Les enseignants n’étaient pas plus susceptibles d’attraper le Covid-19 que le reste de la population adulte lorsqu’ils sont restés ouverts pendant le premier verrouillage, selon une étude.

Moins de 10 enseignants préscolaires et 20 enseignants en Suède ont été admis aux soins intensifs atteints du virus jusqu’au 30 juin, révèlent les données de l’Agence de santé publique du pays.

Cela équivaut à 19 enseignants sur 100 000 au total, selon la recherche.

Bien que la Suède garde les écoles ouvertes au plus fort de la pandémie, il y avait aussi une faible incidence de Covid-19 grave chez les enfants, avec seulement 1 sur 130000 admis aux soins intensifs avec le virus.

L’étude a été menée par des chercheurs suédois et publiée dans le New England Journal of Medicine.

La Suède a adopté une stratégie très différente pour lutter contre Covid-19 par rapport à de nombreux autres pays, choisissant d’éviter un verrouillage complet.

En plus de garder les écoles ouvertes, les magasins et les restaurants sont également restés ouverts dans tout le pays, avec des parcs et des zones de loisirs remplis de groupes profitant du soleil printanier.

Le gouvernement a seulement interdit les événements avec plus de 500 participants, émettant une recommandation que ceux qui visitent les pubs et les restaurants devraient être assis à une table plutôt que se mêler à un bar.

Il a été conseillé aux personnes empruntant les transports publics de «réfléchir soigneusement» à la nécessité de leur voyage.

Ceux qui tombaient malades avec des symptômes de type coronavirus n’avaient besoin que d’attendre deux jours après s’être sentis à nouveau bien avant de retourner au travail ou à l’école.

Cependant, dès le 10 mars, un groupe de médecins et de chercheurs a écrit un article d’opinion conjoint dans le principal journal médical suédois mettant en garde contre un « impact désastreux » potentiel sur le service de santé suédois si des mesures plus sévères n’étaient pas prises.

« J’ai le sentiment qu’ils veulent propager l’infection pour obtenir une immunité, mais c’est assez cynique car ce sera au prix de centaines, voire de milliers de vies », a déclaré Olle Kämpe, professeur à la plus grande université de médecine de Suède. Karolinska Institutet, qui était parmi les auteurs.

Il y a eu jusqu’à présent près d’un demi-million de cas confirmés de Covid-19 en Suède et près de 9 500 décès.