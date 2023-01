Les enseignants ne peuvent postuler dans cette école du Gujarat qu’après avoir résolu l’équation mathématique

Il est prudent de dire que les employeurs sont devenus créatifs avec leurs offres d’emploi. Et maintenant, une offre d’emploi pour un professeur de mathématiques dans une école est devenue virale sur Internet. La publicité intrigante montre comment l’entreprise l’a utilisée lors de la première série d’entretiens. Dans cet article viral, les demandeurs d’emploi ne peuvent se qualifier que s’ils répondent à certains critères. À tel point que l’offre d’emploi virale a attiré l’attention de Harsh Goenka.

Le président du groupe RPG a partagé une brève affiche de quatre lignes. Cette annonce se démarque car elle ne comprend aucun numéro à appeler. Dans le message, une équation a été utilisée à la place d’un numéro de contact, de sorte que toute personne souhaitant postuler doit d’abord résoudre le problème. Partageant la publication sur Twitter, Goenka a écrit : « J’ai vu cette publicité avec un emoji souriant ».

Jetez un oeil à l’opportunité d’emploi ci-dessous:

Le tweet a amassé plus de 1,7 million de vues depuis qu’il a été partagé en ligne. Plusieurs utilisateurs de médias sociaux ont ensuite résolu l’équation.

Un utilisateur a écrit : « La réponse est « 9428163811 ». C’est le numéro de portable à 10 chiffres à appeler. Je me suis auto-résolu manuellement. Pas de calculatrice, pas d’aide, pas de contrôle, rien d’autre. De l’argent au moins, s’il vous plaît, accordez-moi, monsieur ».

Un autre a plaisanté, “J’ai l’impression qu’il y a une forte probabilité que j’appelle la mauvaise école lol”.

“Il me faudrait un an pour postuler”, lit-on dans un commentaire.

Auparavant, un homme avait annoncé une offre d’emploi pour un moniteur de vélo dans un journal et cela avait attiré beaucoup d’attention sur les réseaux sociaux. Il a déclaré qu’il avait besoin d’un instructeur de vélo, mais que l’individu “doit être courtois et non Gémeaux”. Sa demande dans le journal disait: “Je m’appelle Pravinbhai Sudani, et j’ai besoin d’apprendre à faire du vélo. Il doit être prévenant car j’aurais demandé à mon père de m’apprendre si je voulais être gêné. Il ne devrait pas avoir un signe Gémeaux car ils sont négligents. S’il aime les anime, on peut aussi parler de Naruto. C’est un Jawa Bobber, mon vélo. Je l’ai gagné en jouant à l’explosion d’enchères sur le magasin CRED, alors s’il vous plaît, n’exigez pas de fausse monnaie”. Jetez un œil au tweet ci-dessous.

Alors, qu’avez-vous à dire sur les idées d’annonces prêtes à l’emploi ?

