Les enseignants économisent également chez Kohl’s, Dollar General

Le rabais pour les enseignants de la rentrée scolaire de Target est de retour pour une durée limitée.

Pour la quatrième année, le détaillant offre aux éducateurs 15 % de réduction sur une sélection de fournitures scolaires et d’articles essentiels en magasin et en ligne du dimanche au 31 juillet, partagés par les responsables avec USA TODAY. L’année dernière, les économies des enseignants ont duré six semaines au milieu de la pandémie de COVID-19.

Le rabais, qui ne peut être utilisé qu’une seule fois lors de l’événement de préparation des enseignants de Target, est destiné aux « enseignants de la maternelle à la 12e année, aux enseignants à domicile, aux enseignants travaillant dans les garderies et les centres d’apprentissage de la petite enfance, les professeurs d’université ou de collège et les enseignants d’écoles professionnelles / commerciales / techniques. «

Mais pour économiser, les enseignants doivent vérifier leur éligibilité via le programme de fidélité Target Circle.

► Journée de la crème glacée 2021 :Obtenez de la crème glacée gratuite, des offres de la Journée nationale de la crème glacée chez McDonald’s, Dairy Queen, Baskin-Robbins, Carvel Sunday

► Fournitures scolaires gratuites :L’application Cashback Ibotta distribue des fournitures scolaires gratuites pour la rentrée chez Walmart, Target et plus

Remise pour les enseignants Target Circle : comment s’inscrire

Les enseignants peuvent s’inscrire dès maintenant sur Target.com/circle/teacher. Les produits éligibles à la réduction peuvent être trouvés ici.

Des exclusions s’appliquent et la remise ne peut pas être utilisée sur les sacs à dos, les liquidations, les appareils électroniques, les sacs à lunch, les articles vendus et expédiés par les partenaires Target+ et plus encore.

Avec le Target Circle gratuit, disponible sur l’application Target pour les appareils Apple et Android, il existe des centaines d’offres Circle pour tous les acheteurs, allant généralement de 5% à 50% de réduction dans des catégories telles que l’épicerie, les vêtements, les meubles, les produits pour bébé, la santé , saisonnier et plus.

► Comment tirer le meilleur parti de Target Circle :Économisez, obtenez des offres et gagnez de l’argent avec le programme de fidélité gratuit de Target

► Économisez mieux, dépensez mieux : Des astuces et des conseils d’argent livrés directement dans votre boîte de réception. Inscrivez-vous ici

Tous les acheteurs à l’échelle nationale avec une carte de crédit ou de débit Target.com ou RedCard existante sont automatiquement inscrits dans Target Circle. Les acheteurs peuvent également s’inscrire en créant un compte Target.com ou en donnant leurs numéros de téléphone dans un magasin Target. En savoir plus ici.

Les détaillants offrent souvent des rabais aux enseignants tout au long de l’année, y compris pendant la semaine d’appréciation des enseignants en mai et avant la rentrée scolaire.

La remise des professeurs de Kohl se termine dimanche

Le rabais des enseignants de Kohl pour les éducateurs et le personnel scolaire se termine le dimanche 18 juillet.

Pour la première fois, les enseignants bénéficient de 20 % de réduction sur les achats en magasin lorsqu’ils présentent une carte d’identité scolaire valide. Le rabais de trois jours a commencé le 16 juillet.

Comme avec les autres coupons du détaillant, certaines exclusions s’appliquent, et cette remise n’est pas valable sur les cartes-cadeaux, les appareils électroniques, les jouets, les produits de beauté et les parfums et certaines marques telles que Crocs, Columbia, Eddie Bauer, certains KitchenAid, Koolaburra by UGG, Lands’ End et Lévi’s. Consultez la liste complète des exclusions sur Kohls.com/exclusions.

► Rabais professeur Kohl’s 2021 :Kohl’s offrira aux enseignants une remise de 20 % pour la première fois. Voici comment les éducateurs et le personnel scolaire peuvent économiser.

► Walmart de retour à l’école 2021 :Walmart ajoute la marque Justice tween à 2 400 magasins, Walmart.com à temps pour les achats de la rentrée

Dollar Remise générale pour les enseignants

Jusqu’au 6 septembre, Dollar General a un nouveau rabais pour les enseignants avec 30 % de réduction sur les achats admissibles en magasin d’articles de retour à l’école et de papeterie.

Les achats admissibles comprennent des stylos, des crayons, des marqueurs, des crayons, du papier, des cahiers, des ciseaux, des classeurs, des chemises, de la colle, des règles, des sacs à dos et des trousses à lunch, selon les petits caractères de la promotion.

Les enseignants doivent se connecter ou créer un compte Dollar General, puis peuvent s’inscrire et terminer le processus de vérification de l’éducateur à l’adresse DollarGeneral.com. Environ 24 à 48 heures après la vérification, les enseignants pourront ajouter la réduction à leur compte via un coupon numérique.

Le coupon peut être utilisé jusqu’à quatre fois pendant la promotion et est limité à une utilisation par jour. Pour appliquer la réduction à la caisse, entrez le numéro de téléphone associé à votre compte de coupon numérique Dollar General sur le clavier NIP de la caisse.

Rabais pour les enseignants Staples

Staples offre une remise de 20 % pour les enseignants jusqu’au 30 septembre aux enseignants et aux administrateurs scolaires qui participent à Classroom Rewards, un nouveau programme sur l’application Staples Connect de la chaîne.

Le détaillant de fournitures de bureau a également annoncé le lancement de Classroom Rewards la semaine dernière. Avec le programme, les parents peuvent reverser un pourcentage de leur achat Staples en magasin à un enseignant inscrit ou à une école de leur choix, a déclaré le détaillant dans un communiqué de presse.

► Rappel crème solaire 2021 :J&J rappelle certains écrans solaires Neutrogena et Aveeno en raison de la présence de benzène

► Les pépites Popeyes à venir :Popeyes ajoutera des pépites de poulet à son menu sur la base de sa recette de sandwich au poulet fin juillet

Suivez la journaliste de USA TODAY Kelly Tyko sur Twitter : @KellyTyko. Pour plus de conseils et d’offres d’achat, rejoignez-nous sur notre groupe Facebook Shopping Ninjas.