Les enseignants du plus grand district scolaire de l’Ohio se mettent en grève

COLUMBUS, Ohio (AP) – Lundi, les enseignants du plus grand district scolaire de l’Ohio marcheront sur des lignes de piquetage après avoir voté pour la grève, deux jours avant la reprise des cours.

Plus de 94% des membres de la Columbus Education Association ont voté pour rejeter l’offre finale du conseil scolaire dimanche soir, a déclaré l’Ohio Education Association. Le syndicat représente plus de 4 000 enseignants, bibliothécaires, infirmières et autres employés.

“Cette grève concerne nos élèves qui méritent un engagement envers des écoles modernes avec chauffage et climatisation, des classes plus petites et un programme bien équilibré qui comprend l’art, la musique et l’éducation physique”, a déclaré le syndicat dans un communiqué.

La commission scolaire a déclaré que son offre accordait la priorité aux enfants.

“Nous avons offert une rémunération généreuse aux enseignants et des dispositions qui auraient un impact positif sur les salles de classe”, a déclaré le conseil dans un communiqué.

Le maire de Columbus, Andrew Ginther, a appelé le syndicat et le conseil scolaire à poursuivre les négociations.

« Le CEA et le district scolaire doivent revenir à la table et remettre nos enfants en classe. Une solution responsable est à portée de main, mais seulement si les négociations reprennent maintenant », a déclaré le maire dans un communiqué.

Le district de quelque 47 000 élèves a déclaré qu’il prévoyait de commencer l’année scolaire par l’enseignement à distance mercredi si la grève se poursuivait. Certains parents ont déclaré que cette option était inefficace pendant la pandémie.

The Associated Press