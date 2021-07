Les enseignants du Kerala s’unissent pour apporter de l’électricité à la maison en construction d’un étudiant

Depuis que la pandémie de coronavirus a forcé les écoles à fermer, les écoles ont suivi des cours en ligne. Les cours en ligne ont leurs propres restrictions et en plus de cela, les enseignants et les étudiants sont laissés à la merci de connexions Internet appropriées, et de nombreux étudiants des zones rurales du pays ont plus de problèmes à régler avant de penser aux connexions Internet. C’est ce que les enseignants d’une école de Keezhal près de Vadakar au Kerala ont découvert lors d’une visite au domicile d’un élève.

K Sreejan, un enseignant de l’école, a déclaré que lorsque les enseignants ont visité les maisons de certains élèves le mois dernier pour voir si tout le monde pourrait accéder aux cours en ligne, ils ont découvert qu’un de leurs élèves de primaire n’avait même pas de pouvoir connexion chez elle. Comme la maison était encore en construction, son câblage n’était pas encore terminé.

C’est alors que Sreejan, qui avait suivi un cours de câblage avant de devenir enseignant, se charge de faire le câblage de la maison pour aider son élève. Il a été rejoint par les autres enseignants P Rameshan, Arjun PS, Fahad K, Jijeesh R et Faisal M. La direction de l’école a également participé en achetant le matériel électrique pour le câblage et en un mois, la maison a été éclairée par des lumières.

Sreejan a déclaré à New Indian Express : « Le câblage a été réalisé en un jour et demi seulement. Cependant, les travaux de terrassement ont été un peu difficiles en raison du terrain rocheux sur lequel la maison a été construite. Nous avons donc approché l’agent de la KSEB concerné. Le problème a été résolu après la pose de deux mises à la terre électriques supplémentaires. »

Selon Sreejan, c’était incroyable de voir le sourire sur le visage du petit étudiant en voyant l’ampoule s’allumer. L’étudiant s’est ensuite vu remettre un téléphone portable par le comité local de DYFI.

Jayanthi KS, la directrice de l’école, a déclaré à New Indian Express : « L’association parents-enseignants, notre personnel, les anciens élèves et la direction de l’école se sont associés pour acheter ces smartphones pour enfants. »

