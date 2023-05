Les enseignants disent que les adolescents des écoles de la Colombie-Britannique ont amélioré leurs notes et leurs compétences sociales après l’interdiction des téléphones

Lorsque la conseillère scolaire de la Colombie-Britannique, Tulani Pierce, a commencé à remarquer des problèmes de santé mentale chez certains de ses élèves l’année dernière, elle a dit que cela lui avait donné une idée : interdire les téléphones portables en classe.

Ils étaient distraits et avaient du mal à ranger leurs téléphones, a-t-elle déclaré.

Cela fait cinq mois que les élèves de l’école secondaire Chatelech sur la Sunshine Coast de la Colombie-Britannique ont été interdits d’utiliser leur téléphone portable sans autorisation, et Pierce a déclaré avoir vu des résultats prometteurs.

« Nous constatons une amélioration de la santé mentale, nous constatons une diminution de l’intimidation, nous constatons plus d’engagement en classe, nous constatons plus d’interaction sociale, les enfants jouent à nouveau au lieu d’être sur leur téléphone et nous constatons une augmentation de la réussite scolaire . »

Les élèves de l’école secondaire Chatelech à Sechelt sont photographiés à l’occasion de la Journée nationale pour la vérité et la réconciliation en 2022. Les élèves ne sont pas autorisés à utiliser leur téléphone portable sans autorisation. (Collège Chatelech/Twitter)

Pierce a commencé à faire pression pour le changement de politique, mais a déclaré que cela n’avait jamais été censé être une punition pour les étudiants.

« Maintenant plus que jamais, j’ai l’impression que nos étudiants, pour leur santé mentale, ont besoin de nous pour établir des limites autour de la technologie et ils devront apprendre à équilibrer cela », a-t-elle déclaré.

« Donc, nous essayons d’être cet équilibre pour les enfants lorsqu’ils viennent à l’école. »

Tulani Pierce, à gauche, et Paula Stroshein-Martinez, directrice adjointe de l’école secondaire Chatelech, sont présentées dans cette image non datée. La conseillère scolaire Pierce a déclaré que l’idée d’interdire les téléphones portables lui était venue lorsqu’elle avait commencé à remarquer des problèmes de santé mentale chez certains de ses élèves l’année dernière. (Document de Tulani Pierce/La Presse Canadienne)

Elle a dit que lorsque les étudiants ont été informés pour la première fois de l’interdiction, certains étaient en colère et contrariés, tandis que d’autres « étaient extrêmement soulagés ».

« Nous nous soucions tellement de nos enfants et la raison pour laquelle nous avons fait cela était à cause des problèmes de santé mentale, de réussite scolaire et d’équité », a-t-elle déclaré, ajoutant que toutes les familles ne peuvent pas se permettre des téléphones portables pour leurs enfants.

Robert Schumann, professeur d’éducation physique à l’école, a déclaré qu’il avait observé l’augmentation progressive de l’utilisation du téléphone portable dans les écoles pendant plus de deux décennies, et que l’interdiction est un revirement pour les élèves.

Ils plaisantent et s’engagent réellement dans des cours, a déclaré Schumann, et il attribue la transformation à la politique sans téléphone portable de l’école.

Des affiches dans les couloirs accueillent les étudiants de Chatelech en leur disant de « l’éteindre et de le ranger ».

La politique de l’école exige que tous les téléphones portables et appareils électroniques soient éteints pendant les heures de classe et le temps avant et entre les cours.

Les étudiants sont priés de garder leurs téléphones soit dans des casiers, soit dans des sacs à dos. Tous les enseignants sont responsables de l’application des règles, et ceux qui les enfreignent sont invités à mettre leurs appareils dans un endroit sûr pour le reste de la journée scolaire.

Les étudiants et leurs familles ont reçu un préavis de six semaines pour se préparer au changement.

Un psychiatre vante les avantages de l’absence de téléphone

Les derniers mois ont été un voyage pour tout le monde, mais le processus s’est déroulé sans heurts avec l’aide de collègues et de parents qui ont été « incroyablement favorables », a-t-elle déclaré.

Les règles concernant les téléphones cellulaires dans les écoles varient d’une province à l’autre. L’Ontario a une interdiction générale d’empêcher les élèves d’utiliser des appareils mobiles pendant les heures d’enseignement.

Le ministère de l’Éducation de la Colombie-Britannique a déclaré dans un communiqué que les districts scolaires et les écoles individuelles sont responsables de la gestion de l’utilisation de la technologie par les élèves, et certains ont établi des politiques régissant l’utilisation des téléphones sur les terrains de l’école.

Un psychiatre dit que les écoles ne devraient pas avoir peur d’imposer des limites à l’utilisation du téléphone portable par les enfants. (Syda Productions/Shutterstock)

En tant que l’une des dernières à adopter une interdiction de téléphone portable, la politique de Chatelech Secondary a reçu des réactions mitigées de la part des éducateurs, certains applaudissant les résultats tandis que d’autres affirment qu’une interdiction pure et simple n’est pas une solution.

Shimi Kang, un psychiatre formé à Harvard, a déclaré que c’est un exemple de la façon dont un enseignant peut commencer à diriger un changement.

« En général, c’est une bonne idée car si nous voulons attirer l’attention de quelqu’un, que ce soit dans une conversation ou dans une salle de classe, vous devez éloigner les écrans », a déclaré Kang, qui a écrit un livre sur le sujet.

Le message de Kang aux enseignants et aux parents est qu’ils ne devraient pas avoir peur de fixer des limites à l’utilisation du téléphone portable, a-t-elle déclaré.

L’ancien président du conseil scolaire déclare que la politique est obsolète

Cependant, l’ancienne présidente du conseil scolaire de Vancouver, Patti Bacchus, n’est pas d’accord avec une interdiction, affirmant qu’il s’agit d’une « solution des années 1960 à un problème de 2023 ».

La commentatrice de l’éducation a déclaré qu’elle ne doutait pas que les téléphones portables puissent être une distraction en classe, mais au cours de ses 10 dernières années de travail dans de nombreuses écoles, elle ne considère pas les téléphones comme un gros problème.

« Je ne voudrais pas être un enseignant chargé de faire respecter cela et d’avoir constamment à surveiller quelqu’un qui a apporté son téléphone à l’école », a déclaré Bacchus.

Les étudiants ont des vies en dehors de la classe, comme s’occuper de leurs frères et sœurs ou faire des emplois à temps partiel et ils peuvent avoir besoin de téléphones pour gérer ces tâches, a-t-elle déclaré.

L’avocate de l’éducation publique Patti Bacchus affirme que la politique impose des limites excessives aux enfants et que les écoles devraient avoir des conversations avec les enfants sur l’utilisation du téléphone au lieu de les interdire. (Dillon Hodgin/CBC)

Bacchus a déclaré que les gens doivent également accepter le fait que les téléphones sont des composants omniprésents de la vie moderne et que la technologie ne disparaît pas.

Au lieu de cela, elle a déclaré que les enseignants devraient peut-être profiter de l’occasion pour parler de la dépendance, énumérer les avantages et les inconvénients de l’utilisation des téléphones et laisser les élèves décider.

« Je préférerais éduquer et faire en sorte que les élèves deviennent des penseurs critiques. Quels sont les impacts du temps passé devant un écran ? Comment cela vous affecte-t-il ? Qu’est-ce que la science nous dit et apprend à ce sujet ?

« Apprenez-y de ce point de vue, utilisez-le comme une opportunité éducative plutôt que, établissons simplement des règles et cachons-nous parce que ce n’est pas de l’éducation », a déclaré Bacchus.

Pierce a déclaré que son objectif était de voir des élèves de partout au Canada prendre une pause de leur téléphone à l’école plutôt que de vérifier constamment les notifications des médias sociaux et de répondre aux SMS.

« J’espère inspirer les autres. C’est un travail difficile, mais c’est du bon travail », a déclaré Pierce.

Cette histoire a été produite avec l’aide financière de la Meta-Canadian Press News Fellowship, qui n’est pas impliqué dans le processus éditorial.