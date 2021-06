Les enseignants devraient échanger des termes tels que «garçons et filles» pour «apprenants» et enseigner des cours d’éducation physique mixtes, selon l’association Stonewall

Un organisme de bienfaisance LGBT exhorte les enseignants à abandonner tout langage genré, tous les uniformes genrés et suggère que les enfants devraient rivaliser avec le sexe opposé dans le sport.

L’association caritative Stonewall dit que les écoles devraient abandonner les termes « garçons » et « filles » pour « apprenants » et apprendre aux enfants à utiliser « ils » au lieu des pronoms sexués, « il » et « elle ».

L’association porte le nom des émeutes de Stonewall de 1969 dans un pub LGBT du village de Greenwich à New York. Crédit : Alamy

Une série de documents d’orientation indique que les politiques relatives aux uniformes devraient « donner la possibilité de porter une jupe ainsi que la possibilité de porter un pantalon », rapporte le Telegraph.

L’un des guides de Stonewall a déclaré que son travail dans les écoles primaires était financé par le Bureau de l’égalité du gouvernement.

Stonewall conseille au personnel scolaire de : « Évitez de diviser les apprenants par sexe, que ce soit en classe – vous pouvez les diviser par leur couleur préférée, leur mois de naissance ou autre chose – ou par le biais d’uniformes, d’activités sportives ou d’autres aspects de la vie scolaire. »

Les élèves trans peuvent utiliser les toilettes, les vestiaires et les dortoirs lors des voyages scolaires dans lesquels ils se sentent le plus à l’aise, indique un autre livret.

Pour être membre des écoles Stonewall School & College Champion, les établissements doivent s’acquitter d’une cotisation annuelle, à partir de 150 £ plus TVA pour les moins de 100 élèves, et pouvant atteindre 800 £ plus TVA pour ceux qui comptent plus de 2 000 apprenants.

St Paul’s, la prestigieuse école privée de Londres, figurerait parmi les centaines d’écoles primaires et secondaires membres.

Les champions peuvent ensuite postuler pour une médaille de bronze, d’argent ou d’or pour montrer à quel point ils suivent les « meilleures pratiques ».

Ceux qui souhaitent gagner sont dirigés vers un guide qui leur dit qu’« il n’est pas nécessaire de dire ‘garçons et filles’ lorsqu’on se réfère à des apprenants de tous les genres, vous pourriez plutôt dire ‘apprenants’ ».

La charité dit que les enfants devraient apprendre à remplacer « ils/eux » par « il/elle » Crédit : Alamy

On leur dit qu’ils devraient vérifier leurs politiques et supprimer tout « langage inutilement genré. Au lieu d’utiliser ‘il’/’elle’, vous pouvez utiliser ‘ils' ».

Ils devraient également apprendre aux enfants du primaire à utiliser « ils/eux » comme pronom, dit-on.

Tanya Carter, porte-parole du groupe de campagne pour les parents et les enseignants Safe Schools Alliance UK, a déclaré : « Il est choquant que les écoles à court d’argent paient pour la désinformation de Stonewall qui sape la protection de base.

Elle a déclaré que le sport devrait être « séparé par sexe pour des raisons de sécurité et d’équité », en particulier à la lumière d’un récent rapport de l’Ofsted selon lequel le harcèlement sexuel était répandu dans les écoles.

« Les sports unisexes sont importants pour les filles pour des raisons d’intimité et de dignité. Cela est nécessaire pour augmenter la participation des filles », a déclaré Mme Carter. « La participation des filles aux sports est essentielle à la santé physique et mentale. »

On ne sait pas quel processus les écoles suivent pour obtenir un prix, mais une enquête de The Telegraph a récemment révélé le long processus que les organismes publics et les entreprises doivent suivre pour être reconnus dans le classement de l’égalité de l’organisme de bienfaisance.

‘ENSEIGNER AUX ENFANTS A UTILISER ‘ILS/EUX »

Les ressources sont également utilisées par les conseils pour le programme de services à l’enfance et à la jeunesse de Stonewall. Les autorités locales d’Angleterre, d’Écosse et du Pays de Galles sont en concurrence pour un programme de récompenses distinct exigeant les « meilleures pratiques » dans leur disposition pour les enfants.

Les conseils de Stonewall aux éducateurs incluent également que les enseignants ne doivent pas utiliser « garçon, fille, garçon, fille » lorsqu’ils alignent les élèves et abandonner des phrases telles que « homme debout » et « ne sois pas une fille comme ça ».

Le langage genré doit également être évité lors des discussions sur les cheveux, le maquillage et les piercings, dit-il.

Un exercice de terminologie de Stonewall pour les enfants les teste sur la « transition » et la « dysphorie de genre », un terme médical pour ressentir une inadéquation entre le sexe de naissance et le genre vécu.

Un porte-parole de l’association a déclaré qu’elle était « très fière de tout notre travail d’aide aux écoles pour créer des environnements favorables et inclusifs qui aident chacun à se sentir accepté pour qui il est ».

Ils ont ajouté qu’ils sont « confiants que les conseils que nous donnons aux écoles sont solides » et « conformes aux directives du ministère de l’Éducation pour les écoles en Angleterre et au code de pratique de la loi sur l’égalité de la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme ».

Un porte-parole du Bureau de l’égalité du gouvernement a déclaré : « Six organisations ont reçu un financement pour mettre en œuvre des programmes de lutte contre le harcèlement anti-homophobe, biphobe et transphobe dans les écoles du pays. Le financement était un paiement unique pour 2019-2020.

Stonewall a également récemment demandé aux organisations de remplacer le mot « mère » par « parent qui a accouché ».

L’Université d’Édimbourg aurait été informée que Stonewall « recommande d’utiliser un terme neutre en matière de genre tel que » parent qui a accouché « ».

La police du Merseyside aurait été informée que l’utilisation de « employée enceinte » était un « terme plus inclusif ».

Le gouvernement gallois – neuvième sur l’index Stonewall – a supprimé le mot « mère » de sa politique de maternité en 2019. Cependant, le mot « père » y apparaît une fois.