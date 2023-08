Les enseignants des écoles de l’Ontario tiendront un vote de grève à l’automne

La plupart des enseignants du primaire et du secondaire de l’Ontario appellent à un vote de grève à l’automne dans le but de faire avancer les négociations bloquées avec le gouvernement provincial.

Dans un communiqué publié lundi, la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario (FEEO), qui représente environ 83 000 enseignants des écoles publiques ainsi que du personnel de soutien, a déclaré que ces votes auront lieu dans toute la province de la mi-septembre à la mi-octobre.

« Les membres de l’ETFO sont sans entente depuis près d’un an. Ils ont été patients, mais leur patience est épuisée. Nous avons besoin que le gouvernement (Doug) Ford prenne les négociations au sérieux et agisse de bonne foi, comme l’exige la loi », a déclaré la présidente de la FEEO, Karen Brown, dans le communiqué.

« L’objectif de la FEEO est de conclure des ententes justes et raisonnables sans avoir à prendre des mesures au travail. Nous avons besoin de toute l’attention du gouvernement sur la négociation afin que nous puissions répondre aux préoccupations urgentes en matière d’éducation publique.

Dans une note à ses membres, obtenue par CTV News Toronto, la Fédération des enseignantes et des enseignants des écoles secondaires de l’Ontario (OSSTF) a déclaré qu’elle demanderait également un mandat de grève au début de l’automne si les deux parties ne parviennent pas à un accord.

Dans la note de service, le syndicat dit espérer qu’un « mandat de grève fort » les aidera à « obtenir des conditions équitables et favorables pour nos membres et nos étudiants ».

Le vote, s’il devait avoir lieu, se tiendra en ligne, indique le mémo.

Des milliers de travailleurs de l’éducation ont quitté leur emploi l’an dernier après que le gouvernement de l’Ontario leur a imposé un contrat et rendu illégale la grève. Environ un mois plus tard, après deux manifestations d’une journée entière qui ont entraîné la fermeture d’écoles dans toute la province, les deux parties sont parvenues à un accord.

Cependant, les autres syndicats du secteur de l’éducation de l’Ontario sont sans contrat depuis août 2022.

Brown avait précédemment déclaré au CP24 que le syndicat avait eu deux dates de négociation avec la province à la fin de ce mois, mais que le gouvernement « n’est pas venu à la table avec une intention sérieuse de négocier ».

Le vote de grève survient après que la FEEO a déposé une plainte auprès de la Commission des relations de travail de l’Ontario affirmant que le gouvernement provincial n’avait pas négocié de bonne foi lorsqu’il a envoyé une note de service en juillet demandant aux conseils scolaires de procéder à des dépistages annuels précoces pour les élèves de la 2e année de la maternelle à la 2e année. .

Ils soutiennent que non seulement cela entre en conflit avec les termes de leur accord précédent qui donne aux enseignants le droit de choisir et de mettre en œuvre des tests de diagnostic, mais cela « viole également les devoirs de bonne foi imposés à toutes les parties par la législation sur l’éducation et la négociation ».

À l’époque, le syndicat avait déclaré que la note de service était un « obstacle majeur à la poursuite des négociations centrales ».

Karen Littlewood, présidente d’OSSTF, a déclaré avoir assisté à 17 jours de négociation pour les travailleurs de l’éducation et à 21 jours pour les enseignants et les enseignants suppléants depuis juillet 2022. Elle a noté que rien n’était prévu pour septembre.

« Il s’agit vraiment du gouvernement et de sa volonté de venir à la table », a-t-elle déclaré. « Nous sommes frustrés. »

Les deux syndicats représentant les enseignants catholiques anglais et français ont chacun confirmé qu’ils avaient trois dates prévues pour les négociations à la fin du mois.

L’Ontario English Catholic Teachers’ Association n’a pas précisé si elle envisageait un vote de grève, mais le président du syndicat, René Jansen in de Wal, a déclaré dans un communiqué qu’elle était également frustrée par le processus.

« Le gouvernement doit montrer qu’il est sérieux. Il doit venir à la table de négociation prêt à engager des discussions constructives. Nous évaluerons la situation après ces prochaines dates de négociation et prendrons des décisions à ce moment-là sur la façon de procéder.

Dans un communiqué, le ministre de l’Éducation, Stephen Lecce, est allé plus loin et a déclaré que son bureau avait rencontré plus de 170 fois des syndicats de l’éducation et « se concentrait sur la conclusion d’un accord ».

« Menacer une autre grève et créer de l’anxiété chez les parents et les élèves quelques semaines seulement avant le début de l’année scolaire est inutile et injuste », a-t-il déclaré.

« Après que la médiation privée a été rejetée par les syndicats d’enseignants pour parvenir à des accords, nous sommes disponibles pour nous rencontrer tous les jours pour négocier un accord qui maintient les élèves en classe et améliore les résultats des élèves. Je crois qu’en restant à la table, nous pouvons et allons parvenir à un accord qui permet aux enfants d’apprendre dans les salles de classe auxquelles ils appartiennent. »



Avec des fichiers de Bryann Aguilar et Codi Wilson