Les enseignants des agences de l’ONU appellent au terrorisme et au meurtre de Juifs, selon un rapport

Un rapport choquant d’une organisation de surveillance jeudi a révélé qu’une agence de l’ONU chargée, entre autres, d’éduquer les étudiants palestiniens dans des endroits comme le Liban, la Cisjordanie et la Jordanie, emploie des enseignants qui promeuvent le terrorisme et le meurtre de Juifs.

L’ADMINISTRATION BIDEN ANNULE LA POLITIQUE DE TRUMP SUR LES PALESTINIENS

UN Watch, une ONG basée à Genève, a découvert dans son rapport de 49 pages que le professeur d’informatique de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies (UNRWA) Nihaya Awad, qui travaille en Cisjordanie, soutenu les attaques à la roquette du Hamas contre des civils israéliens après la guerre de l’année dernière. Les États-Unis et l’Union européenne ont classé le Hamas, l’organisation jihadiste sunnite qui contrôle la bande de Gaza, comme une entité terroriste.

Dans un post sur Internet, Awad a écrit : « Salutations au peuple de Gaza, victoire bénie ». Un deuxième message écrit par Awad disait “Au nom d’Allah, une victoire après l’autre, la Palestine sera entièrement libérée”.

Awad « a encouragé l’exploitation des enfants soldats par les terroristes palestiniens, dans un message du 21 mai 2021 sur Facebook », a rapporté UN Watch.

Awad a publié les candidatures deux mois après qu’un directeur de l’UNRWA, Gwyn Lewis, ait félicité Awad dans un certificat d’appréciation pour ses “efforts fantastiques” en tant que “meilleure interprète” dans l’éducation de l’UNRWA, selon le rapport.

“Nous sommes fiers que vous fassiez partie de l’équipe de l’UNRWA”, a écrit Lewis le 23 mars 2021.

DES GROUPES INTERNATIONAUX CONDAMNENT L’ENQUÊTE DE L’ONU SUR ISRAËL ET LES COMBATS PALESTINIENS

Hillel Neuer, le directeur exécutif d’UN Watch, a déclaré : « L’UNRWA devrait donc être considéré comme complice de l’inconduite de ses membres du personnel. Partout dans le monde, les éducateurs qui incitent à la haine et à la violence sont renvoyés. , emploie systématiquement des prédicateurs de la haine anti-juive et du terrorisme.”

UN Watch a documenté 20 nouveaux exemples dans le rapport d’enseignants et de membres du personnel de l’UNRWA prônant le terrorisme et l’antisémitisme dans ses programmes scolaires.

Un exemple du Liban, où le mouvement terroriste désigné par les États-Unis, le Hezbollah, exerce un grand contrôle sur l’État, a montré Elham Mansour, enseignant de l’UNRWA au Liban, postant sur Facebook le 11 mai 2022 : « Par Allah, quiconque peut tuer et massacrer tout criminel sioniste et israélien , et ne le fait pas, ne mérite pas de vivre. Tuez-les et poursuivez-les partout, ils sont le plus grand ennemi… Tout ce qu’Israël mérite, c’est la mort.

Neuer a déclaré : « Nous appelons les gouvernements qui financent l’UNRWA, alors qu’ils se réunissent aux Nations Unies pour annoncer de nouveaux engagements, à déclarer qu’ils cesseront de permettre un système qui enseigne aux nouvelles générations de Palestiniens à haïr et à assassiner les Juifs.

“Les États-Unis, l’UE, l’Allemagne, le Royaume-Uni, le Canada et d’autres États donateurs ne peuvent moralement envoyer plus d’argent à l’UNRWA tant qu’il ne montre pas un véritable engagement envers les normes fondamentales d’éducation dans ses écoles”, a-t-il poursuivi. “Cela signifie que l’agence doit condamner publiquement les employés de l’UNRWA qui incitent au terrorisme et à l’antisémitisme, les révoquer de leurs fonctions et créer une enquête indépendante et impartiale sur l’ensemble de son personnel.”

LA CONFÉRENCE CONTROVERSÉE DES NATIONS UNIES SUR LES RÉPARATIONS CLASSÉE PAR POMPEO COMME ÉTANT « LACÉE D’ANTISÉMITISME »

Les États-Unis et d’autres États à prédominance occidentale qui financent l’UNRWA ont rencontré jeudi aux Nations unies le secrétaire général Antonio Guterres. On s’attend à ce qu’ils promettent des fonds supplémentaires pour financer l’UNRWA.

En réponse à une demande de commentaires de Fox News Digital, William Deere, directeur par intérim du bureau de l’UNRWA à Washington DC, a noté que le rapport était sorti le même jour de la réunion de l’ONU sur l’agence.

Deere a noté dans sa déclaration par courrier électronique qu'”une organisation bien connue à motivation politique tente une fois de plus de saper le travail vital de développement humanitaire et humain de l’Agence. L’UNRWA est une agence pleinement engagée à faire respecter les principes et les valeurs des Nations Unies et a une tolérance zéro discours de haine et incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence. »

Il a poursuivi : “Comme nous l’avons déjà dit à plusieurs reprises, l’UNRWA prend toutes ces allégations au sérieux et examine les nouvelles allégations, notant qu’elles n’avaient pas été partagées avec l’UNRWA avant d’être rendues publiques”.

Deere a promis d’agir s’il s’avérait qu’un acte répréhensible s’était produit : « Le cadre juridique de l’Agence prévoit un processus pour enquêter et agir sur les cas potentiels de discours de haine, d’incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence, conformément aux valeurs et principes des Nations Unies. trouvé, l’UNRWA prendra des mesures disciplinaires et la Commission consultative des hôtes et des donateurs de l’Office sera informée des résultats.”

UN JOURNALISTE D’AL-JAZEERA MEURT A LA SUITE D’UN INCIDENT CONTESTE EN CISJORDANIE

David Bedein, directeur du Center for Near East Policy Research et expert du programme de l’UNRWA, a déclaré à Fox News Digital que l’administration Biden avait fait un geste positif.

“Le gouvernement américain a émis l’ordre de placer tous les fonds de l’UNRWA sous séquestre parce que l’UNRWA ne changera pas son programme. Les États-Unis n’ont pas cédé”, a-t-il déclaré.

Bedein a déclaré que « le communiqué de UN Watch sur l’incitation des enseignants de l’UNRWA à assassiner des Juifs est factuel, précis et informatif. Le programme actuel de l’UNRWA prépare ses étudiants à une guerre totale contre les Juifs », a-t-il affirmé.

Un porte-parole du département d’État a déclaré à Fox News Digital dans un communiqué que « les sentiments violents, antisémites et autres haineux n’ont pas leur place dans les salles de classe de l’UNRWA. Les États-Unis et l’UNRWA ont condamné sans équivoque toutes les formes de racisme, l’incitation à la violence et l’antisémitisme.”

Le porte-parole a poursuivi : « Les États-Unis prennent ces allégations très au sérieux. Nous n’avons aucune tolérance pour l’intolérance et continuerons à promouvoir le respect des principes humanitaires, y compris la neutralité.

En particulier, le porte-parole a appelé l’UNRWA à donner suite aux allégations. “Nous attendons de l’UNRWA qu’il examine les allégations, enquête sur celles-ci et, si cela est justifié, prenne des mesures disciplinaires ou autres mesures correctives conformément aux politiques de l’ONU, pouvant aller jusqu’à la résiliation de l’emploi ou des contrats, et tienne pour responsable quiconque s’est livré à une telle conduite. “