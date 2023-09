Les enseignants de Summerland trouvent un moyen unique d’éviter le toboggan pour se rendre au travail

Deux enseignants de l’école secondaire Summerland ont trouvé un moyen unique de se rendre à l’école pendant la fermeture de l’autoroute 97 au nord de Summerland.

Le 28 août, un éboulement a bloqué toutes les voies de l’autoroute, entraînant de longs détours qui ajoutent des heures au temps de trajet.

Cependant, la professeure d’art Aleita Lloyd et l’enseignante de soutien à l’apprentissage Taylor Holubetz, qui vivent toutes deux au nord de la route fermée, ont mis au point une solution qui ajoutera entre 45 minutes et une heure à leur temps de trajet.

Leur solution implique deux voitures et deux vélos.

Pour se rendre au travail, les enseignants se rendent à Antler Beach, juste au sud de Peachland, mais au nord de la fermeture de l’autoroute. De là, ils déchargent les vélos d’un support de voiture et suivent le Fur Brigade Trail jusqu’au lac Garnet à Summerland. Il s’agit d’un sentier de 10 kilomètres qui relie Summerland et Peachland sans utiliser l’autoroute.

À Summerland, à Garnet Lake, ils chargent leurs vélos dans une deuxième voiture et se rendent à l’école secondaire.

Holubetz décrit la méthode comme « une bonne solution à court terme ».

Il a déclaré que Lloyd avait fait une grande partie de la planification pour trouver une piste cyclable réalisable pour contourner la fermeture de la route.

Les deux hommes ont dû garer un véhicule au sud de la fermeture. Sans la deuxième fermeture, le trajet de 15 kilomètres entre Garnet Lake et l’école secondaire prendrait plus de 40 minutes et le retour à Garnet Lake nécessiterait près d’une heure.

Holubetz a déclaré que le Fur Brigade Trail est un parcours difficile. Le sentier à surface meuble présente 500 mètres de dénivelé positif et comporte des rochers et des sections raides.

Il existe d’autres itinéraires de détour, mais ils sont considérablement plus longs que l’itinéraire utilisé par Holubetz et Lloyd. De plus, même si un chemin forestier est en place comme détour, ce trajet sera difficile d’ici la fin septembre en raison du temps froid et du risque de neige à des altitudes plus élevées.

Lorsque le temps est mauvais, Holubetz a déclaré que les enseignants pourront rester à Summerland ou chez des collègues ou des amis.

Pour signaler une faute de frappe, envoyez un e-mail :

[email protected].

salle de [email protected]

<Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Glissement de terrain sur l’autoroute 97Summerland