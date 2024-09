Les enseignants de Sin Pena et du LAUSD utilisent la langue régionale mexicaine dans leur programme

Wendy Ramirez, cofondatrice du site d’apprentissage en ligne Spanish Sin Pena, a pu constater de visu l’impact de la musique mexicaine sur ses élèves, dont beaucoup sont d’origine latino-américaine, lors d’un récent voyage d’immersion linguistique à Oaxaca, au Mexique, organisé par son entreprise. À la fin d’une longue journée de voyage, le groupe s’est assis dans un restaurant karaoké local pour fêter l’anniversaire d’un professeur. Les élèves savaient que ce professeur adorait chanter et ils voulaient montrer leur nouvelle confiance dans la langue en chantant quelques classiques.

« Tout le monde a choisi une chanson et l’a chantée ce soir-là », a déclaré Ramirez. « Nous avions une de nos élèves de Los Angeles qui chantait Juan Gabriel. C’était une soirée vraiment amusante. »

Ramirez service d’apprentissage des languesqui se veut un espace sûr et sans jugement pour toute personne essayant d’apprendre l’espagnol, quelle que soit sa maîtrise de la langue (le nom se traduit par « espagnol sans honte », propose des cours en ligne consacrés à la dissection de célèbres chansons de musique mexicaine d’artistes comme l’idole mariachi Vicente Fernandez et la reine tejano assassinée Selena Quintanilla.

Les services d’apprentissage basés sur la musique de Sin Pena ne sont qu’un exemple d’éducateurs utilisant le genre comme outil pour enseigner à la fois la langue et la culture à un nombre croissant de Latinos nés aux États-Unis qui ne parlent pas couramment leur langue d’origine.

Selon un Fiche d’information 2023 Selon le Pew Research Center, le pourcentage de Latinos qui parlent espagnol à la maison est passé de 78 % en 2000 à 68 % en 2022. Parmi ceux qui sont nés aux États-Unis, ce chiffre est passé de 66 % à 55 %.

David E. Hayes-Bautista, directeur du Centre d’études sur la santé et la culture latinos à l’UCLA, affirme que la perte des compétences en espagnol parmi les Latinos américains n’est pas une tendance récente, ajoutant que la honte culturelle dans ce pays après chaque vague de migration en provenance d’Amérique latine est bien documentée.

« Nous traversons un phénomène que j’appelle le « syndrome du double imposteur latino », a déclaré Hayes-Bautista. « Ici aux États-Unis, j’ai toujours été trop mexicain pour être considéré comme américain. Je vais au Mexique et je suis trop américain pour être considéré comme américain. [truly] Mexicain. »

C’est cette population croissante de Latinos de deuxième et troisième génération – ils constituent la majorité de la population latino totale des États-Unis – que Ramirez veut aider à renouer avec leur langue et leurs racines à travers la musique.

« Nous continuons à bâtir une communauté solide qui se soutient mutuellement pour apprendre et progresser dans la langue », a déclaré Ramirez. « La musique fait déjà partie de la vie de presque tout le monde. C’est pourquoi, depuis le début, elle fait partie de notre programme. »

Mark Yanez, un étudiant en espagnol de Sin Pena, a déclaré que ses compétences conversationnelles et son lien avec son héritage mexicain se sont renforcés après avoir terminé une séance qui a disséqué les paroles de Gabriel et s’est penchée sur sa vie.

Il a commencé à suivre des cours d’espagnol en ligne pour débutants et intermédiaires au début de la pandémie. Yanez dit qu’il s’est inscrit après avoir eu du mal à communiquer avec ses grands-parents lors des appels vidéo qu’il organisait pour en savoir plus sur leur passé. Lorsqu’il a vu un cours consacré uniquement à « El Divo de Juárez », que sa grand-mère adorait, il a vu l’opportunité d’apprendre la langue auprès d’un maître des mots.

« Cela a changé ma relation avec ma mère et ma grand-mère », a déclaré Yanez. « Découvrir l’espagnol à travers la musique est une façon dont on ne pense pas à se connecter. On le fait à travers l’art. »

Guillermo Gonzalez, directeur du programme de musique mariachi à James. Un lycée Garfieldaffirme que le Los Angeles Unified School District a aidé les élèves à améliorer leur espagnol et à puiser dans leurs racines grâce à des cours de mariachi de la maternelle à la terminale proposés dans certaines écoles. Le programme de mariachi de Garfield High a été lancé dans les années 1990 et était un élément incontournable du campus jusqu’en 2008, lorsque le district a dû faire face à des coupes budgétaires. Lorsque le programme a repris, dit Gonzalez, plus de 30 élèves l’ont rejoint la première année. Depuis lors, il a grandi pour atteindre plus de 50 élèves et comprend un groupe de mariachi entièrement féminin.

« Je ne pense pas que nous soyons nécessairement les meilleurs musiciens du monde », a déclaré Gonzalez. « Mais ce que je peux leur apprendre, c’est à aimer leur culture. Cela les aide vraiment à se rapprocher de leur famille et de leurs grands-parents. »

Gonzalez estime qu’environ la moitié de ses élèves ne parlent pas couramment l’espagnol. C’est pour cette raison qu’il travaille avec les élèves pour comprendre les paroles, en s’asseyant avec eux pour définir des phrases inconnues et en décrypter le sens. Il pense qu’il est important de saisir l’impact de la chanson pour présenter de manière authentique sa culture au public.

« Cela ouvre les voies de communication », a-t-il déclaré. « Beaucoup de parents de ces enfants veulent qu’ils rentrent à la maison et chantent. Cela leur donne vraiment la confiance nécessaire pour non seulement parler mais aussi chanter en espagnol sans craindre de prononcer quelque chose de manière incorrecte. »