Les enseignants de sexe masculin en Espagne portent des jupes en classe pour briser les stéréotypes de genre

C’était une lutte contre les normes de genre stéréotypées lorsque des enseignants de sexe masculin à travers l’Espagne se sont associés pour promouvoir la tolérance dans le pays. Le mouvement a commencé après qu’un garçon a été expulsé de l’école l’année dernière parce qu’il portait une jupe en classe. Pour sensibiliser et promouvoir la tolérance, les enseignants de sexe masculin à travers le pays portent désormais des jupes en classe en guise de protestation. Le mois de la fierté a sûrement commencé sur une note positive, car de nombreux enseignants se sont levés pour lutter contre les normes de genre toxiques.

Le mouvement nommé Clothes Have No Gender n’a fait que se renforcer chaque jour depuis sa création le 27 octobre 2020. Il a débuté après qu’un étudiant nommé Mikel Gomez a été expulsé d’une école de Bilbao pour avoir porté une jupe. Il a également été référé à des psychologues. La campagne n’a fait que rendre les étudiants plus à l’aise avec leurs choix en matière de vêtements.

Récemment, deux enseignants d’une trentaine d’années ont créé un buzz sur les plateformes de réseaux sociaux après avoir décidé de se débarrasser de leurs pantalons habituels et de les remplacer par des jupes élégantes. La raison de leur décision était qu’un de leurs élèves aurait été victime d’intimidation pour avoir porté une jupe en classe le mois dernier.

Les professeurs en question — Manuel Ortega et Borja Velazquez — ont manifesté leur solidarité après que leur élève se soit moqué de son choix vestimentaire. Le garçon a été moqué pour avoir porté un t-shirt d’anime dans son école à Valladolid, les réactions de ses camarades de classe à sa tenue l’ont embarrassé et il a quitté la classe. Cela a déclenché à la fois Manuel et Borja et ils ont décidé de faire quelque chose pour mettre fin au harcèlement et promouvoir la tolérance dans les écoles. Le duo porte des jupes en classe depuis début mai. Leur action a reçu de nombreux éloges de tous les coins.

Manuel a également exprimé clairement son point de vue en tweetant que les écoles sont destinées à éduquer les élèves sur le respect, la diversité, la mixité et la tolérance. Il a également exhorté tout le monde à se joindre à la campagne.

