Les enseignants de Newton restent sur la ligne de piquetage malgré de lourdes amendes quotidiennes

Le commissaire à l’éducation de l’État, Jeffrey Riley, a déclaré mardi, lors d’une réunion du conseil d’État de l’enseignement primaire et secondaire, qu’il était heureux que le juge « ait donné du mordant aux conséquences de la violation de la loi et de la désobéissance à une ordonnance directe du tribunal ».

“J’espère que tout le monde pourra trouver une solution pacifique raisonnable et que nos enfants pourront retourner à l’école”, a déclaré Riley, dont l’arrière-grand-père, cordonnier, était autrefois président de la Fédération américaine du travail. « Aujourd’hui plus que jamais, nous avons besoin de nos enfants à l’école. »

Mais l’association n’a pas semblé découragée par la sanction mardi matin, notant dans un communiqué que les membres « ne retourneront au travail qu’une fois leur contrat réglé ».

“La NTA s’attendait pleinement à ce que le conseil du travail de l’État demande des amendes à l’encontre de notre syndicat, et nous nous attendions pleinement à ce qu’un tribunal supérieur du Massachusetts inflige ces amendes”, indique le communiqué. « Notre combat pour le financement que méritent nos écoles est plus grand que la nécessité d’obéir aux lois qui tentent de nous faire taire. »

En vertu de la loi de l’État, il est interdit aux fonctionnaires de faire grève. Mais un nombre restreint mais croissant de syndicats d’enseignants, dans un effort pour obtenir de nouveaux contrats ces dernières années, ont snobé cette loi, abandonnant leurs salles de classe pour des piquets de grève dans des districts comme Andover, Woburn, Malden, Brookline et Haverhill.

Des centaines d’éducateurs en grève de Newton se sont rassemblés lundi lors d’un rassemblement devant l’hôtel de ville de Newton. Matthew J. Lee/équipe du Globe

Newton, où des négociations contractuelles controversées se poursuivent depuis plus d’un an, est le plus grand district aux prises avec une grève des enseignants, laissant près de 12 000 étudiants exclus de l’accès à l’école. leurs cours.

Les syndicats qui ont défié la loi ont rapidement obtenu de nouveaux contrats tout en encourant des amendes modestes, voire même aucune.

La recrudescence des grèves survient alors que la Massachusetts Teachers Association fait pression pour légiférer afin de permettre aux éducateurs et aux autres syndicats de fonctionnaires, à l’exception de ceux qui concernent la sécurité publique, de faire grève légalement.

Le montant de l’amende potentielle de Newton reflète une frustration croissante à l’égard du Conseil des relations de travail de l’État et du Comité scolaire de Newton, selon lequel les amendes précédemment imposées à d’autres syndicats d’enseignants n’ont pas fait grand-chose pour les dissuader de faire grève, selon une motion déposée lundi.

Ils ont également fait part de leurs inquiétudes quant au fait que le syndicat de Newton se sente enhardi, notant que son président, Michael Zilles, a déclaré au comité scolaire lors d’une séance de médiation samedi “la grève pourrait se poursuivre pendant cinq jours, 10 jours ou même 15 jours”.

Les enseignants de Newton et le comité scolaire ont tenté de résoudre plusieurs problèmes ces derniers jours, notamment l’indemnisation et les congés familiaux. Avant le début de la grève, les deux parties étaient très divergentes en matière d’indemnisation, le syndicat réclamant une augmentation du coût de la vie de 13 pour cent sur trois ans et le comité scolaire souhaitant une augmentation de 8 pour cent.

Les enseignants de Newton gagnaient en moyenne 93 000 $ par an au cours de l’année scolaire 2020-21, selon les données les plus récentes de l’État, ce qui les plaçait dans le quart supérieur de la rémunération des enseignants de l’État. Cependant, les enseignants d’environ cinq douzaines d’autres districts gagnent plus qu’eux.

Dans sa décision de lundi, Barry-Smith a déclaré qu’il était persuadé d’imposer l’amende en raison de l’effet que la fermeture des écoles avait sur les élèves et des inconvénients que cela crée pour les familles qui doivent prendre des dispositions alternatives.

« La nature et l’ampleur du préjudice menacé sont graves », a-t-il écrit. « Ce sont vraisemblablement les méfaits mêmes que le législateur avait à l’esprit lorsqu’il a fait le choix politique d’interdire les grèves des fonctionnaires. »

Mais il a ajouté qu’« il est difficile d’évaluer quel niveau d’amende est susceptible d’obliger à respecter la loi ».

Le montant de l’amende double chaque jour où la grève dure jusqu’à jeudi. La sanction financière est légèrement inférieure à ce que réclamaient le conseil du travail de l’État et le comité scolaire de Newton.

La Newton Teachers Association dispose de ressources considérables : 486 229 $ en espèces et 756 836 $ d’actifs totaux, selon des documents judiciaires.

Glenn Koocher, directeur exécutif de l’Association des comités scolaires du Massachusetts, a déclaré que cette lourde amende devrait envoyer un message aux autres syndicats sur les conséquences d’une infraction à la loi.

“Mon expérience a toujours été que lorsque vous frappez quelqu’un dans le portefeuille, cela fait une plus grande différence que lorsque vous le grondez”, a déclaré Koocher.

Jusqu’à présent, parmi la récente vague de grèves, les enseignants de Haverhill ont été les plus condamnés à l’amende, soit 110 000 dollars pour leur grève de quatre jours en octobre 2022, tandis que Brookline et Dedham n’en ont pas encouru pour leurs grèves beaucoup plus courtes en mai 2022 et octobre 2019 respectivement.

Auparavant, les enseignants de Quincy avaient été condamnés à une amende de 150 000 dollars pour leur grève de 2007. Cependant, le montant a ensuite été réduit à 100 000 dollars dans le cadre d’un accord de règlement entre le syndicat et le district, le Patriot-Ledger a rapporté.

Max Page, président de la Massachusetts Teachers Association, a exprimé mardi sa frustration face à l’amende imposée à Newton, tout en renforçant la nécessité pour le Parlement de légaliser les grèves.

« Les amendes imposées à la NTA par un juge de la Cour supérieure du comté de Middlesex reflètent simplement la réalité selon laquelle le système juridique est biaisé à l’encontre des travailleurs et de leurs syndicats », a-t-il déclaré dans un communiqué. « Les amendes sont punitives, fondées sur la lutte antisyndicale et n’obligent pas le comité scolaire à négocier de bonne foi. »

