Les enseignants de Miami-Dade votent pour conserver leur syndicat. Ce groupe de droite promet de le détruire

Le syndicat United Teachers of Dade a remporté son vote de recertification, permettant au syndicat de continuer à être le représentant des négociations collectives pour les enseignants de Miami-Dade. Cela se produit malgré les tentatives d’une loi récente visant à déstabiliser le syndicat et malgré le fait que des sommes d’argent substantielles soient canalisées vers un groupe alternatif tentant de supplanter le syndicat.

« Cette victoire témoigne de ce que nous, les éducateurs, pouvons accomplir lorsque nous sommes unis », a déclaré Karla Hernandez-Mats, présidente de United Teachers of Dade.

Les Enseignants Unis de Dade ont gagné avec 83 pour cent des voix. La Miami Dade Education Coalition, un groupe financé par la Freedom Foundation de droite qui a fait campagne comme alternative au syndicat, a obtenu 14 pour cent des voix. Trois pour cent des enseignants ont voté en faveur de l’absence de syndicat.

Eddie Johnson, qui supervise les élections au Comité des relations avec les employés publics, compte les bulletins de vote lors de l’élection d’accréditation du United Teachers of Dade. Des représentants de United Teachers of Dade et de la Freedom Foundation étaient présents lors du décompte.

À cause du SB256, un loi entrée en vigueur en octobre dernier, les syndicats de tout l’État, comme les syndicats d’enseignants, sont désormais tenus d’avoir 60 pour cent de leurs membres cotisants ou de se présenter à des élections. Auparavant, seuls 50 pour cent des membres devaient payer leurs cotisations. Les syndicats de policiers, de pompiers et d’agents pénitentiaires sont exemptés de la loi. La loi complique encore davantage le processus de collecte des cotisations en interdisant au syndicat de déduire automatiquement les cotisations des chèques de paie des enseignants.

Malgré cette défaite, la Freedom Foundation a déclaré au Miami Herald qu’elle avait l’intention de continuer à lutter contre le syndicat des enseignants de Miami-Dade, même si les dirigeants de la Miami Dade Education Coalition ont déclaré qu’ils n’avaient pas encore décidé comment procéder.

« Ce n’est pas une tentative, et nous faisons simplement marche arrière », a déclaré Rusty Brown, le coordonnateur national de la sensibilisation de la Freedom Foundation, après la publication des résultats des élections.

Étant donné que l’United Teachers of Dade ne collecte actuellement que 57 pour cent des cotisations de ses membres, le processus de recertification devra probablement être répété.

Les critiques de la loi qualifient cela de lutte antisyndicale et affirment que les lois visent à forcer les syndicats à se concentrer tellement sur la collecte des cotisations et sur la recertification qu’ils sont limités dans leur capacité à répondre correctement aux besoins de leurs membres.

« Ils veulent nous maintenir liés et impliqués dans la politique, dans le volet politique, à perpétuité, jusqu’à ce qu’ils nous brisent ou que nous abandonnions », a déclaré Jeffrey Garcia, consultant pour United Teachers of Dade.

Mais les résultats des élections de mercredi indiquent que, malgré les tentatives visant à affaiblir le syndicat, l’United Teachers of Dade conserve toujours un fort soutien.

Le gouverneur DeSantis a vivement critiqué le syndicat des enseignants de Miami-Dade. Plus tôt cet été, alors qu’il était à Miami pour annoncer une augmentation du salaire des enseignants, il noté que les augmentations étaient « malgré ces syndicats, pas à cause d’eux ».

Hernandez-Mats, président du syndicat des enseignants de Miami-Dade, s’est présenté aux côtés de l’ancien gouverneur Charlie Crist lorsqu’il a défié DeSantis au poste de gouverneur en 2022.

« Nous dépenserons tout ce qu’il faudra »

On ne sait pas exactement combien la Freedom Foundation a donné à la Miami Dade Education Coalition pour les soutenir dans leur élection, mais Brown, de la Freedom Foundation, a déclaré au Miami Herald que ce n’était « certainement pas une petite somme ».

La philosophie de la Freedom Foundation était la suivante : « nous dépenserons tout ce qu’il faudra », a-t-il déclaré. Il a ajouté que puisqu’il n’est pas tenu de divulguer les dépenses, il ne partagerait pas cette information.

Les liens entre Tallahassee et la Freedom Foundation sont faciles à voir. L’année dernière, Manny Diaz, commissaire à l’éducation de Floride, était le conférencier principal de la conférence de la Freedom Foundation à Denver.

Le commissaire à l’éducation de Floride, Manny Diaz, Jr.

La Freedom Foundation fait partie d’un réseau plus large de groupes de réflexion conservateurs axés sur la politique au niveau de l’État et s’inscrit dans une tendance nationale croissante visant à tenter d’affaiblir les syndicats.

La Freedom Foundation affirme qu’elle existe pour soutenir les employés du gouvernement qui ont été « volés par le syndicat », et que ce n’est pas parce que le groupe qu’ils ont soutenu lors de cette élection n’a pas gagné qu’ils reculeront.

Depuis que la loi est entrée en vigueur, WLRN a signalé que dans toute la Floride, au moins 63 000 employés du secteur public ont vu leur syndicat décertifié en raison des lois antisyndicales.

Les litiges au niveau fédéral ont permis l’entrée en vigueur de lois telles que SB256. En 2018, la Cour suprême a statué que les employés n’étaient pas tenus de payer des cotisations syndicales et a donné aux États une plus grande latitude pour mettre en œuvre des lois concernant les syndicats.

Mais la Floride était déjà un État de droit au travail, ce qui signifie que l’adhésion à un syndicat et le paiement des salaires sont volontaires. Même les membres qui ne paient pas leurs cotisations récolteront les fruits des négociations menées par les syndicats.

Quelle est la prochaine étape pour le Coalition pour l’éducation de Miami Dade

La Miami Dade Education Coalition fait appel aux enseignants en leur proposant des cotisations moins élevées, qu’ils affirment pouvoir offrir en ne cotisant pas à la Fédération américaine des enseignants et à la National Education Association, les plus grands syndicats du pays.

Seulement environ 37 pour cent des quelque 23 678 électeurs éligibles ont voté par correspondance lors de l’élection de certification, qui a été administrée par le Comité des relations avec les employés publics (PERC). Les commissaires du PERC sont tous nommés par le gouverneur DeSantis, et des membres de United Teachers of Dade et de la Freedom Foundation étaient physiquement présents lors du décompte des bulletins de vote mercredi. Aucun membre de la Miami Dade Education Coalition n’était présent.

L’UTD et le MDEC déclarent qu’ils auraient souhaité une participation plus élevée aux élections.

Brent Urbanik, professeur de psychologie au lycée et président du MDEC, a déclaré au Herald : « Ce qui s’est passé était un mélange d’apathie des électeurs, d’impuissance acquise et de restrictions sur le partage de messages imposées par le district. »

La Miami Dade Education Coalition a déposé une pétition contestant l’équité de l’élection sur la base d’une prétendue disparité entre la capacité de l’UTD et du MDEC à contacter les enseignants de Miami-Dade. Le MDEC affirme qu’ils n’ont pas pu envoyer de courriels aux enseignants ni accéder aux boîtes aux lettres des enseignants. Ils ont par la suite retiré leur pétition, mais affirment toujours qu’ils estiment que les élections ont été injustes parce que les deux groupes n’étaient pas sur un pied d’égalité.

Et bien que la Freedom Foundation ait déclaré qu’elle continuerait à « fournir un soutien et des ressources aux fonctionnaires qui recherchent des alternatives locales au Big Labour » en Floride, certains enseignants à la direction du MDEC sont encore en train de déterminer s’ils peuvent poursuivre ce combat.

Renee Zayas, qui enseigne depuis 35 ans et travaille actuellement comme enseignante en éducation spécialisée au lycée de Miami Springs, a passé l’année dernière à travailler 14 heures par jour à la fois pour enseigner et diriger la Miami Dade Education Coalition. «J’en ai fini pour l’instant», dit-elle.

Malgré l’aide de la Freedom Foundation – qui a fourni des documents imprimés et a même envoyé une troupe de travailleurs à Miami pour frapper aux portes, elle a déclaré que les tactiques alarmistes utilisées par United Teachers of Dade avaient fonctionné.

« Cela a été fait par amour de l’éducation et cela m’a coûté cher », a-t-elle ajouté.