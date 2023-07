Les enseignants de l’Ontario pourraient être ceux qui apprennent, car la cursive rend obligatoire le retour au programme

Bien que de nombreux Ontariens aient accueilli favorablement la réintroduction de l’écriture cursive dans le programme d’études de la province, certains éducateurs affirment que traduire cela en classe pourrait être plus facile à dire qu’à faire pour une génération d’enseignants qui n’ont peut-être pas appris à écrire à la main eux-mêmes.

Alors que la majorité des provinces exigent que les élèves apprennent l’écriture cursive, ce n’est pas obligatoire dans certaines régions. En Colombie-Britannique, à Terre-Neuve-et-Labrador, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Yukon, par exemple, c’est aux enseignants de décider de l’inclure ou non.

La semaine dernière, l’Ontario a annoncé que l’écriture cursive, qui est devenue une partie facultative du programme d’études de la province en 2006, serait à nouveau obligatoire. Le nouveau programme, qui devrait être en place cet automne, intègre de nombreuses recommandations d’un Rapport 2022 de la Commission ontarienne des droits de la personne qui a exploré les problèmes rencontrés par les élèves des écoles publiques ayant des troubles de lecture.

Le ministre de l’Éducation de l’Ontario, Stephen Lecce, a déclaré que les changements étaient motivés par des preuves qui appelaient à mettre l’accent sur les compétences fondamentales.

« La Commission ontarienne des droits de la personne et tant d’autres ont demandé que nous soyons vraiment informés de ce qui fonctionne, et ce qui fonctionne clairement, c’est le retour à la phonétique, l’utilisation de l’écriture cursive, l’adoption de la littératie numérique et des compétences de pensée critique », a-t-il déclaré. a déclaré jeudi dans une interview à CBC News.

Le programme réintroduit l’écriture cursive comme une attente à partir de la 3e année. C’est une bonne nouvelle pour les experts en éducation linguistique. (The Associated Press)

Avantages de la cursive

Hetty Roessingh, professeure émérite de langue et d’alphabétisation à l’Université de Calgary, voit de grands avantages à l’horizon pour les étudiants qui apprennent l’écriture cursive.

« Rien ne peut remplacer l’engagement du complexe main-cerveau », a déclaré Roessingh, faisant référence aux voies neuronales créées lorsque les gens écrivent à la main.

Elle dit que c’est une compétence qui est sous-évaluée parce que les gens ne comprennent pas les contributions qu’elle apporte à la cognition, soulignant que la prise de notes est un domaine où la cursive présente des avantages par rapport au clavier.

Le retour obligatoire du cursif en classe : L'écriture cursive deviendra obligatoire dans les écoles à partir de cet automne – mais tout le monde n'est pas convaincu de ses mérites.

« Les personnes qui écrivent couramment et prennent des notes, par exemple, pour un examen, ont tendance à mieux réussir que celles qui se contentent de taper leurs notes », a-t-elle déclaré.

« Lorsque vous tapez vos notes, vous ne faites que transcrire. Si vous écrivez vos notes à la main, vous générez du texte, et il y a un avantage de traitement à cela. »

Les enfants peuvent tirer certains des mêmes avantages de l’impression, dit Lizette Alexander, une ergothérapeute basée à Toronto, mais elle a dit à Piya Chattopadhyay sur Metro Morning plus tôt cette semaine que ce n’était pas aussi efficace.

« Avec l’impression, les lettres commencent un peu partout », a-t-elle déclaré, notant que certaines sont formées en commençant par le bas, tandis que d’autres commencent par le haut, et nécessitent parfois un mouvement vers l’arrière.

Selon Lizette Alexander, une ergothérapeute basée à Toronto, les enfants peuvent tirer certains des mêmes avantages d’apprentissage de l’impression, mais ce n’est pas aussi efficace que l’écriture cursive. (Rebecca Kelly/CBC)

« En cursive, c’est un mouvement constant vers l’avant. Les lettres sont connectées… il y a essentiellement trois traits que vous devez connaître pour apprendre la cursive. »

Alexander dit que souvent, les enfants qui lui sont référés n’ont peut-être pas reçu de diagnostic de trouble d’apprentissage, mais trouvent le travail nécessaire pour mettre un stylo sur papier difficile.

« Chaque fois qu’ils écrivent, s’ils ne sont pas spécifiquement formés à la formation des lettres, ils réinventent la roue sur la façon de faire [the letter] A, et ce n’est pas cohérent », a-t-elle déclaré. « Et puis cela devient du travail. »

Changement fondamental dans le programme

La directrice générale de Dyslexia Canada, Alicia Smith, affirme que le retour de cursive en Ontario devrait être discuté dans le contexte d’un changement plus important.

« Faire du cursif une partie obligatoire du programme fait en fait partie d’un objectif beaucoup plus large visant à ramener un enseignement explicite des compétences fondamentales », a-t-elle déclaré.

Smith dit que le programme précédent ne répondait pas aux besoins des élèves dyslexiques, qui, selon elle, ont besoin d’un enseignement sur les « compétences fondamentales explicites » pour réussir à apprendre à lire.

« Cela va au-delà de l’écriture manuscrite, mais cela en fait partie. Ils ont besoin d’instructions phonétiques, ils ont besoin d’instructions sur la conscience phonémique. Ils ont vraiment besoin de beaucoup de pratique pour travailler dans de très petites unités, comme travailler avec des lettres et des sons. , » dit-elle.

La directrice générale de Dyslexia Canada, Alicia Smith, affirme que le retour de l’écriture cursive devrait être considéré comme faisant partie d’un virage vers un enseignement explicite des compétences fondamentales. (Jennifer Blakeley)

« La nouvelle approche commence par ces petits morceaux et aide les enfants à apprendre à les assembler et à maîtriser ces morceaux forts, de petits morceaux, afin qu’ils puissent construire les couches plus complexes du langage. »

Smith pense que l’écriture cursive a attiré l’attention des gens parmi les autres changements, car elle représente un fossé générationnel.

« C’est une sorte de bête noire de la génération de mes parents », a-t-elle déclaré. « Quand ils écrivent des lettres à mes enfants, mes enfants ne peuvent pas les lire. »

Les enseignants peuvent manquer de compétences

Roessingh dit que certains enseignants du primaire qui seront chargés d’enseigner la cursive ne l’ont peut-être pas appris eux-mêmes.

« Vous pouvez mettre cela dans le programme, mais si les enseignants ne sont pas préparés à enseigner, s’ils n’ont pas de bonnes ressources pour enseigner, j’ai peur que cela ne tombe à nouveau dans l’oubli. »

Elle dit que l’écriture cursive a tendance à « être abandonnée », même dans les provinces où c’est un élément obligatoire du programme.

Teresa Rothwell, enseignante à Caledonia, en Ontario, dit qu’elle a enseigné l’écriture cursive dans le passé quand c’était facultatif, mais pense que c’est quelque chose que la plupart des enseignants n’ont pas inclus dans leurs cours. Elle dit qu’il est important que les enseignants aient le temps de s’adapter et de développer du matériel pour un nouveau programme, qui comprend des changements au-delà du cursif.

« Ce n’est pas un manuel de référence où vous l’ouvrez simplement et il vous dit quoi faire », a-t-elle déclaré à propos du programme. « Il faut vraiment le connaître pour faire du bon travail. »

L'écriture cursive fait son grand retour dans le curriculum en Ontario : Des années après que plusieurs provinces aient retiré l'écriture cursive des programmes scolaires, l'Ontario la rend à nouveau obligatoire.

Lecce dit qu’il est convaincu que les éducateurs relèveront le défi.

« Nous parlons de compétences en littératie, nous parlons de la capacité de communiquer avec confiance, c’est quelque chose dans lequel il vaut la peine d’investir », a-t-il déclaré.

« Et si cela signifie que nous devons tous travailler un peu plus au cours des jours et des semaines à venir pour nous préparer pour septembre, je sais [educators] le feront, parce que je pense qu’ils se soucient profondément de la réussite des jeunes autour de ces compétences fondamentales. »