Les enseignants de l’école secondaire McHenry approfondissent l’éducation aux médias – Shaw Local

Alors que les élèves font des recherches et rédigent un mémoire pour la classe d’anglais I de l’enseignant Dane Erbach au campus inférieur de l’école secondaire McHenry, Erbach rédige un mémoire avec eux.

Il a également appris de ses étudiants à vérifier une source pour déterminer son objectif pour son article, a déclaré Erbach.

Lui et Gina Nomikoudis enseignent l’anglais I aux étudiants de première année du campus de première année de McHenry High School. Pour Nomikoudis, elle souhaite que les étudiants créent leur propre bibliographie afin que, lorsqu’ils rédigent des articles au lycée et au collège, ils disposent d’une liste solide de sources fiables.

“Notre objectif est de les amener à établir une liste de sources sophistiquées fiables, responsables et précises”, a déclaré Nomikoudis.

Les deux enseignants demandent aux élèves d’écrire des articles sur les problèmes de leur communauté, qu’il s’agisse de la communauté dans son ensemble ou de la communauté à laquelle ils s’identifient.

Comme sa communauté est constituée d’enseignants, l’article d’Erbach ce semestre portait sur l’épuisement professionnel des enseignants : les enseignants stressés et, parfois, quittant complètement la profession.

Dans le cadre de la recherche d’Erbach, il a trouvé un site Web qui semblait avoir une liste assez décente des «signes d’épuisement professionnel des enseignants», a déclaré Erbach.

Il a partagé ce site avec ses étudiants, leur demandant de consulter la page À propos de nous sur le site Web et de se rendre sur la page d’accueil du site pour en savoir plus sur ce qu’est le site Web et quels pourraient être ses objectifs.

Ce sont ses étudiants qui ont souligné que l’article du site Web était du marketing de contenu – utilisant ce qui semble être une histoire sur un sujet pour attirer les lecteurs, puis vendre un service ou un produit.

Le site, a-t-il dit, vend aux enseignants un programme qui vérifiera et notera les devoirs des élèves pour eux. C’est quelque chose qu’Erbach préfère faire tout seul.

“[It] n’est pas vraiment une source, mais une longue escroquerie » pour attirer sur le site les enseignants préoccupés par leur propre épuisement professionnel, a-t-il déclaré.

Ses étudiants ont remarqué que l’article avait un «bon lien» au début de l’article, le reliant à la recherche sur le sujet.

“Il avait une source vraiment hardcore”, a déclaré Erbach.

Selon SEMRush, un service qui aide les entreprises à utiliser l’optimisation des moteurs de recherche pour améliorer leur présence en ligne, les robots d’exploration Web, tels que Google, aiment trouver des liens sortants vers des sources faisant autorité, ajoutant du contexte à une pièce.

Le reste des informations contenues dans l’histoire qu’Erbach a trouvées était “moelleux, sans aucune information réelle”, a-t-il déclaré.

C’est ce genre de conscience qu’Erbach souhaite que ses étudiants aient lorsqu’ils décident quels sites Web réussissent le test CRAAP : actualité, pertinence, autorité, exactitude et objectif.

Même si ceux qui apprennent les compétences ne le comprennent pas comme une éducation aux médias, il est important d’enseigner comment « naviguer dans ce paysage de l’information », a déclaré Erbach.

Ils n’enseignent pas aux étudiants ce qu’ils doivent penser, mais comment réfléchir de manière critique aux informations qui leur parviennent.

« Nous voulons qu’ils soient de bons consommateurs d’informations. Nous voulons qu’ils prennent des décisions éclairées et aient des opinions éclairées », a déclaré Nomikoudis. “Pour avoir des décisions éclairées… demande un peu de travail et ne devrait pas être un clic.”