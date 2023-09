Les enseignants de la ville et du district ratifient un accord d’un an | Actualités, Sports, Emplois

YOUNGSTOWN — À 18 heures lundi soir, des hululements et des applaudissements ont pu être entendus à l’intérieur du centre communautaire de Mill Creek.

Quatre semaines jour pour jour depuis que la Youngstown Education Association a voté « massivement » en faveur de la grève, le même syndicat a voté de la même manière pour mettre fin à la grève et ratifier un nouveau contrat d’un an avec le district scolaire de la ville de Youngstown.

Les enseignants étaient en grève depuis la rentrée scolaire le 23 août, mais sont retournés en classe lundi après qu’un accord de principe ait été conclu samedi.

« Tout le monde semble très heureux d’avoir un nouveau contrat, nous n’avons plus à nous en soucier », a déclaré le porte-parole de YEA, Jim Courim. « Nous pouvons recommencer à éduquer les étudiants de Youngstown et aider les enfants à atteindre leur plein potentiel. »

Pendant que le syndicat votait, le conseil scolaire du YCSD s’est également réuni à 17 heures pour approuver le nouvel accord.

Dans un communiqué publié lundi soir, le surintendant Jeremy Batchelor a déclaré : « Même si nous aurions tous aimé parvenir à un accord sur un nouveau contrat et mettre fin rapidement à la grève, notre équipe a dû équilibrer les exigences contractuelles de la YEA avec l’impact à long terme que de tels changements auraient des conséquences non seulement sur nos universitaires actuels, mais également sur nos futurs universitaires, conseils d’administration et administrateurs. Nous ne pouvions pas simplement perdre tout contrôle sur les décisions du district et de la direction simplement pour mettre fin à la grève actuelle ; nous ne pourrions pas non plus dépenser plus d’argent que ce dont nous disposons pour mettre fin à la grève actuelle.

Courim a déclaré que plus de 99 pour cent des quelque 450 membres du syndicat ont voté en faveur du nouvel accord. Il a déclaré qu’en fin de compte, le syndicat avait atteint tous ses objectifs pour le contrat.

«Nous voulions que tout le langage HB70, cette section 3011, disparaisse. Nous avons demandé une augmentation de salaire de 3 pour cent et nous voulions un contrat d’un an, et nous avons obtenu les trois », a-t-il déclaré.

Il a déclaré qu’il ne s’inquiétait pas du fait que le district soit confronté à une autre grève lorsque les négociations contractuelles reviendront l’année prochaine.

« Je pense que nous avons montré que nous sommes un syndicat fort et une force avec laquelle il faut compter », a-t-il déclaré.

Alors que les syndicats négocient habituellement des contrats de trois ou quatre ans, Courim a déclaré que YEA a maintenu ses exigences au minimum afin de s’assurer qu’il ne lui faudrait pas trop de concessions pour que les termes problématiques soient retirés du contrat.

La langue a été inscrite dans le contrat lors de la prise de contrôle du district par l’État entre 2012 et juillet 2022 et a donné au PDG de la Commission de détresse académique nommée par l’État une autorité totale sur les décisions en matière de personnel.

La YEA a accusé le conseil d’administration d’avoir mal interprété ce langage pour donner au surintendant Jeremy Batchelor la même autorité, et a déclaré que cette section du contrat avait été utilisée pour déplacer les enseignants entre les bâtiments ou dans des classes qui ne leur convenaient pas, ni à celles des élèves.

Courim a déclaré que le nouveau contrat a mis en place des paramètres garantissant que l’administration ne peut pas simplement transférer les enseignants sur un coup de tête, mais que le syndicat a également fait des concessions sur la question de l’ancienneté qui « ont tout simplement du sens ».

Un nouveau libellé dans le contrat stipule qu’avant d’effectuer un transfert, Batchelor doit rencontrer le président de la YEA pour l’informer du poste vacant qui est désigné et que la désignation doit être notée sur l’avis de vacance.

Il indique également que « le pouvoir discrétionnaire du surintendant dans la sélection du candidat pour combler le poste vacant doit être fondé sur des raisons qui ne sont ni arbitraires ni capricieuses ».

Pour sa part, le district scolaire a déclaré avoir également atteint ses trois principaux objectifs.

Dans une déclaration publiée lundi soir par Batchelor et la présidente du conseil d’éducation, Tiffany Patterson, le district a déclaré qu’il souhaitait trouver un terrain d’entente pour « supprimer et dépasser les améliorations des droits de détresse académique dans le contrat de travail, tout en conservant suffisamment de flexibilité pour… attribuer le les enseignants les plus qualifiés et pas seulement l’enseignant le plus expérimenté dans les classes et programmes clés.

Le district a également cherché à garantir suffisamment de temps aux enseignants pour « offrir une interaction directe et des opportunités éducatives à nos élèves, en particulier aux niveaux primaire et intermédiaire ».

Enfin, YCSD a déclaré vouloir « conclure un accord financièrement responsable qui n’impacte pas la capacité à fournir de futurs services et programmes ».

Le district a déclaré que les enseignants de la maternelle à la 8e année recevaient également un salaire supplémentaire en échange de 30 minutes supplémentaires de temps d’interaction obligatoire avec les élèves. Il a indiqué que le conseil se réservait également le droit d’utiliser les droits de placement et de sélection ciblés des enseignants pour « les classes les plus intenses qui nécessitent des cours de rattrapage et une assistance ».

« Pour ceux-ci, le conseil a obtenu la possibilité de placer l’enseignant le plus qualifié… là où nos universitaires en ont le plus besoin », indique le communiqué.

Le conseil d’administration a déclaré que cette flexibilité est essentielle à son plan de redressement et à garantir que les écoles de la ville de Youngstown puissent échapper pleinement à la surveillance de l’État.

Notamment, le conseil d’administration a également négocié le processus d’enquête dans le contrat.

Au cours de la première semaine de grève, le district a cherché à y mettre fin en déposant une plainte auprès du Conseil national des relations avec les employés. Le district a fait valoir que la grève était illégale parce que YEA n’avait pas participé à un processus d’enquête généralement mandaté par l’État.

Cependant, le SERB a constaté qu’une section du contrat YEA permettait au syndicat de contourner ce processus.

Le conseil d’administration a déclaré que cet ajout ajouterait plus de transparence aux négociations futures.

Le district n’a pas encore indiqué comment le temps perdu à cause de la grève affecterait l’année scolaire.







