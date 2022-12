Les enseignants de la Colombie-Britannique approuvent fortement le contrat de trois ans avec une augmentation de salaire et des avantages supplémentaires

Les enseignants des écoles publiques de la Colombie-Britannique ont ratifié un nouveau contrat de trois ans.

Près de 50 000 membres de la BC Teachers’ Federation étaient éligibles pour voter et un communiqué du syndicat indique que le vote était favorable à 94 %.

Le président de la BCTF, Clint Johnston, a déclaré que le syndicat avait “réalisé des gains historiques qui aideront les membres aux prises avec la crise de l’abordabilité”.

Le contrat a été conclu après plus de 50 jours de négociation avec la BC Public School Employers Association, qui négocie au nom du gouvernement provincial, et Johnston affirme que l’accord aidera à recruter et à retenir plus d’enseignants.

Il augmente les salaires annuels des nouveaux enseignants jusqu’à 8 500 $ d’ici la fin de la troisième année, tandis que les éducateurs les mieux payés de la Colombie-Britannique gagneront jusqu’à 13 500 $ de plus au cours de la même période, ce qui, selon Johnston, les pousse au-dessus du seuil de 100 000 $ par année pour le première fois.

Il dit que la BCTF va maintenant faire pression sur le gouvernement pour qu’il rende compte publiquement des impacts d’une pénurie continue d’enseignants et prenne des mesures pour “s’assurer que les écoles disposent du personnel adéquat et que les élèves reçoivent le soutien dont ils ont besoin”.

D’autres améliorations dans le contrat comprennent 10 minutes supplémentaires de temps de préparation pour les enseignants du primaire, des prestations de santé et de maternité renforcées et une norme minimale provinciale pour le financement du perfectionnement professionnel, a déclaré le syndicat plus tôt.

Le contrat a été conclu fin octobre et les enseignants ont procédé à un vote de ratification à la mi-novembre.

Au moment de l’annonce de l’accord de principe, l’Association des employeurs des écoles publiques a déclaré que le pacte suit le mandat provincial de reprise partagée, qui prévoit des augmentations de salaire spécifiques, y compris la protection contre l’inflation, tout en garantissant que le gouvernement dispose des ressources nécessaires pour protéger les services et soutenir la reprise économique.

