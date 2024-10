Les enseignants de Dixon à Washington sont dépassés par le comportement « violent » des élèves de maternelle

27 octobre — DIXON — « Où pouvez-vous travailler ailleurs et on s’attend simplement à ce que vous soyez agressé tous les jours ?

C’était la question posée le 16 octobre par Sasha Gomes, secrétaire de l’école primaire de Dixon à Washington, au conseil du district 170 des écoles publiques de Dixon lorsqu’elle – avec d’autres membres du personnel, des enseignants et des parents d’élèves – a exprimé ses inquiétudes concernant ce qu’ils décrivent comme comportement de plus en plus violent manifesté par les élèves de la maternelle de Washington.

« Les salles des professeurs sont détruites, des chaises ou d’autres objets sont jetés, des tables renversées, des poubelles jetées et des objets cassés, tout en essayant d’enseigner à plus de 20 élèves », a déclaré Maria Peterson, une enseignante de maternelle à l’école primaire de Washington. « Les enseignants et les assistants pédagogiques sont frappés par des chaises et d’autres objets. Ils sont frappés par les élèves, frappés à coups de pied, griffés, crachés dessus, mordus et injuriés. Les autres élèves de la classe sont malheureusement témoins de tout cela.

« N’ayant pas d’autre choix, notre direction est constamment appelée à l’aide. Bien souvent, elle est indisponible car de nombreuses situations nécessitent son attention en même temps. Après avoir appelé à l’aide, si quelqu’un est disponible, les étudiants sont expulsés de l’établissement. notre salle avec un manque de ressources ou d’options. Ils retournent en classe après un court laps de temps… et le comportement recommence.

Gomes, qui est également parent d’une école maternelle à Washington, a déclaré que « les camarades de classe de son fils avaient été mordus, frappés et pincés ».

« Je n’aurais jamais imaginé qu’une école maternelle jusqu’à la première année ressemblerait à cela. Je ne m’attendais pas à ce que [my son’s] expérience si violente », a déclaré Gomes.

Peterson a également une fille qui va à la maternelle à Washington. Elle a déclaré que sa fille avait commencé l’année scolaire avec enthousiasme à l’idée d’apprendre, en aimant son professeur et en se liant d’amitié avec les autres élèves de sa classe. Mais quelques semaines plus tard, sa fille hésitait de plus en plus à aller en classe.

« C’est arrivé au point où elle pleurait tous les matins », a déclaré Peterson.

Elle a décrit comment elle portait sa fille dans sa chambre un matin lorsqu’un élève est sorti en courant de la classe, et « son petit corps s’est immédiatement tendu. Elle a enfoncé ses doigts dans mon dos et a caché son visage dans mon cou, et a même pleuré ». plus difficile », a déclaré Peterson.

À ce moment-là, a déclaré Peterson, elle a réalisé que sa fille ne voulait pas aller dans sa classe à cause de la violence dont elle était témoin chaque jour.

« Cela m’a fait me sentir comme une très mauvaise maman », a déclaré Peterson. « Je l’avais forcée à entrer dans une pièce où elle ne se sentait pas en sécurité. »

La politique du conseil scolaire empêche les membres du conseil scolaire de répondre immédiatement à tout commentaire public lors de ses réunions ; en conséquence, une réunion a été convoquée le mercredi 23 octobre dans le but de proposer des solutions possibles.

Les membres du conseil évaluent les comportements en classe

En prévision de la réunion, plusieurs membres du conseil d’administration se sont rendus à Washington pour constater par eux-mêmes les problèmes qui se posent.

« Mon observation est que l’ambiance générale est à l’épuisement », a déclaré la présidente du conseil d’administration, Linda Wegner. « Tout le monde intervient là où c’est nécessaire et travaille aussi dur que possible pour combler les lacunes temporairement, mais ce n’est pas durable. »

Melissa Gates, membre du conseil d’administration, a visité l’école mardi, où elle a passé du temps seule avec quelques élèves présentant un comportement violent, a-t-elle déclaré.

« C’est difficile à regarder », a déclaré Gates. « [The kids] sont extrêmement difficiles à maintenir pendant un certain temps. »

La majorité des comportements dont Gates a déclaré avoir été témoin semblent être des problèmes de développement et de maturité émotionnelle chez des élèves de seulement 5 ans.

Elle a décrit être entrée dans l’école mardi et avoir été surprise par la jeunesse des élèves.

« Les petits dont nous parlons sont sous mes genoux – la plupart d’entre eux », a déclaré Gates. « Ce sont de très petits enfants.

« Ce n’est pas une question de punition. Ces enfants ont besoin d’apprendre, et ils doivent apprendre qu’ils sont en sécurité à l’école, et la plupart d’entre eux ne le comprennent pas pour le moment. »

Wegner a souligné que le district dispose de diverses interventions et soutiens à Washington pour aider à gérer les étudiants. Certaines d’entre elles comprennent une formation spéciale pour le personnel de l’école, l’observation en classe par un psychologue scolaire et des spécialistes de l’apprentissage socio-émotionnel du Bureau régional de l’éducation 47. Six membres du personnel ont également été ajoutés à l’école.

Certains élèves ont été transférés en maternelle à mi-journée, tandis que d’autres utilisent la « salle calme » le matin pour commencer leur journée. Ceux qui ont besoin d’un environnement plus calme auront des « déjeuners tranquilles ».

L’école dispose également d’une « salle de réinitialisation », qui est une zone désignée où les élèves, accompagnés des membres du personnel nécessaires, peuvent se rendre pour se réguler avant de retourner en classe après un incident.

Parallèlement à ces mesures, le district utilise une évaluation du comportement fonctionnel pour recueillir des informations sur les comportements d’un élève au moyen d’entretiens, d’examens de documents, d’observation directe et de collecte de données. Ces résultats sont ensuite utilisés pour élaborer un plan d’intervention comportementale qui décrit des stratégies visant à réduire les comportements inappropriés et à augmenter les comportements souhaités.

Malgré ces ressources, le problème persiste.

« Nous constatons que les enfants font des progrès », a déclaré la surintendante Margo Empen. « Il y a certainement des avantages à ce que font nos enseignants et nos administrateurs dans le cadre de cette intervention et de ce soutien. Est-ce autant que nous l’espérons ? Absolument pas. Est-ce aussi rapide que nous l’espérons ? Absolument pas. Mais des changements sont en train de se produire, et certains les choses fonctionnent pour certains enfants.

Gates a souligné qu’il était normal d’avoir des élèves ayant des problèmes de comportement dans une classe de maternelle.

« C’est normal dans toute notre région. C’est normal dans tout notre État. C’est normal dans tout notre pays, et ça l’a toujours été », a déclaré Gates.

Cependant, la raison pour laquelle il est « si incroyablement difficile » de gérer ces comportements est que « nous avons actuellement une population très élevée de ces petits bébés », a-t-elle déclaré.

« Je pense que cela pourrait être une tendance », a déclaré Empen, qui a ajouté que plusieurs autres districts scolaires connaissent des problèmes similaires.

« La situation ne va pas s’améliorer avant un certain temps », a déclaré Gates. « Nous avons beaucoup de petits, qu’il s’agisse de la pandémie ou d’un traumatisme dans leur vie. Quelle qu’en soit la raison, nous devons nous y préparer. »

Quelle est la prochaine étape ?

Une solution possible sur laquelle le conseil d’administration s’est mis d’accord était d’affecter à l’école un entraîneur de la Consultation sur la santé mentale des nourrissons et de la petite enfance de l’Illinois.

« Je pense que cela pourrait être mis en place d’ici un mois », a déclaré Empen.

Dans ce programme, un spécialiste du comportement viendra généralement au cours du premier mois d’école « et fera les évaluations, etc. Je pense que cela vaut la peine d’être poursuivi », a déclaré Wegner.

Gates a déclaré qu’ils devraient également envisager de faire venir ces entraîneurs ou spécialistes l’année précédente afin que le personnel de l’école puisse être préparé pour l’année suivante, car « ils savaient déjà une grande partie de cela ».

De nombreux élèves qui présentent déjà des problèmes de comportement rencontraient des problèmes similaires à l’école maternelle, a déclaré Gates.

« Nous aurions dû nous y préparer », a-t-elle déclaré. « Une partie de cela aurait pu être prédit, et je ne sais pas comment nous avons manqué cela, ou s’il y avait le sentiment que ‘Donnons-leur une chance. Peut-être qu’ils mûriront au cours de l’été et qu’ils seront prêts’. .. mais nous savions que certains de ces enfants étaient plutôt des frappeurs lourds. «

Comme solution à long terme, le district étudie la possibilité de mettre en place un jardin d’enfants, qui serait un programme de deux ans avec des demi-journées axées sur l’apprentissage par le jeu la première année. La deuxième année, les étudiants progresseraient vers des journées complètes avec des attentes académiques complètes.

Empen a déclaré qu’il restait encore un peu à peaufiner le programme avant que le district ne puisse le mettre en œuvre à Washington. En discutant avec d’autres districts scolaires, Empen a déclaré que tous les jardins d’enfants qu’elle avait étudiés jusqu’à présent étaient basés sur l’éducation spécialisée.

À Washington, les étudiants présentant des problèmes de comportement sont divers. Certains d’entre eux ont fréquenté l’école maternelle, d’autres non. Certains d’entre eux avaient un programme d’éducation individualisé, c’est-à-dire un plan d’apprentissage créé pour les étudiants handicapés, mais d’autres n’en ont pas.

« Chaque enfant est unique et chacun progresse à son propre rythme », a déclaré Empen.

L’objectif principal d’Empen est de déterminer quelles évaluations et/ou quantificateurs identifient quels plans ou programmes d’apprentissage seraient efficaces pour un élève spécifique.

En développant le programme de maternelle, « nous pourrions envisager deux types de programmes distincts », a-t-elle déclaré.

Un programme pourrait s’adresser aux élèves qui appartiennent à l’enseignement général mais qui peuvent avoir besoin de plus de temps pour rattraper leurs pairs, sur le plan du développement et de l’émotion. Une autre version du programme pourrait s’adresser aux élèves titulaires d’un PEI et leur offrirait des services d’éducation spécialisée.

Une fois le programme finalisé, le plus gros obstacle, surtout si deux programmes devaient être mis en œuvre, serait de s’assurer que l’école dispose de suffisamment de personnel pour le gérer. Cependant, le district embauchera du personnel supplémentaire si nécessaire, a déclaré Empen.

« Nous voulons développer quelque chose qui dure », a déclaré Wegner.

« Mais nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour le faire rapidement », a déclaré Gates. « Il est impératif que nous le fassions rapidement pour toutes les personnes impliquées. »

« Il y aura des perturbations avec [implementing a program] »C’est inévitable, mais nous communiquerons quels sont les changements et pourquoi », a déclaré Empen. « Ce sera ce qui est dans le meilleur intérêt de nos enfants et de leur éducation. »