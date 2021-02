Le Chicago Teachers Union a conclu un accord de principe avec la mairesse Lori Lightfoot pour rouvrir les écoles de la ville pour des cours en personne, a annoncé dimanche le maire.

S’il est finalisé, l’accord éviterait une grève qui menaçait de perturber l’enseignement des élèves du troisième plus grand district scolaire du pays.

En vertu de l’accord, la prématernelle et certains élèves de l’enseignement spécial retourneraient en classe jeudi. Le personnel des classes de la maternelle à la cinquième année reviendrait le 22 février et les élèves de ces classes reviendraient le 1er mars. Le personnel des classes de la sixième à la huitième année reviendrait le 1er mars et les élèves le 8 mars.

L’accord doit être approuvé par l’organe directeur élu du syndicat, la Chambre des délégués, a déclaré le maire. La direction syndicale devrait rencontrer sa base dimanche après-midi, puis la Chambre des délégués se réunira, selon une personne au courant de la situation, qui a parlé sous couvert d’anonymat car le syndicat ne voulait pas que l’accord soit conclu. public avant que les membres aient eu la chance de le voir.