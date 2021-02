En vertu de l’accord, la pré-maternelle et certains élèves de l’enseignement spécial retourneront en classe jeudi. Le personnel des classes de la maternelle à la cinquième année reviendra le 22 février et les élèves de ces classes reviendront le 1er mars. Les membres du personnel des classes de la sixième à la huitième année reviendront le 1er mars et les étudiants le 8 mars.

Plus de 20000 votes ont été déposés, 13 681 membres ayant voté pour et 6 585 votant contre, le syndicat a dit .

Après une pause de près de deux semaines d’enseignement en personne, le Chicago Teachers Union a déclaré mercredi matin que ses membres avaient approuvé un accord pour la réouverture des salles de classe dans le troisième plus grand système scolaire public du pays.

«Ce plan n’est pas ce que chacun de nous mérite», a déclaré Jesse Sharkey, président du Chicago Teachers Union, dans un communiqué. «Cet accord représente là où nous aurions dû commencer il y a des mois, pas là où cela a abouti.»

«Nous nous protégerons en utilisant les comités de sécurité scolaires créés dans le cadre de cet accord pour organiser et veiller à ce que le CPS respecte les normes de sécurité et les protocoles d’atténuation», a déclaré M. Sharkey. «Les comités de sécurité appliqueront cet accord, auront accès à l’information et auront la possibilité de modifier les pratiques dangereuses dans leur école.»

Mme Sharkey a critiqué le maire Lori Lightfoot pour sa gestion de la situation et a déclaré que les délégués syndicaux avaient voté lundi soir un vote de défiance envers le maire et la direction de l’école.

Mme Lightfoot, une démocrate, et le syndicat ont été enfermés dans l’un des désaccords les plus intenses sur la réouverture partout dans le pays. Le maire a fait valoir que les élèves les plus vulnérables de la ville ont besoin de la possibilité de retourner à l’école en personne, tandis que le syndicat a condamné le plan de réouverture de la ville comme dangereux.