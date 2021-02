Les enseignants ont accepté de retourner dans les salles de classe de Chicago, mettant fin à l’une des batailles les plus médiatisées pour amener les syndicats à accepter la réouverture des écoles fermées au milieu de la pandémie de Covid-19, mais l’accord est assorti de conditions.

Pour commencer, les lycéens seront entièrement exclus, ce qui signifie que l’expérience controversée avec des cours en ligne uniquement qui a commencé avec la fermeture des écoles en mars dernier se poursuivra indéfiniment pour environ 73000 élèves de la 9e à la 12e année. Le syndicat des enseignants a également remporté une concession majeure sur les vaccinations, garantissant que les 25 000 membres auront la possibilité de recevoir leurs vaccins contre le Covid-19 avant de retourner dans les salles de classe – contrairement aux directives du CDC.

«La vaccination des enseignants n’est pas une condition préalable à la réouverture en toute sécurité des écoles», Le directeur du CDC, le Dr Rochelle Walensky, a déclaré la semaine dernière lors d’un point de presse à la Maison Blanche.

Mais la maire de Chicago, Lori Lightfoot, et la directrice générale des écoles publiques de Chicago, Janice Jackson, étaient confrontées à la probabilité d’une deuxième grève des enseignants de la ville dans trois ans ou d’un lock-out s’ils ne répondaient pas aux demandes du syndicat. Le syndicat a également obtenu l’engagement de fermer à nouveau les écoles pendant au moins 14 jours si le taux de positivité de la ville pour les tests Covid-19 augmente pendant sept jours consécutifs et atteint au moins 10%. Les enseignants qui font partie de groupes de santé à risque ou qui s’occupent de parents souffrant de telles conditions seront autorisés à continuer à suivre leurs cours à distance.

«La ratification de notre accord garantit aux familles la possibilité de choisir l’apprentissage en personne et d’élaborer le plan qui leur convient le mieux», Lightfoot et Jackson ont déclaré mercredi dans une déclaration commune.

Les élèves de la maternelle et de l’éducation spéciale pourront retourner à l’école jeudi. Les classes en personne de la maternelle à la 5e année reprendront le 1er mars, tandis que les classes de la 6e à la 8e année devraient être de retour en classe le 8 mars.

Lightfoot avait soutenu que bon nombre des 340 000 élèves des écoles publiques de Chicago, en particulier les enfants noirs et hispaniques, étaient laissés pour compte par des classes éloignées. La ville a entrepris un plan de 100 millions de dollars, comme la fourniture d’équipements de protection et des milliers de filtres à air pour les salles de classe, pour rendre les écoles sûres.

La pression des syndicats d’enseignants a sapé le plan du président Joe Biden visant à faire rouvrir les écoles du pays après que les fermetures aient été suivies d’une baisse des résultats aux tests et d’une augmentation de la dépression et des suicides chez les enfants. La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré mardi que l’objectif de Biden était que plus de la moitié des écoles publiques du pays offrent au moins quelques cours en personne au moins un jour par semaine d’ici la fin avril. Et tout comme à Chicago, les lycéens seraient exclus.

Selon le Burbio School Opening Tracker, 64% des élèves de la maternelle à la 8e année dans tout le pays reçoivent déjà au moins une instruction en personne, ce qui signifie qu’il est déjà supérieur à l’objectif de 100 jours de Biden.

