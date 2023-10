Les enseignants de Brooke reçoivent un coup de pouce de Follansbee Chamber | Actualités, Sports, Emplois

FOLLANSBEE — Les efforts visant à initier les étudiants locaux aux nouvelles technologies et à renforcer leurs compétences en lecture, entre autres projets, ont reçu un coup de pouce de la Chambre de commerce de Follansbee.

Mercredi, la chambre a poursuivi sa tradition annuelle d’octroyer des subventions pour des projets spéciaux poursuivis par les enseignants des écoles de la région de Follansbee.

Le président de la Chambre, Eric Fithyan, a déclaré que l’argent destiné aux subventions de cette année provenait des recettes de son dîner annuel, des tirages organisés lors de ses concerts d’été gratuits et d’autres collectes de fonds.

Suzanne Davidson, présidente du comité d’éducation de la chambre, a remis 300 $ chacune aux personnes suivantes :

• Tom Bane, professeur d’ingénierie à la Brooke High School ; et ses étudiants, Jerri Wilson et Maddie DeGarmo, pour les matériaux nécessaires à la production de 1 000 porte-clés à l’aide d’un graveur laser.

Bane a déclaré que Wilson et DeGarmo avaient été formés à l’utilisation du graveur, qui a été acheté grâce à une subvention du ministère de l’Éducation de Virginie-Occidentale, et qu’ils formeraient également d’autres étudiants à l’utiliser.

Wilson et DeGarmo ont déclaré avoir gravé des porte-clés pour de nombreuses personnes, notamment des anciens combattants assistant à une assemblée dans leur école ; ainsi que de nombreux autres articles.

• Angela Durig, enseignante à Brooke Primary North, qui a demandé au nom de son corps professoral des fonds pour récompenser les élèves ayant démontré les qualités promues par le programme de soutien au comportement positif de l’école avec une soirée Glow in the Dark. Prévu pour le gymnase de l’école au printemps, l’événement devrait inclure des bâtons lumineux, des affiches qui brillent dans le noir et d’autres éléments.

• Kate Johnson, éducatrice spécialisée à Brooke Intermediate North, pour qu’une tablette informatique et un stylet soient utilisés pour renforcer les compétences en lecture, en particulier pour ceux qui éprouvent des difficultés dans ce domaine.

Johnson a déclaré que l’équipement peut être utilisé pour identifier, faire correspondre et tracer des lettres, créant ainsi une expérience pratique utile à de nombreux étudiants.

• Ashleigh Gurskey, enseignante de troisième année à Brooke Intermediate North, remplira une poubelle de matériel pédagogique conçu pour inculquer la créativité et la pensée critique liées aux domaines de la science, de la technologie, de l’ingénierie, de l’art et des mathématiques.

Gurskey a déclaré qu’individuellement ou en équipe, ses élèves peuvent utiliser des objets contenus dans la poubelle pour créer de petits robots et d’autres structures, entre autres activités pratiques.

Outre Davidson, le comité d’éducation comprend Kelly Hunter, Sandy Kemp, Carolyn Matteson et Carmel Esposito.

Les membres de la Chambre ont également entendu Jamie Caridi, président du Bethany College, qui a souligné que l’école avait formé un partenariat grâce auquel les étudiants de Brooke High School peuvent obtenir jusqu’à 60 crédits universitaires.

« Nous sommes très fiers du partenariat que nous entretenons avec les écoles du comté de Brooke » dit-il, ajoutant : « Ces enfants sont dans nos salles de classe, sur notre campus, et c’est très cool. »

Caridi a également félicité les éducateurs présents pour leurs efforts.

Il a déploré qu’il y ait moins de personnes qui entrent dans le domaine de l’éducation, tout en reconnaissant que beaucoup sont dissuadées par les nombreux rôles joués par les enseignants aujourd’hui, les longues heures de travail et les salaires relativement bas.

Mais il a ajouté que l’enseignement est également une profession très enrichissante dans laquelle une personne peut avoir un impact significatif sur de nombreuses personnes.

« Quelle que soit notre profession, tout le monde veut avoir le niveau de réussite d’un quart-arrière gagnant », a déclaré Caridi.

« Mais dans la vie, nous sommes parfois appelés à ressembler davantage à des monteurs de lignes. Les enseignants sont souvent des monteurs de lignes, des héros méconnus.

Caridi a déclaré qu’il avait entendu d’innombrables histoires d’anciens élèves sur quelque chose qu’un ancien professeur d’école primaire, de lycée ou d’université a déclaré avoir eu une influence majeure sur eux.

En ouvrant la réunion, Fithyan a annoncé les événements à venir.

Ils comprenaient le Trunk or Treat de la chambre, qui se tiendra de 18 heures à 20 heures le 26 octobre à l’extérieur de la Maison communautaire de Follansbee. Coprésidé par Jennifer McFadden et Aimee Livingstone, l’événement comprendra des sacs de cadeaux pour les 1 000 premiers enfants et des stations décorées tenues par des entreprises et des organisations locales.

Le réseau de ressources familiales Brooke-Hancock proposera des activités créatives aux enfants à l’intérieur de la maison communautaire.

Fithyan a ajouté que le dîner annuel de la chambre aura lieu le 15 novembre au Centre St. Francis. Les billets coûtent 40 $ chacun et peuvent être achetés à la Maison funéraire James, en appelant le (304) 527-1717 ou en envoyant un courriel à [email protected].

Il a noté que cela comprendra la reconnaissance du citoyen de l’année, du lauréat du prix pour l’ensemble de sa carrière, de la nouvelle entreprise de l’année, de l’entreprise de l’année, de l’organisation à but non lucratif de l’année et du jeune professionnel de l’année.

Fithyan a déclaré qu’un comité indépendant choisira parmi cinq nominés pour l’entreprise de l’année, l’organisation à but non lucratif de l’année et le jeune professionnel de l’année en utilisant les informations soumises par les nominés, tandis que les autres lauréats seront déterminés par les membres de la chambre.

Les sociétés suivantes ont été nominées pour l’entreprise de l’année : Lombardi Development, Main Street Bank, Summer Enterprises, Trinity Health System et Apollo Professional Cleaning and Restoration.

Les nominés pour l’organisation à but non lucratif de l’année étaient : le comité du comté de Brooke sur le vieillissement/le centre pour personnes âgées, les centres de ressources familiales Brooke-Hancock et la Business Development Corp. de Northern Panhandle.

Les nominés pour le jeune professionnel de l’année étaient : Addison Albert de WTOV-TV, Joey Ewusiak d’Empire Diversified Energy, Jess Milowicki de Follansbee Pharmacy, Alex Schneider des bibliothèques publiques du comté de Brooke et Lauren McKinsie Sproul de Texas Roadhouse.







Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception