Les enseignants d’Angleterre et du Pays de Galles votent pour la grève

Les enseignants d’Angleterre et du Pays de Galles ont voté pour une grève de sept jours au cours des deux prochains mois, craignant que les débrayages ne conduisent à un retour aux cours en ligne et aux cours de style Covid.

Neuf des 10 membres du Syndicat national de l’éducation (NEU) ont voté pour l’action et le syndicat a obtenu le taux de participation de 50 % requis par la loi.

Le NEU a annoncé qu’il y aurait sept jours de débrayage d’ici la mi-mars, mais a déclaré que toute école individuelle ne serait affectée que pendant quatre jours.

Le premier jour de grève aura lieu le 1er février, lorsque plus de 23 000 écoles en Angleterre et au Pays de Galles devraient être touchées, a déclaré le NEU.

La date est le même jour qu’une “journée nationale d’action” qui verra des rassemblements à travers le pays et une grève de 100 000 fonctionnaires.

Le syndicat doit également cibler le budget, le 15 mars, dans le but d’envoyer un message aux ministres. Les enseignants organiseront également un rassemblement à Westminster ce jour-là, a-t-il déclaré.

En plus de la grève, le syndicat a demandé à tous ses membres d’écrire à leur député – et de visiter leurs cabinets – pour plaider en faveur d’une augmentation de salaire à l’épreuve de l’inflation.

Downing Street avait appelé les syndicats à annuler toute grève.

Le n ° 10 a déclaré que les enseignants ne devraient pas faire grève et infliger des «dommages substantiels» à l’éducation des enfants, en particulier après que tant de personnes aient manqué l’école pendant la pandémie.

Plus tôt, Mary Bousted, la dirigeante du NEU avait prédit que ses membres voteraient en faveur de la grève, mais a déclaré qu’il était “hautement improbable” qu’une action ait lieu pendant les examens.

En faisant l’annonce, Mme Bousted et son collègue Kevin Courtney ont déclaré: «Nous avons continuellement fait part de nos préoccupations aux secrétaires à l’éducation successifs concernant la rémunération des enseignants et du personnel de soutien et son financement dans les écoles et les collèges, mais au lieu de chercher à résoudre le problème, ils se sont assis sur leurs mains.

“Il est décevant que le gouvernement préfère parler d’une législation anti-grève encore plus draconienne, plutôt que de travailler avec nous pour s’attaquer aux causes de la grève.”

Avant les résultats du scrutin de grève, le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré: “Nous continuerons d’appeler les enseignants à ne pas faire grève étant donné que nous savons quels dommages substantiels ont été causés à l’éducation des enfants pendant la pandémie et ce n’est certainement pas quelque chose que nous voulons voir se répéter.

“Nous espérons qu’ils continueront à discuter avec nous de leurs préoccupations plutôt que de retirer l’éducation des enfants.”

La semaine dernière, un scrutin des membres des membres d’un autre syndicat, le syndicat des enseignants NASUWT, n’a pas atteint le seuil de participation requis de 50%, bien que neuf sur 10 de ceux qui ont voté aient soutenu les grèves.

Les enseignants sont les derniers travailleurs du secteur public à voter en faveur de la grève, alors que le gouvernement lutte contre une vague d’actions revendicatives qui a balayé le pays pendant des mois.

Les membres du Royal College of Nursing (RCN) en Angleterre quitteront les salles cette semaine mercredi et jeudi. Mais le syndicat a averti que si des progrès ne sont pas réalisés dans les négociations d’ici la fin janvier, la prochaine série de grèves inclura pour la première fois tous les membres éligibles en Angleterre.

M. Sunak a plutôt affirmé que les revendications salariales des syndicats étaient inabordables et qu’elles respecteraient les augmentations de salaire recommandées par les organismes de révision des salaires.

Les dirigeants de GMB se réunissent également aujourd’hui pour décider s’il convient d’appeler davantage de grèves parmi le personnel ambulancier, en raison de l’absence de progrès dans les pourparlers.

Toute décision devrait être annoncée plus tard dans la semaine.