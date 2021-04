Le refus de l’extermination systématique des juifs, entre autres jugés indésirables par les nazis, est un crime dans plusieurs pays. Si le gouvernement suédois sortant fait ce qu’il veut, il rejoindra cette liste. Une proposition visant à interdire ce genre de discours a été lancée la semaine dernière par le ministre de la Justice Morgan Johansson, qui a déclaré qu’un comité parlementaire se pencherait sur la question.

Johansson a déclaré que la montée de l’extrémisme de droite en Occident, la facilité avec laquelle la propagande haineuse peut être diffusée sur les médias sociaux et la diminution du nombre de survivants de l’Holocauste capables de contrer les négationnistes avec leurs histoires personnelles, nécessitent un changement juridique.

La proposition a été accueillie avec beaucoup de scepticisme parmi les partis politiques suédois. Tina Acketoft du Parti populaire libéral a noté que l’introduction d’une interdiction « Ne change rien fondamentalement » avec les problèmes sous-jacents, tandis que Aron Emilsson des démocrates suédois a déclaré qu’il était dangereux de restreindre la liberté d’expression, qui est inscrite dans la constitution suédoise. Le Parti vert, partenaire gouvernemental des sociaux-démocrates de Johansson, ne prendrait pas immédiatement position sur la question.

Des préoccupations similaires ont été exprimées par certaines organisations juives. Svante Weyler, qui préside le Comité suédois contre l’antisémitisme, a déclaré qu’une interdiction légale pourrait s’avérer préjudiciable à la cause de son groupe, compte tenu des acquittements probables de ces accusations.

«Nous savons des pays où il y a une telle interdiction qu’il n’est pas facile de traduire en justice un négationniste de l’Holocauste», il expliqua. «Il est plus important d’en apprendre le plus possible sur l’Holocauste et de diffuser cette information.»

La proposition a également été critiquée par certains commentateurs critiques de la presse suédoise. La rédactrice en chef d’Expressen, Ann-Charlotte Marteus, a souligné que la plus récente mise en évidence de l’antisémitisme en Suède au niveau national remonte à février, lorsque la ville de Malmö a publié un rapport sur le harcèlement des élèves juifs.

Dans de nombreuses écoles de la ville, le mot « Juif » est utilisé comme un terme péjoratif, tandis que les étudiants juifs doivent endurer « blagues » sur Adolf Hitler et l’Holocauste, selon les rapports. L’hostilité est basée dans une large mesure sur la confusion entre le peuple juif et l’État d’Israël aux yeux de ceux qui sont engagés dans cette «Antisémitisme dans les écoles», comme le document l’a étiqueté.

Malmö possède l’une des plus grandes communautés suédoises de réfugiés du Moyen-Orient. De nombreux élèves ont de fortes relations familiales émotionnelles avec le conflit israélo-palestinien, note le rapport.

Les sociaux-démocrates, estime Marteus, sont généralement réticents à évoquer et à résoudre les problèmes des communautés de migrants en Suède. Il est difficile de voir comment l’interdiction proposée de la négation de l’Holocauste aiderait les étudiants juifs à être victimes d’intimidation dans les écoles de Malmö, a-t-elle soutenu. «Il serait absurde que les enseignants appellent la police et dénoncent les négationnistes de l’Holocauste au lieu de faire leur travail d’éducateurs et de figures d’autorité adultes». elle a écrit.

On pourrait également se demander pourquoi l’Holocauste devrait bénéficier d’un traitement juridique spécial alors que d’autres atrocités historiques ne bénéficient pas de la même protection contre le déni, a écrit le journaliste Malin Lernfelt dans le journal Kristianstadsbladet. La même logique semble dicter que nier la nature génocidaire des massacres d’Arméniens par l’Empire ottoman devrait également être un crime. Pendant plus d’une décennie, les gouvernements suédois consécutifs ont refusé de le reconnaître, défiant le soutien parlementaire.

«Même les sociaux-démocrates devraient comprendre qu’il n’est pas possible de légiférer pour éliminer la stupidité et l’ignorance», Dit Lernfelt.

