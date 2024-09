Les enregistrements de « Transformers » de Chris Hemsworth interrompus par des invités inattendus

Les enregistrements de « Transformers » d’Hemsworth à la maison interrompus par de mignons invités

Chris Hemsworth a pu enregistrer son rôle dans le film d’animation, Transformers 1 dans le confort de son foyer.

Mais il y avait chez lui un invité inattendu qui l’interrompait fréquemment pendant son travail.

Le réalisateur, Josh Cooley, a révélé lors de la première new-yorkaise du prochain film qu’il y avait eu des moments uniques avec le casting, notamment l’enregistrement d’Hemsworth depuis son domicile en Australie.

« Tous les enregistrements de Chris ont été réalisés chez lui. Je me rendais donc jusqu’à Sydney pour enregistrer là-bas, ce qui était vraiment amusant », a-t-il déclaré à People.

Cooley a poursuivi : « Il a obtenu un super endroit et ses enfants entraient en courant dans la pièce de temps en temps et il disait : « Oh, attends, laisse-moi lui préparer un déjeuner », ou quoi que ce soit d’autre. »

« Mais c’était génial. C’était super relaxant et c’est un gars phénoménal, génial », a ajouté le réalisateur.

Pour ceux qui ne le savent pas, Hemsworth est père de trois enfants, dont des jumeaux, Sasha et Tristan, 10 ans, et une fille, India Rose, 12 ans, qu’il partage avec sa femme Elsa Pataky.