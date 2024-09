Les enquêteurs vont tester l’ADN trouvé sur une lingette prélevée dans la gorge d’une victime d’étouffement dans une maison de retraite

Le bureau du procureur général de Pennsylvanie prévoit de tester l’ADN d’un cheveu trouvé sur une lingette qui a été tiré de la gorge d’une femme qui vivait dans une maison de retraite pour personnes ayant des difficultés de développement.

Ces tests font partie d’une enquête criminelle renouvelée sur la mort par étouffement de Cheryl Yewdall à Philadelphie il y a près de trois ans, selon des documents judiciaires déposés jeudi.

Le personnel a découvert Yewdall allongée face contre terre, les lèvres bleues, dans une mare d’urine. Elle a été emmenée à l’hôpital, mais est décédée cinq jours plus tard. Le bureau du médecin légiste a déclaré qu’il ne pouvait pas déterminer comment la lingette de 18 x 25 centimètres était entrée dans ses voies respiratoires, ce qui ne permet pas de déterminer si le décès de la femme de 50 ans, le 31 janvier 2022, était accidentel ou un homicide. Aucune accusation n’a été portée.

La famille de Yewdall cherche des réponses à ce qui lui est arrivé et elle a accueilli favorablement les développements.

« La mère de Cheryl est très heureuse que le bureau du procureur général ait pris cette mesure supplémentaire nécessaire pour découvrir ce qui est arrivé à sa fille à Merakey. Elle veut – et mérite – des réponses », a déclaré l’avocat de la famille, James Pepper.

Une action en justice pour mort injustifiée de 15 millions de dollars déposée par la mère de Yewdall jette les soupçons sur un membre du personnel non identifié de l’établissement Merakey Woodhaven à Philadelphie. Les avocats de la famille ont récemment a demandé à un juge d’ordonner un test ADN Un cheveu collé au coin de la lingette a été retrouvé, un élément de preuve potentiellement important qui n’a pas été remarqué par les enquêteurs de la police. Un pathologiste de la famille a détecté le cheveu en agrandissant les photos de la lingette prises par la police.

Après avoir reçu une assignation à comparaître, la ville a accepté d’envoyer la lingette et les cheveux à un laboratoire choisi par la famille. Au lieu de cela, le bureau du procureur général de l’État est intervenu et a pris le contrôle des preuves, trois mois seulement après que les avocats de la famille ont déclaré dans des documents judiciaires que les enquêteurs de l’État et de la ville n’avaient pas semblé disposés à effectuer de tels tests ADN.

« J’ai récemment appris que le procureur général procède à des tests ADN sur les cheveux en question dans le cadre de ses fonctions d’enquête criminelle », a écrit mercredi à Pepper le procureur adjoint de la ville de Philadelphie, Andrew Pomager. « Je ne peux pas interférer dans l’enquête criminelle sur ces preuves, je ne vais donc pas donner suite au plan » visant à les envoyer au laboratoire de la famille.

Jeudi, Pepper a retiré sa requête visant à contraindre la production de la lingette et des cheveux, en joignant la lettre de Pomager à son dossier juridique. Pepper a invoqué « l’enquête criminelle en cours » comme raison pour laquelle il a abandonné sa demande de test ADN privé.

Le bureau du procureur général a déclaré par l’intermédiaire d’un porte-parole qu’il ne « confirmerait ni n’infirmerait l’existence d’une enquête ».

Merakey, un important fournisseur de services de développement, de santé comportementale et d’éducation comptant plus de 8 000 employés dans une douzaine d’États, a nié toute malversation dans la mort de Yewdall. L’entreprise qualifie de « manifestement fausses » les allégations selon lesquelles l’un de ses employés aurait pu tuer Yewdall en lui enfonçant une boule de papier dans la gorge.

Dans un dossier juridique déposé cette semaine, les avocats de Merakey ont affirmé que la lingette extraite de la trachée de Yewdall n’était pas utilisée dans l’établissement de Woodhaven. Ils ont suggéré que les techniciens médicaux d’urgence qui ont emmené Yewdall à l’hôpital étaient à blâmer, soulignant que les protocoles COVID-19 de l’époque exigeaient que les prestataires médicaux « prennent des mesures supplémentaires pour l’assainissement ».

« À aucun moment, aucun employé de Merakey n’a intentionnellement tenté de nuire à Cheryl Yewdall », ont écrit les avocats. « De plus, Merakey estime que cette lingette n’a pas été placée dans la bouche de Cheryl Yewdall pendant qu’elle travaillait avec des employés de Merakey et qu’elle aurait été placée après qu’elle ait quitté l’établissement. »

Les avocats de Yewdall ont déclaré que leur expert témoignerait que la lingette était présente lorsque les ambulanciers sont arrivés sur les lieux et que quelqu’un l’avait enfoncée dans sa gorge.

« Il est clair que cette lingette a été enfoncée de force dans la gorge de Cheryl par un employé de Merakey », ont écrit Pepper et un autre avocat, Joseph Cullen Jr., dans un dossier juridique la semaine dernière.

Un procès dans le cadre de cette action en justice pour mort injustifiée est prévu pour l’année prochaine.

Yewdall, qui souffrait de paralysie cérébrale et de graves déficiences intellectuelles, a vécu à Woodhaven pendant quatre décennies. Des preuves précédemment découvertes par la famille montrent que Yewdall a souffert d’une fracture de la jambe non diagnostiquée et d’autres blessures à Woodhaven au cours de l’année précédant sa mort. Dans le dossier judiciaire déposé la semaine dernière, les plaignants ont révélé une image dessinée à la main par un médecin de Yewdall qui la montrait avec un œil au beurre noir et des ecchymoses et gonflements au visage plusieurs mois avant sa mort. Merakey a déclaré que cela s’était produit lors d’une chute.

Yewdall, qui avait des capacités verbales limitées, répétait souvent des mots et des phrases qu’elle entendait d’autres personnes dire, un trouble appelé écholalie. Dans une conversation enregistrée par la sœur de Yewdall, note la plainte déposée par la famille en 2022, Yewdall a lâché : « Écoute-moi, a———. Calme-toi, bébé. Je vais te tuer si tu ne te calmes pas. Je vais te tuer, a———. »

Pepper a déclaré que l’explosion de Yewdall impliquait qu’elle avait entendu ces menaces à Woodhaven.

Merakey, basé à Lafayette Hill, en Pennsylvanie, prévoit de fermer Woodhaven en janvier et de reloger des dizaines de résidents dans des maisons communautaires plus petites. L’entreprise a déclaré que cette fermeture était conforme à la politique de l’État et à un changement national à long terme visant à s’éloigner des grandes institutions.