Les enquêteurs sur les disparitions d’étudiants d’Ayotzinapa quittent le Mexique sans réponses

Commentez cette histoire Commentaire

MEXICO CITY – Les enquêteurs internationaux qui ont passé près d’une décennie à essayer de résoudre l’un des crimes les plus odieux du Mexique – la disparition de 43 étudiants d’un collège d’enseignants rural – ont mis fin à leur enquête mardi, affirmant qu’ils avaient été constamment bloqués par les forces armées. Les enquêteurs ont déclaré qu’ils n’avaient pas été en mesure de déterminer de manière concluante ce qui était arrivé aux jeunes hommes. Ils ont accusé l’armée mexicaine de dissimuler des preuves, d’altérer leur témoignage et d’avoir « entravé la justice ». Les enquêteurs prévoient de quitter définitivement le pays la semaine prochaine.

« Ils nous ont menti, ils ont répondu par des mensonges. Nous n’avons pas plus d’informations », a déclaré Carlos Beristain, membre du panel d’experts juridiques et médicaux nommés par la Commission interaméricaine des droits de l’homme pour enquêter sur la disparition de 2014. « On ne peut pas enquêter comme ça. »

L’armée mexicaine accusée d’avoir entravé l’enquête sur 43 étudiants disparus

Le départ de l’équipe fait craindre qu’une affaire qui a bouleversé la nation ne soit jamais résolue. Le président Andrés Manuel López Obrador a promis lors de sa prise de fonction en 2018 de trouver des réponses et d’obtenir justice pour les victimes et leurs familles. Mais seuls trois des restes d’étudiants ont été identifiés et personne n’a été reconnu coupable d’un crime en relation avec les disparitions.

« Je suis dévastée », a écrit Cristina Bautista, la mère de l’un des 43 étudiants disparus, dans un SMS. « Comment sommes-nous censés découvrir la vérité si les experts partent? »

Le massacre présumé des 43 étudiants du collège du village d’Ayotzinapa a choqué un pays qui s’était largement habitué à la violence. Les enquêteurs ont allégué que le gouvernement du président de l’époque, Enrique Peña Nieto, avait organisé une dissimulation élaborée d’un crime impliquant à la fois un gang de trafiquants de drogue et les forces de sécurité aux niveaux local, étatique et fédéral.

L’armée mexicaine a toujours nié être impliquée dans les disparitions.

López Obrador, le successeur de Peña Nieto, a créé une commission de vérité pour résoudre le crime – son premier acte lors de sa prise de fonction.

Au cours des cinq années qui ont suivi, cependant, le président s’est de plus en plus appuyé sur l’armée pour lutter contre l’extrême violence du Mexique, élargissant son budget et ses responsabilités tout en écartant de nombreuses allégations d’abus, y compris l’utilisation de logiciels espions puissants contre ceux qui demandent justice dans l’affaire Ayotzinapa.

La crise des disparus révèle les secrets les plus sombres du Mexique

Ces dernières semaines, les autorités ont arrêté 10 membres de l’armée en lien avec ces disparitions. López Obrador a déclaré qu’ils ne jouiraient pas de l’impunité. Mais il a indiqué que les hommes auraient pu être des acteurs voyous, soulignant que l’armée était une « institution fondamentale pour l’État, et qu’elle agit très bien ».

Les militants des droits de l’homme ont déclaré que le départ imminent du groupe d’experts soulignait les limites des enquêtes sur l’armée.

« Le président López Obrador s’est engagé envers Ayotzinapa lorsqu’il a été élu pour la première fois », a déclaré Tyler Mattiace, qui surveille le Mexique pour Human Rights Watch. « Mais quand les choses se sont bousculées et qu’il a dû choisir entre rechercher la vérité et la justice pour Ayotzinapa ou protéger l’armée, il a choisi de protéger l’armée. »

La nuit où les étudiants ont disparu, ils ont réquisitionné plusieurs bus dans la ville méridionale d’Iguala pour se rendre à une manifestation contre un massacre d’étudiants par les forces armées mexicaines en 1968.

Mais avant qu’ils ne puissent quitter la ville, selon les enquêteurs, ils ont été attaqués par la police locale qui aurait travaillé avec un cartel de la drogue qui utilisait des bus de passagers pour faire le trafic d’héroïne vers les États-Unis.

Plusieurs étudiants ont été blessés, trois ont été tués et 43 autres ont été emmenés par la police.

Les disparitions ont déclenché des protestations dans tout le pays. Le gouvernement de Peña Nieto a conclu une enquête en accusant la police locale et le cartel, qui, selon lui, ont tué les étudiants et brûlé leurs restes dans une décharge.

Cette enquête a suscité de vives critiques et le Mexique a accepté de recevoir l’assistance technique d’un groupe interdisciplinaire d’experts indépendants nommés par la Commission interaméricaine. Ces enquêteurs ont trouvé des trous béants dans la version gouvernementale des événements. Ils ont documenté la torture de suspects détenus et ont trouvé des preuves que les forces de sécurité étaient au courant de l’attaque contre les étudiants au moment où elle s’est produite, mais n’ont rien fait pour l’arrêter.

Il dirige l’enquête mexicaine sur la sale guerre. Qui l’espionne ?

Les enquêteurs indépendants ont déclaré avoir été diffamés dans les médias pendant le mandat de Peña Nieto et ciblés par de puissants logiciels espions. « Au lieu de nous voir comme des alliés dans la recherche de la vérité, nous étions vus comme quelqu’un à neutraliser », ont-ils écrit mardi dans leur rapport.

Les enquêteurs ont quitté le Mexique en 2016. En 2020, le gouvernement de López Obrador les a invités à revenir.

Pendant un certain temps, il a semblé que des progrès étaient enfin en cours.

En mars 2022, le panel indépendant a rapporté que l’armée surveillait les étudiants et patrouillait à Iguala la nuit des attaques, y compris dans les endroits où les étudiants avaient été enlevés.

En août, la Commission vérité de López Obrador a publié un rapport qualifiant les disparitions de « crime d’État ». Le chef de la commission, Alejandro Encinas, a accusé un général de l’armée aujourd’hui à la retraite d’avoir ordonné la mort de six étudiants. (L’officier a nié l’allégation). Un ancien procureur général a été arrêté dans le cadre de l’affaire. Un procureur spécial a obtenu des mandats contre 83 suspects, dont le général à la retraite.

Le Mexique arrête un ancien procureur général dans l’affaire de 43 étudiants disparus

C’est alors que les choses ont commencé à se dégrader.

Le bureau du procureur général a demandé l’annulation de près de deux douzaines de ces mandats d’arrêt, dont 16 des 20 émis contre des militaires. Le procureur spécial a démissionné et a fui le pays.

En avril, le New York Times a révélé que les avocats des familles des 43 étudiants avaient été ciblés par des logiciels espions sophistiqués, très probablement par l’armée, pas plus tard qu’en 2022. Encinas, un allié de longue date de López Obrador, était également surveillé, une révélation rapportée pour la première fois par le Times. Le président a nié que son gouvernement ait mené des activités d’espionnage illégales.

« Cela soulève de vraies questions sur la mesure dans laquelle l’armée est sous contrôle civil », a déclaré Mattiace, de Human Rights Watch.

Dans un précédent rapport, le panel indépendant avait accusé des membres de haut rang de l’armée de collusion avec des trafiquants de drogue et le ministère de la Défense d’avoir entravé son enquête.

Pendant huit ans, les enquêteurs ont interrogé des dizaines de témoins et de survivants des attentats, passé au peigne fin les archives militaires et visité des prisons pour obtenir des témoignages.

Pour leur dernier rapport, ils ont obtenu des enregistrements de tour de téléphonie cellulaire indiquant que l’armée et la police fédérale se trouvaient à des points clés d’Iguala au moment où les étudiants ont été attaqués.

Mais sans la pleine coopération des forces armées, ont déclaré les membres de la commission, ils ne pourraient aller que jusqu’à présent.

« Les preuves montrent que différentes autorités savent ce qui s’est passé ou disposent de preuves importantes qui n’ont pas été partagées », ont-ils écrit dans leur rapport final. « C’est une démonstration d’impunité. »

Et les étudiants ? « L’histoire de ce qui s’est passé reste dans les ténèbres les plus sombres. »