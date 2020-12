MOSCOU (AP) – Les autorités russes ont intensifié mardi la pression sur le critique du Kremlin Alexei Navalny en lançant de nouvelles accusations de fraude contre lui.

Le comité d’enquête, la principale agence d’enquête russe, a déclaré avoir ouvert une nouvelle affaire pénale contre Navalny pour fraude à grande échelle liée à sa prétendue mauvaise gestion de quelque 5 millions de dollars de dons privés à sa Fondation anti-corruption et à d’autres organisations.

Navalny, qui est en convalescence en Allemagne après un empoisonnement en août avec un agent neurotoxique qu’il a imputé au Kremlin, a ridiculisé les nouvelles accusations comme un signe de l’agitation du président russe Vladimir Poutine.

« On dirait que Poutine est en hystérie », a commenté Navalny sur Twitter.

Navalny est tombé malade le 20 août lors d’un vol intérieur en Russie et deux jours plus tard, il a été transporté toujours dans le coma pour se faire soigner à Berlin, où il a passé des semaines en soins intensifs. Des laboratoires en Allemagne, en France et en Suède, ainsi que des tests de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques, ont établi qu’il avait été exposé à un agent neurotoxique Novichok de l’ère soviétique.

Navalny a accusé Poutine d’avoir ordonné son empoisonnement. Le Kremlin a nié à plusieurs reprises l’accusation.

« Ils essaient de me mettre derrière les barreaux pour ne pas mourir et continuer à chasser mes assassins et pour avoir prouvé que Poutine était derrière ça », a tweeté Navalny.

La nouvelle de l’enquête impliquant Navalny est arrivée un jour après que l’agence pénitentiaire du pays l’a accusé d’avoir violé les conditions de sa condamnation avec sursis dans une affaire précédente et lui a donné un jour pour se présenter à son bureau. Au cours de la décennie depuis qu’il a commencé à écrire sur la corruption officielle en Russie et s’est porté candidat à un poste politique, Navalny, 44 ans, a été arrêté à plusieurs reprises et fait face à diverses accusations.

Le Service fédéral des pénitenciers a pointé du doigt un article de médecins de l’hôpital de la Charité de Berlin qui a été publié dans le journal médical The Lancet et a indiqué que Navalny avait complètement récupéré. Il a ordonné à Navalny de visiter son bureau conformément aux termes d’une peine de 3 ans et demi avec sursis qu’il a reçue pour une condamnation en 2014 ou de faire face à une véritable peine de prison s’il ne respecte pas la date limite de mardi.

Navalny, qui avait précédemment déclaré qu’il prévoyait de retourner en Russie une fois complètement rétabli, s’est moqué de la demande, affirmant que la référence du Service fédéral des pénitenciers à l’article dans The Lancet revenait au gouvernement acceptant qu’il était empoisonné.

Les autorités russes ont insisté sur le fait que les médecins qui ont traité Navalny en Sibérie avant son transport aérien en Allemagne n’ont trouvé aucune trace de poison et ont mis au défi les autorités allemandes de fournir la preuve de son empoisonnement. Ils ont refusé d’ouvrir une enquête criminelle à part entière, invoquant le manque de preuves que Navalny avait été empoisonné.

L’Union européenne a imposé des sanctions à six responsables russes et à un institut de recherche d’État après que des tests de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques aient conclu que Navalny avait été exposé à Novichok. La Russie a riposté avec ses propres sanctions contre les fonctionnaires de l’UE.