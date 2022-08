Les enquêteurs recherchent la motivation et les mouvements de l’homme accusé dans l’attaque de Rushdie

L’œuvre la plus influente de Salman Rushdie

“Joseph Anton” (2012). Ce mémoire relate les expériences de M. Rushdie après la publication de la fatwa. Le livre tire son nom du pseudonyme de M. Rushdie alors qu’il se cachait, une fusion des noms d’auteurs préférés – Joseph Conrad et Anton Tchekhov. Le livre traite également de l’enfance de M. Rushdie (et en particulier de son père alcoolique), de ses mariages et plus encore.