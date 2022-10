Les enquêteurs ont trouvé des pièces occidentales dans les drones iraniens que la Russie utilise en Ukraine

Les forces russes ont récemment utilisé des drones suicides de fabrication iranienne pour terroriser les villes ukrainiennes.

Les enquêteurs inspectant les drones abattus ont trouvé des pièces américaines et européennes à l’intérieur, a rapporté le Wall Street Journal.

La Russie et l’Iran ont nié l’utilisation de telles armes, malgré les preuves de l’Occident.

Pour plus d’histoires, rendez-vous sur www.BusinessInsider.co.za.

Les drones de fabrication iranienne que les forces russes utilisent pour faire la guerre en Ukraine et terroriser ses civils sont constitués de pièces fabriquées aux États-Unis, en Europe et en Asie, ont découvert des enquêteurs ukrainiens.

Des enquêteurs ukrainiens ont réussi à inspecter des drones abattus par l’armée de Kyiv, et à l’intérieur, ils ont trouvé des pièces de matériel de fabrication occidentale qui dirigent, guident et alimentent les drones tueurs, selon le Wall Street Journal signalé Vendredi, citant une analyse.

On ne sait pas immédiatement d’où viennent exactement les pièces, bien que les enquêteurs aient noté que certaines pièces pouvaient être attribuées à des entreprises américaines, dont au moins une a déclaré au Journal qu’elles enquêtaient sur des informations selon lesquelles leurs composants se seraient retrouvés dans ces armes.

Des experts en armement ont déclaré au Wall Street Journal que l’Iran a été en mesure de faire de l’ingénierie inverse et d’extraire des pièces de drones abattus et capturés dans des pays comme les États-Unis et Israël. On ne sait pas si cela explique la présence de composants occidentaux dans les drones.

Les drones de fabrication iranienne utilisés par les forces russes comprennent le Shahed-136, le Shahed-129, le Shahed-191 et le Qods Mohajer-6.

Le drone Shahed-136 est apparu ces dernières semaines comme un arme de choix pour les troupes du président russe Vladimir Poutine, qui ont utilisé les systèmes pour attaquer et terroriser Des villes ukrainiennes éloignées des lignes de front de la guerre alors qu’elles continuent de subir des revers sur le champ de bataille.

Bien qu’il puisse voler comme un véhicule aérien sans pilote normal, le Shahed-136 est en fait une munition à longue portée, ce qui signifie qu’elle peut s’attarder dans une zone avant d’engager une cible. Les petits systèmes sont remplis d’explosifs et peuvent être dirigés vers une cible spécifique, avant de voler dedans et d’exploser lors de l’impact. Pour cette raison, les gens qualifient souvent les armes de drones suicides ou kamikazes.

La Russie et l’Iran ont refusé l’utilisation de drones Shahed-136 en Ukraine, malgré les accusations et les preuves des gouvernements occidentaux et de leurs agences de renseignement. Plus tôt en octobre, des responsables américains confirmé que des responsables russes se sont déjà rendus en Iran pour apprendre à utiliser les drones suicides explosifs, et plus récemment, du personnel militaire iranien s’est rendu dans la péninsule de Crimée occupée pour aider les troupes russes à faire fonctionner les armes.

“Aujourd’hui, j’ai reçu un appel du ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian, au cours duquel j’ai demandé à l’Iran de cesser immédiatement le flux d’armes vers la Russie utilisées pour tuer des civils et détruire des infrastructures critiques en Ukraine”, a déclaré le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba. a dit Vendredi.

S’exprimant à côté d’un drone Shahed-136 abattu, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a dit vendredi que ses forces ont réussi à neutraliser 23 des 30 drones tirés par les forces russes au cours des deux derniers jours. Dans une photo séparée publié sur le site Web présidentiel ukrainien, le Shahed-136 semblait avoir des dommages aux deux ailes.

“Ensemble, nous allons certainement couper les ailes de tous les monstres métalliques, peu importe leur nombre et d’où ils volent en direction de l’Ukraine”, a déclaré Zelenskyy. “Les avions ennemis tomberont. Les hélicoptères ennemis tomberont. Les “Shaheds” tomberont. Il n’y a que le peuple ukrainien qui ne tombera pas !”

Pour aider l’Ukraine à contrer les drones suicides explosifs, ainsi que d’autres véhicules aériens sans pilote, le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg annoncé la semaine dernière que l’alliance militaire enverrait “des centaines” de brouilleurs de signaux dans ce pays d’Europe de l’Est.

L’annonce par Stoltenberg de l’aide de l’OTAN est intervenue après que les États-Unis et certains de leurs alliés ont déclaré qu’ils s’apprêtaient à fournir à l’Ukraine l’aide tant recherchée systèmes de défense aérienne.