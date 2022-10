Les enquêteurs font une descente au domicile de la célébrité russe Ksenia Sobtchak

Sobtchak a rejeté mardi les accusations portées contre Soukhanov comme « des divagations et des bêtises » et a décrit son arrestation comme faisant partie des efforts des autorités pour étouffer les médias indépendants.

Les agences de presse d’État Tass et RIA-Novosti ont déclaré que Sobtchak avait fui la Russie. Tass a affirmé qu’elle avait acheté des billets pour Dubaï et la Turquie pour tromper les autorités, mais qu’elle est finalement partie pour la Biélorussie, d’où elle a déménagé en Lituanie.

Sobchak n’a pas commenté les allégations et on ne sait pas où elle se trouve.

Sobchak compte 9,4 millions d’abonnés sur Instagram, et son glamour, son esprit vif et ses manières provocantes l’ont rendue à la fois aimée et détestée.