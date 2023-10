Les enquêteurs du New Jersey enquêtent sur la conduite de la police dans un accident de voiture mortel en 2018 impliquant l’épouse de Bob Menendez : RAPPORT

Une unité d’enquêteurs du bureau du procureur général (AG) du New Jersey évalue la manière dont la police a traité une affaire impliquant une collision mortelle de voiture et l’épouse du sénateur démocrate du New Jersey, Bob Menendez, selon NBC News.

Les enquêteurs de l’Office of Public Integrity & Accountability (OPIA) du New Jersey AG se sont rendus jeudi au bureau du procureur du comté de Bergen pour s’enquérir de l’affaire et demander des documents, ont indiqué deux personnes connaissant la situation. dit Nouvelles NBC. L’enquête ne ferait que commencer et examine comment la police de Bogota a géré la scène où l’épouse de Menendez, Nadine Menendez, a tué un homme de 49 ans nommé Richard Koop dans un accident de voiture en décembre 2018. (EN RELATION : La cote d’approbation de Bob Menendez chute à un chiffre après une mise en accusation pour corruption : SONDAGE)

L’épouse de Menendez a mortellement frappé Koop alors qu’elle conduisait sa Mercedes noire la nuit et les autorités de l’époque ont statué qu’elle n’était pas coupable et l’ont laissée partir. selon au New York Times. Un témoin a affirmé que la police qui avait interrogé l’épouse de Menendez à l’époque semblait savoir qui elle était et l’avait donc traitée de manière préférentielle.

Les rapports de police suggèrent qu’ils ne l’ont pas testée pour la drogue ou l’alcool et il y a des spéculations sur la question de savoir si Menendez a tenté d’intervenir en faveur de sa femme, selon le New York Times.

L’épouse de Bob Menendez (alors petite amie) a tué un homme dans un accident de voiture dans le New Jersey en 2018 et cela a été dissimulé, acheté et n’a jamais fait l’actualité jusqu’à présent. Mais bon : il était bon sur l’Iran, non ? https://t.co/cwGOeToQAT – Jeff Blehar est *BOX OFFICE POISON* (@EsotericCD) 4 octobre 2023

« Il est déterminé qu’à ce moment [she] n’était pas responsable de l’accident de véhicule à moteur et que M. Koop marchait sur le trottoir », a rapporté le sergent de la police de Bogota le lendemain, selon le NYT.

La famille de Koop cherche à comprendre si la police a géré la scène correctement, selon NBC.

« Elle n’a rien fait pour venir apporter son aide. Elle a écarté sa voiture, mais elle n’est jamais venue – pendant toute la durée de la vidéo qu’on m’a donnée, elle n’est jamais venue le regarder, n’est-ce pas même elle – n’a jamais vérifié s’il était en vie », a déclaré Koop. a déclaré l’avocate de la famille, Sheri Breen, à NBC.

Le district sud de New York a inculpé Menendez et son épouse de trois chefs d’accusation liés à un prétendu stratagème de corruption en septembre. Tous deux ont plaidé non coupable.

« Je crois comprendre que cet individu a couru devant sa voiture et qu’elle n’était pas en faute », a déclaré l’avocat de l’épouse de Menendez, David Schertler, au New York Times. Il a affirmé que la collision n’avait aucun lien avec les accusations de corruption.

Cependant, Menendez et sa femme auraient accepté une Mercedes-Benz d’une valeur de plus de 60 000 dollars comme pot-de-vin en 2019 après que sa voiture ait été endommagée lors de l’accident, qui « l’a laissée sans voiture ». selon à l’acte d’accusation retenu contre eux.

« Le bureau ne confirme ni ne nie les enquêtes », a déclaré le bureau de presse de New Jersey AG à la Daily Caller News Foundation.

Le parquet du comté de Bergen, la police de Bogota et Schertler n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de la DCNF.

