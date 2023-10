Les détectives de la police de Los Angeles ont retrouvé et réuni une adolescente de Boyle Heights avec sa famille après sa disparition pendant près de deux semaines, a confirmé la sœur de la jeune fille vendredi après-midi.

Michelle Giselle Lopez, 15 ans, a disparu le 12 octobre après avoir été déposée en classe au Downtown Magnets High School.

Les détectives de la division Hollenbeck, dont la zone comprend l’Eastside de Los Angeles, ont appelé la mère de Lopez mercredi soir et ont réuni la mère avec sa fille au commissariat, selon la sœur de la jeune fille, Nataly Jaqueline Arias, 27 ans.

“Ces derniers jours ont été fous et nous avons enfin pu dormir hier”, a déclaré Arias. “Nous avons enfin l’impression qu’elle est en sécurité et se repose.”

Depuis les retrouvailles, la famille a passé les derniers jours au domicile d’un parent à l’extérieur du comté de Los Angeles et a évité tout contact avec les médias, a déclaré Arias.

“Nous voulons faire de notre mieux pour qu’elle se sente comme elle-même”, a déclaré Arias à propos de Michelle. “Elle recommence à manger, à parler et à se sentir de plus en plus comme ça.”

Arias a déclaré que Michelle n’avait pas partagé ce qui s’était passé depuis sa disparition le 12 octobre. Ce jour-là, la mère de Michelle est arrivée sur le campus pour récupérer son fils, Carlos et Michelle à 15 heures, mais n’a jamais rencontré sa fille. La mère a déposé un rapport de personne disparue ce jour-là.

Arias a également déclaré que les détectives n’avaient fourni aucun détail sur ce qui aurait pu se passer.

Un porte-parole du LAPD a seulement confirmé que Michelle avait été retrouvée et rendue aux membres de sa famille, mais a déclaré qu’aucune autre information sur la recherche n’était disponible.

Commandant de police. Lillian L. Carranza, de la Division Centrale, a tweeté que les enquêteurs de Hollenbeck ” j’ai épuisé toutes les pistes jusqu’à ce que le [missing] La personne a été retrouvée et rendue saine et sauve à la famille.

Arias a déclaré que sa sœur « aurait probablement besoin de beaucoup de thérapie » et que la famille travaillait pour « lui donner tout ce dont elle a besoin ».

En début de semaine, Arias a exprimé sa frustration face au manque de progrès dans l’affaire.

Elle a remercié le public et les médias d’avoir « fait pression sur les autorités pour qu’elles suivent enfin toutes les pistes ».

“Sans ce soutien, je ne sais pas quelle attention cette histoire aurait reçue”, a déclaré Arias.

La famille a créé un Compte GoFundMe plus tôt cette semaine, ce qui, selon Arias, serait utilisé pour embaucher un détective privé. Le compte a permis de récolter plus de 5 300 $ et a été désactivé.

La famille a déclaré que l’argent serait désormais utilisé pour fournir à Michelle « une thérapie et toutes les ressources dont elle pourrait avoir besoin pour surmonter cette épreuve ».