Les enquêtes en cours sur l’émeute du Capitole se concentrent en partie sur les fonctionnaires formés et chargés de protéger la nation et son gouvernement – agents de police et autres premiers intervenants.

Deux officiers de police du Capitole, membres du département qui protège le siège national du gouvernement, ont été suspendus, et d’autres font l’objet d’une enquête pour leurs actions lors de l’attaque du 6 janvier par les partisans du président Donald Trump qui a fait cinq morts.

Les morts incluent le policier du Capitole Brian Sicknick, qui a été frappé à la tête avec un extincteur pendant l’émeute, ont déclaré les autorités policières.

Parmi les personnes faisant l’objet d’accusations ou de mesures disciplinaires:

• Deux officiers de police de Virginie hors service sont accusés d’entrée violente et de conduite désordonnée sur le terrain du Capitole et d’autres accusations.

• Un policier du Maryland a été suspendu avec solde, en attendant les résultats d’une enquête sur l’implication potentielle de l’agent dans l’émeute.

• Un pompier récemment retraité de Pennsylvanie a été arrêté jeudi pour avoir jeté un extincteur sur des policiers du Capitole qui tentaient d’empêcher les émeutiers de prendre d’assaut le bâtiment.

• Un lieutenant du bureau du shérif du Texas fait l’objet d’une enquête pour un message sur les réseaux sociaux qui la montrait près du Capitole.

• Un pompier / infirmier de Floride a été mis en congé administratif après qu’une photo l’ait montré parmi la foule à l’intérieur du Capitole.

• Les services de police de Las Vegas et d’autres juridictions américaines enquêtent pour savoir si le personnel du département a participé à l’attaque.

D’autres agents des forces de l’ordre de tout le pays font l’objet d’une enquête pour leur présence présumée ou confirmée au rassemblement Trump à Washington DC qui a précédé l’émeute.

Le nombre de policiers et de premiers intervenants ayant fait l’objet d’une enquête et / ou inculpés à ce jour ne représente qu’une fraction des milliers de personnes impliquées dans l’émeute.

Les agents des forces de l’ordre font partie des quelque 200 suspects d’émeute dans le décompte que le directeur du FBI, Christopher Ray, a donné au vice-président Mike Pence cette semaine. Vendredi après-midi HNE, 46 personnes figuraient dans un décompte du ministère de la Justice américain de suspects accusés de leur rôle présumé dans l’émeute.

Trump, qui a été frappé d’une deuxième mise en accusation sans précédent par la Chambre des représentants des États-Unis pour avoir incité la foule, a historiquement bénéficié d’un fort soutien des forces de l’ordre et des officiers.

L’Ordre fraternel de police, composé de 355000 membres, le plus grand syndicat de police du pays, a approuvé en septembre la campagne de réélection perdante de Trump contre Joe Biden pour un deuxième mandat à la Maison Blanche.

« Nos membres savent qu’il écoute les préoccupations de nos frères et sœurs en uniforme et qu’il est capable de prendre des décisions difficiles sur les questions les plus importantes pour les forces de l’ordre. Le président Trump est déterminé à assurer la sécurité de nos communautés et de nos familles », a déclaré Patrick Yoes, le président national de l’Ordre fraternel de la police dans un communiqué à l’époque.

Cependant, tous les policiers ou autres premiers intervenants qui ont poussé au-delà du soutien personnel ou syndical de Trump et ont pris part à une attaque qui menaçait la démocratie américaine font face à des accusations de dépassement criminel.

«Il s’agissait simplement de violations de la loi», a déclaré Maria Haberfeld, professeur de science policière au John Jay College of Criminal Justice, spécialisé dans la recherche sur les questions d’intégrité policière. « Les gens s’attendent à ce que les policiers respectent et appliquent la loi, et non la violer. »

Que les policiers et autres responsables de l’application de la loi soient à leur propre rythme et agissent peut-être sur des convictions personnelles et politiques n’a pas d’importance, a-t-elle déclaré.

« Je ne pense pas qu’un policier aurait dû se trouver à proximité de l’endroit », a déclaré Haberfeld. « Ils représentent la profession d’application de la loi et ils doivent défendre cette profession à tout moment, même lorsqu’ils ne sont pas en service. »

Voici les résumés de certains des agents des forces de l’ordre et d’autres premiers intervenants qui ont été accusés:

Enquête de police interne:Police du Capitole: Ce que nous savons des 2 officiers suspendus, plus enquêtés sur les émeutes à Washington

Département de police du Capitole

Deux policiers du Capitole ont été suspendus de leurs fonctions en raison de leurs rôles présumés dans l’émeute, et au moins 10 autres font l’objet d’une enquête, a déclaré le représentant Tim Ryan, D-Ohio, président d’un sous-comité de la Chambre qui supervise l’agence d’application de la loi.

L’un des agents suspendus est soupçonné d’avoir porté un chapeau Trump «Make America Great Again» et d’avoir rejoint les émeutiers, tandis qu’un autre a été filmé en train de prendre apparemment une photo en selfie avec les assaillants.

Le chef par intérim de la police du Capitole, Yogananda Pittman, a déclaré que le département « enquêtera sur ces comportements en vue de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement. Plusieurs agents de l’USCP ont déjà été suspendus en attendant le résultat de leurs enquêtes. »

Thomas Robertson et Jacob Fracker

Des agents en congé du département de police de Rocky Mountain en Virginie, Thomas Robertson et Jacob Fracker ont été photographiés dans le Capitole pendant l’émeute, selon un dossier de la cour fédérale. À l’époque, les deux hommes auraient fait une déclaration obscène alors qu’ils se tenaient devant une statue de John Stark, un général de l’armée continentale du New Hampshire pendant la Révolution américaine.

Les agents ont dit qu’ils n’avaient rien fait de mal.

Dans des publications sur les réseaux sociaux, Robertson aurait déclaré: «CNN et la gauche sont simplement fous parce que nous avons en fait attaqué le gouvernement qui est le problème et non une petite entreprise aléatoire … La droite EN UN JOUR a pris le f **** * Capitole des États-Unis. Continuez à nous piquer », a déclaré le procès-verbal.

Robertson a également déclaré qu’il était «fier» de la photo dans un post Instagram qui avait été partagé sur Facebook, car il était «prêt à mettre de la peau dans le jeu», selon le dossier judiciaire.

Un message Facebook supprimé qui a été capturé et inclus dans le dossier citait Fracker en disant: «Lol à quiconque est peut-être préoccupé par la photo de moi qui circule … Désolé, je déteste la liberté? … Pas comme si j’avais fait quoi que ce soit d’illégal… vous faites ce que vous pensez devoir faire… »

Les autorités fédérales ont accusé Robertson et Fracker d’entrée violente et de conduite désordonnée sur les terrains du Capitole. Les agents ont été mis en congé administratif.

Robertson a nié que lui et Fracker avaient fait quelque chose de mal dans un rapport publié par The Roanoke Times. Il a également déclaré qu’il ne soutenait pas les violences qui ont eu lieu au Capitole.

«Absolument pas», a déclaré Robertson dans le rapport. « Que ça se passe comme ça est absolument ridicule. »

Officiers mis en congé:Des policiers en liberté arrêtés en Virginie, accusés d’avoir pris d’assaut le Capitole américain

Roxanne Mathai

Le département du shérif du comté de Bexar au Texas a placé le lieutenant Roxanne Mathai sous enquête après avoir publié une vidéo sur Facebook qui la montrait près du Capitole. Cependant, Mathai a déclaré qu’elle n’entrerait pas dans le Capitole, a rapporté le New York Times.

Le shérif Javier Salazar a déclaré dans le rapport que l’enquête déterminerait si les forces de l’ordre du Capitole avaient déclaré le rassemblement illégal. S’ils l’avaient fait «et qu’elle restait sur les lieux et avait commencé à filmer et à faire des déclarations provocantes, cela signifie enfreindre la loi», a déclaré Salazar.

Hector Cortes, un avocat qui a parlé au nom de Mathai, a déclaré qu’elle avait été à des centaines de mètres derrière les émeutiers et n’était pas au courant de ce qui s’était passé au Capitole, selon un rapport de la KSAT.

Officier de police du Maryland

Un agent de police du comté d’Anne Arundel, dans le Maryland, a été mis en congé au cours d’une enquête visant à déterminer si l’agent avait joué un rôle dans l’émeute.

Les responsables de la police ont refusé de rendre publiques toute information sur l’enquête. « Le département de police du comté d’Anne Arundel est attaché au plus haut niveau de normes éthiques de la part de ses membres assermentés et civils, qu’ils soient en service ou non. Le département de police du comté d’Anne Arundel soutient également toutes les expressions légales de la liberté d’expression et de réunion », l’agence dit dans une déclaration officielle.

Agents de police de Seattle

Au moins deux agents du département de police de Seattle font l’objet d’une enquête interne pour savoir s’ils ont joué un rôle dans l’émeute. Les agents, qui n’ont pas été publiquement identifiés, ont été mis en congé administratif.

Le Bureau de la responsabilité policière du département « enquêtera pour savoir si des … politiques ont été violées et si des activités illégales potentielles doivent faire l’objet d’une enquête pénale. Si des agents du SPD ont été directement impliqués dans l’insurrection au Capitole des États-Unis, je vais immédiatement mettre fin », a déclaré le chef Adrian Diaz dans un communiqué publié par le département.

Robert Sanford

Un membre récemment retraité du service d’incendie du comté de Chester en Pennsylvanie a été arrêté et inculpé jeudi pour voies de fait, troubles civils et autres chefs d’accusation au pénal fédéral pour son rôle présumé dans l’émeute.

Robert Sanford, portant ce qui semblait être une casquette du service d’incendie de Chester, aurait frappé trois policiers du Capitole avec un extincteur qu’il avait lancé pendant l’émeute, a annoncé le ministère américain de la Justice.

Une vidéo prise par quelqu’un qui se trouvait dans la foule a montré qu’un objet qui semblait être l’extincteur « semble frapper un officier, qui portait un casque, dans la tête », a déclaré un dossier du tribunal fédéral.

« L’objet ricoche alors et frappe un autre officier, qui ne portait pas de casque, dans la tête », indique le dossier. « L’objet ricoche alors une troisième fois et frappe un troisième officier, portant un casque, dans la tête. »

Les policiers qui ont été frappés par l’objet ne comprenaient pas Sicknick, l’officier de police du Capitole décédé.

Andrew Williams

Les autorités fédérales ont arrêté et inculpé le pompier de Floride Andrew Williams pour entrée illégale dans un bâtiment à accès restreint et conduite désordonnée au Capitole pour son rôle présumé dans l’émeute.

Un affidavit de la Cour fédérale allègue qu’une vidéo réalisée par un téléphone portable ou un autre appareil portable a enregistré quelqu’un disant: «Nous prenons d’assaut le Capitole! Ouais bébé!»

« Immédiatement après cette déclaration, la caméra a été retournée et Williams, qui semble tenir l’appareil, a été enregistrée en train de prononcer un » Ouais! « Supplémentaire de ce qui semblait être la même voix qui a fait la déclaration concernant l’agression, l’affidavit m’a dit.

Williams est un pompier et un ambulancier paramédical de Sanford. Un communiqué du service d’incendie de Sanford a déclaré que le département « avait lancé une enquête administrative sur ces informations ».

Autres enquêtes

Les responsables de la police du Nevada, de la Pennsylvanie et d’ailleurs enquêtent pour savoir si les agents de leurs services ont joué un rôle dans l’émeute. Les enquêtes se concentrent sur les employés de la police du métro de Las Vegas et sur sept agents de transport en commun de la Southeastern Pennsylvania Transportation Authority (SEPTA).

Contribuant: Matthew Brown, Dinah Voyles Pulver,