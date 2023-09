Les enquêteurs de l’ONU mettent en garde contre le risque de futures atrocités en Éthiopie | Nouvelles

Les enquêteurs nommés par l’ONU ont averti que d’autres atrocités risquaient d’être perpétrées en Éthiopie et ont appelé à un examen continu du bilan des droits de l’homme à Addis-Abeba, alors que leur travail risque d’être interrompu au milieu d’une forte opposition dirigée par les Africains.

Des milliers de personnes sont mortes dans un conflit de deux ans entre le gouvernement et les forces régionales du Tigré, qui a officiellement pris fin en novembre de l’année dernière. Les deux camps se sont mutuellement accusés d’atrocités, notamment de massacres, de viols et de détentions arbitraires, mais chacun a nié toute responsabilité dans des abus systémiques.

La Commission internationale d’experts des droits de l’homme sur l’Éthiopie, composée de trois experts indépendants, a déclaré plus tôt cette semaine dans un rapport que des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité étaient toujours commis en Éthiopie.

Son mandat de deux ans doit être renouvelé lors de la session en cours du Conseil des droits de l’homme à Genève, même si jusqu’à présent aucune demande n’a été soumise au milieu de ce que les diplomates décrivent comme une forte opposition, principalement de la part des États africains.

L’Éthiopie, qui a nié avoir commis des abus généralisés, s’est fermement opposée à l’enquête et a tenté d’écourter ses travaux.

Mohamed Chande Othman, président de la Commission, a déclaré au conseil composé de 47 membres qu’il serait « prématuré » de mettre fin à ses travaux et l’a exhorté à les renouveler, faisant référence aux violations persistantes dans la région d’Ahmara.

« Ne pas le faire ne constituerait pas seulement une abdication de la responsabilité du Conseil, mais cela enverrait un message dévastateur aux victimes et aux survivants de ce conflit », a-t-il déclaré jeudi.

Il a déclaré que l’on espérait que l’Accord de cessation des hostilités (CoHA), signé à Pretoria en novembre 2022, « ouvrirait la voie à la fin de l’un des conflits les plus meurtriers du 21e siècle », qui a « dévasté les communautés du nord de l’Éthiopie ». .

« Cela ne s’est pas avéré être le cas. Non seulement le CoHA n’a pas réussi à instaurer une paix globale, mais les atrocités se poursuivent, et les conflits, la violence et l’instabilité ont désormais une dimension quasi nationale », a déclaré Othman, ajoutant que leur dernier rapport confirme que les troupes érythréennes et les milices Amhara ont continué à intervenir. commettre des atrocités contre des civils au Tigré.

Il a critiqué l’approche de l’Éthiopie en matière de justice, la qualifiant de « profondément imparfaite », affirmant qu’il n’y avait aucune preuve crédible d’enquêtes ou de procès légitimes de ses soldats qu’elle accuse d’avoir attaqué des civils.

Othman a également déclaré que la commission était particulièrement préoccupée par la sécurité des communautés minoritaires Irob et Kunama vivant près de la frontière érythréenne et par le manque de réformes en Éthiopie.

Le gouvernement éthiopien et ses forces armées ont nié à plusieurs reprises que leurs soldats aient commis des crimes généralisés et ont promis d’enquêter sur les plaintes pour abus individuels.

L’ambassadeur éthiopien, Tsegab Kebebew, a déclaré que la Commission avait « grossièrement mal interprété les développements politiques positifs et largement acclamés en Éthiopie ». Il n’a pas directement répondu aux autres critiques.

L’envoyé de la Côte d’Ivoire, Konan François Kouame, a déclaré qu’il considérait que les travaux de la Commission de l’ONU étaient désormais terminés et a exhorté le Conseil à soutenir plutôt les mesures menées par l’Éthiopie.