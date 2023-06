Les enquêteurs de l’accident de Carberry s’appuient sur les leçons tirées de la tragédie de Humboldt Broncos

La GRC du Manitoba se tourne vers ses homologues de la Saskatchewan pour obtenir de l’aide dans l’enquête sur un accident de masse dans l’ouest du Manitoba qui établit des comparaisons avec la tragédie des Broncos de Humboldt en 2018.

« Cet incident fait écho à la collision tragique qui s’est produite à Humboldt, en Saskatchewan. Et nous en sommes très conscients », a déclaré le surintendant de la GRC au Manitoba. Rob Lasson lors d’une conférence de presse jeudi.

Un accident entre une semi-remorque et un autobus a tué 15 personnes près de Carberry, au Manitoba, jeudi. L’autobus, qui transportait 25 personnes, pour la plupart des personnes âgées, se dirigeait vers le Sand Hills Casino, à environ 20 kilomètres.

Lasson a déclaré que la GRC du Manitoba est en contact avec certains des principaux enquêteurs de la Saskatchewan sur l’accident de Humboldt.

« Nous nous appuyons sur la GRC en Saskatchewan qui a malheureusement vécu cela auparavant », a-t-il déclaré lors de la conférence.

Seize personnes ont été tuées et 13 ont été blessées en avril 2018 lorsqu’un autobus transportant l’équipe de hockey junior Humboldt Broncos à un match éliminatoire est entré en collision avec une semi-remorque sur une route rurale de la Saskatchewan.

Le bureau du coroner de la Saskatchewan a d’abord utilisé des photos et des informations de l’équipe pour associer les corps aux noms, mais lorsqu’un joueur blessé s’est réveillé à l’hôpital et a déclaré qu’il n’était pas le joueur que tout le monde pensait qu’il était, les officiels ont réalisé qu’ils avaient fait une erreur.

À ce moment-là, son nom figurait déjà dans un communiqué de presse du bureau du coroner et de la GRC.

« Nous devons nous assurer que nous avons des pièces d’identité exactes avant de donner une notification aux proches. C’est pourquoi cela prend un peu de temps. Nous ne voulons pas commettre cette erreur », a déclaré Lasson lors de la conférence.

Ce que les enquêteurs rechercheront sur les lieux de l’accident au Manitoba L’ancien analyste des collisions de la GRC, Rob Creasser, décrit comment il aborderait l’enquête sur un accident routier majeur et les questions qu’il aurait.

« Nous devons tout mettre en place. C’est essentiel. »

Jeudi soir, aucun membre de la famille du défunt n’avait été informé, a déclaré Lasson plus tard dans une interview avec CBC News. Les enquêteurs travaillent en étroite collaboration avec le bureau du médecin légiste, a-t-il ajouté.

Soutien aux familles, premiers intervenants nécessaires

Tracy Muggli, qui a été l’une des premières travailleuses d’urgence sur les lieux de Humboldt après l’accident, s’est entretenue avec CBC jeudi après-midi.

« La toute première chose à laquelle j’ai pensé a été la tragédie de Humboldt », a déclaré Muggli, l’ancien directeur des services de santé mentale et de toxicomanie de la région sanitaire de Saskatoon.

« J’ai immédiatement pensé, ‘Oh mon Dieu, vous savez, qui est impliqué ? Que s’est-il passé ? Qui va avoir besoin de soutien, et comment la communauté va-t-elle pouvoir gérer cela dans les jours à venir ? va-t-elle répondre ? » », a-t-elle déclaré.

Nous sommes dévastés d’apprendre la tragique nouvelle en provenance de Carberry, au Manitoba. Nos pensées et nos prières accompagnent toutes les personnes impliquées et affectées. pic.twitter.com/CiKu4OEiCU —@HumboldtBroncos

Une partie de ce soutien, a déclaré Muggli, consiste à s’assurer que les familles disposent des dernières informations.

« Les gens avaient vraiment l’impression d’avoir besoin d’informations, et donc même d’avoir le bon type de personnes disponibles pour transférer des informations dans les deux sens, y compris dans les établissements de santé », a-t-elle déclaré.

Un site commémoratif a été créé plus tôt cette année pour honorer les 16 personnes tuées dans la tragédie des Humboldt Broncos il y a cinq ans. (Karen Pauls/CBC)

Les autorités doivent également s’assurer que des soutiens sont en place à long terme, car les impacts sur la santé mentale des personnes peuvent apparaître longtemps après qu’un événement traumatisant se soit produit, a ajouté Muggli.

« Créez un plan qui vous gardera actif plus longtemps que vous ne le pensez », a-t-elle déclaré. « Vous devez vraiment penser à » OK, qui a tous été touchés ici et comment pouvons-nous soutenir ces personnes. « »

Les personnes touchées comprendront également probablement les intervenants d’urgence, a déclaré Muggli.

Des membres de la GRC marchent côte à côte le long de la route 1 alors qu’ils enquêtent sur l’accident près de Carberry jeudi soir. (Alana Cole/CBC)

« Ils peuvent être, vous savez, bons pour un jour ou deux, mais quand il y a soudainement le temps de décompresser, cela peut être une période très difficile parce que vous commencez à réfléchir à ce que vous avez vu et à ce que vous avez entendu et à l’expérience que vous avez vécue. . »

Mais il est également important de se rappeler que chacun réagit différemment à une tragédie, a déclaré Muggli.

« Tout le monde est aussi impacté qu’il le faut, et ça va. »