LES AUTORITÉS sont en train de reconstituer la possibilité d’un lien avec les meurtres non résolus de 2017 de deux meilleures amies adolescentes décédées en randonnée et d’un suspect d’enlèvement qui a été accusé cette semaine d’avoir violé sexuellement une fille de 10 ans dans son antre enchaîné.

Il y a «plusieurs facteurs» qui aident les enquêteurs à associer les meurtres des meilleurs amis, Abby Williams et Libby German, à la récente réservation du suspect d’enlèvement, James Chadwell III, selon une interview d’ABC News mercredi avec le shérif du comté de Carroll, Tobe Leazenby.

Peu de temps avant leur mort, Libby a publié deux photos sur Snapchat, l’une montrant Abby traversant un pont ferroviaire abandonné. Crédit: Facebook / Snapchat

L’homme de 42 ans de Lafayette, dans l’Indiana, est accusé d’avoir attiré une fille de 10 ans chez lui pour caresser ses chiens le 19 avril.

Chadwell aurait interdit à l’enfant de partir et a commencé à l’étrangler et à la molester dans un sous-sol pendant une heure avant que les autorités ne parviennent à la secourir.

Les agents fouillaient le quartier et se sont entretenus avec James Chadwell II, qui aurait déclaré que la jeune fille était chez lui plus tôt, mais qu’elle était partie depuis, selon l’affidavit de cause probable signalé par le réseau.

La police a demandé à Chadwell, 42 ans, sa permission de vérifier sa maison, et Chadwell a autorisé les agents à entrer, indique le document.

Les autorités examinent d’éventuels parallèles entre les meurtres de Delphi de 2017 et l’arrestation de James Chadwell III, 42 ans, qui a été inculpé mercredi de tentative de meurtre, de pédophilie et d’enlèvement. Crédit: Département du shérif du comté de Tippecanoe.

Photo granuleuse d’un homme qui, selon les flics, marchait sur la même voie ferrée qu’Abby Williams, 13 ans, et Libby German, 14 ans Crédit: Police d’État de l’Indiana

Une esquisse d’artiste du suspect dans les meurtres non résolus de Delphi du 13 février 2017 Crédit: AP: Associated Press

Des enquêteurs qui, depuis des années, ont été perplexes en essayant de résoudre le meurtre de deux adolescentes à Delphi, Indiana Crédit: Facebook

Dans son sous-sol – qui était sécurisé avec une serrure à chaîne – les agents ont trouvé la fille disparue, qui « était visiblement désemparée et pleurait, avec ses vêtements sur le sol à côté d’elle », indique le document.

La jeune fille « a déclaré que Chadwell avait tenté de la tuer », selon l’affidavit, rapporté par ABC News.

La capture de Chadwell a incité les enquêteurs à comparer les caractéristiques des meurtres de Williams et d’Allemand à Delphes – à une vingtaine de kilomètres de là – avec la sauvagerie présumée de l’enfant.

Le shérif Leazenby a déclaré au réseau d’information qu’il «pourrait y avoir» une connexion, mais jusqu’à présent aucun lien direct.

En effet, personne n’a été inculpé pour les meurtres d’élèves de Delphes de huitième année survenus le 13 février 2017, alors qu’ils marchaient le long d’un sentier local.

Les autorités ont parcouru le quartier où la fillette de 10 ans avait disparu et quand ils sont descendus chez Chadwell, ils ont appris que l’enfant avait eu une sorte d’interaction.

C’est parce que Chadwell aurait admis que l’enfant était passé devant sa propriété plus tôt mais était parti, selon ABC News, citant l’affidavit de cause probable.

Ils ont pressé l’homme de fouiller sa maison et il leur a permis d’entrer, selon le rapport.

Une fois que les agents se sont dirigés vers le sous-sol verrouillé de Chadwell – ils ont découvert la fille disparue, qui a été décrite comme « visiblement désemparée et pleurant, avec ses vêtements sur le sol à côté d’elle », selon ABC News.

Lorsqu’on lui a demandé ce qui s’était passé, elle leur aurait dit que Chadwell avait utilisé ses chiens comme accessoires pour caresser, avant de la frapper à la tête à plusieurs reprises, puis elle a dit qu’il «avait essayé de la tuer» en lui mettant la tête dans un étranglement.

L’enfant a déclaré aux autorités qu’elle avait perdu connaissance et avait été mordue, contusionnée et agressée sexuellement, selon les journaux, selon le réseau.

Chadwell fait face à des accusations de tentative de meurtre, de pédophilie et d’enlèvement.

Son défenseur public a plaidé non coupable et doit revenir devant le tribunal le 10 juin, a rapporté ABC News.

Quant aux meurtres de Delphi, qui ont laissé un mystère indélébile après qu’une des deux photos publiées sur Snapchat par Libby ait montré Abby traversant un pont ferroviaire abandonné.

Abby et Libby, 13 et 14 ans, comme les appelaient leurs amis et leurs proches, ont été retrouvées mortes près d’une rivière par une équipe de recherche environ 18 heures après avoir été portées disparues lors de leur randonnée éloignée.

Alors que la poursuite de leur ou de leurs assassins était en cours peu de temps après, les autorités ont publié une photo granuleuse d’une personne potentielle d’intérêt.

En 2019, les autorités ont mis à jour leurs soupçons selon lesquels l’homme sur la photo empruntait le même sentier le jour où les filles ont disparu.

Ils ont ensuite publié un court clip vidéo tiré du téléphone de Libby représentant une image granuleuse du suspect marchant sur le pont à proximité où les deux filles ont été vues vivantes pour la dernière fois.

«Nous sommes une famille très soudée avec l’amour qui coule tout au long de nos vies», a déclaré Mike Patty, le grand-père de Libby, en 2017. «À ce stade, nos esprits sont bouleversés dans la plus profonde tristesse que vous puissiez imaginer.

«J’espère sincèrement que personne ne vit ce que vit ma famille en ce moment.

«La liberté nous a été enlevée et ce sera à jamais un vide dans nos âmes. Pourtant, nous trouvons la foi en notre Dieu.