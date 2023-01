Les enquêteurs biélorusses utilisent contre lui la photo d’un politicien serrant la main d’Hillary Clinton

Les enquêteurs biélorusses utilisent une photo d’un politicien de l’opposition serrant la main de l’ancienne secrétaire d’État américaine Hillary Clinton comme preuve dans une affaire pénale liée aux manifestations de masse après l’élection présidentielle contestée de 2020 en Biélorussie.

La commission d’enquête du Bélarus a publié vendredi la photo d’Andrey Dzmitryeu, qui s’est présenté aux élections contre le président autoritaire Alexandre Loukachenko et risque maintenant jusqu’à quatre ans de prison pour son implication dans les manifestations. Dans un communiqué, il a déclaré que la photo avec Clinton “pourrait indiquer que ses activités étaient coordonnées depuis l’étranger”.

Dzmitryeu, un militant de 41 ans et leader du mouvement d’opposition Dites la vérité, a été arrêté mercredi par les forces de sécurité et accusé d’avoir “organisé des émeutes”. Il est détenu dans la prison d’Okrestsina à Minsk, qui est devenue notoire après que des militants des droits de l’homme ont allégué que des participants aux manifestations de 2020 y avaient été torturés et humiliés.

La commission d’enquête n’a pas précisé quand ni dans quelles circonstances la photo de Dzmitryeu et Clinton a été prise, mais a affirmé que l’homme politique avait “franchi la frontière d’État de la Biélorussie 599 fois, dont 33 après 2020”.

L’opposition biélorusse et les pays occidentaux ont dénoncé l’élection de 2020, qui a donné à Loukachenko un autre mandat, comme truquée. Les autorités de Minsk ont ​​répondu aux manifestations par une répression massive qui a vu plus de 35 000 détenus et des milliers de personnes battues par la police. Des dizaines de médias et d’organisations non gouvernementales ont également été fermés.

Selon les données officielles des élections biélorusses, Dzmitryeu s’est classé quatrième avec 1,2% des voix, tandis que Loukachenko a obtenu plus de 80%. Pendant la campagne électorale, Dzmitryeu a exprimé à plusieurs reprises son soutien aux personnalités de l’opposition interdites de se présenter.

Selon l’organisme biélorusse de surveillance des droits de l’homme Viasna, il y avait 1 445 prisonniers politiques dans ce pays d’Europe de l’Est début janvier. La chef de l’opposition Svetlana Tsikhanouskaya, que beaucoup considèrent comme la véritable gagnante des élections de 2020, a condamné l’arrestation de Dzmitryeu et affirmé dans un message sur Twitter qu'”en moyenne, 17 personnes sont détenues chaque jour en Biélorussie”.

“Je suis alarmé par l’arrestation d’un autre candidat biélorusse à la présidence”, a déclaré Tsikhanouskaya, qui vit désormais en exil en Lituanie, sur le réseau social. “Le dictateur semble occupé à se venger de ses adversaires réels ou imaginaires – même des politiciens modérés comme Andrey Dzmitryeu.”