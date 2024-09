Les enquêteurs affirment qu’un détenu du Wisconsin a tué son compagnon de cellule parce qu’il était noir et gay

MADISON, Wisconsin — Un détenu purgeant une peine dans une prison à sécurité maximale du Wisconsin pour avoir tenté de tuer sa mère a étranglé son compagnon de cellule parce qu’il était noir et gay, ont indiqué les enquêteurs.

Les procureurs ont inculpé jeudi Jackson Vogel, 24 ans, d’homicide volontaire au premier degré avec crime de haine et aggravation de peine pour récidive dans le meurtre de Micah Laureano, 19 ans à l’établissement correctionnel de Green Bay.

Vogel avait 16 ans lorsqu’il a poignardé sa mère à plusieurs reprises avec un couteau, l’a étranglée et a tenté de lui briser le cou, selon l’avis d’appel qui a confirmé sa condamnation et sa peine de 40 ans de prison. L’avocate qui a traité l’appel de Vogel, Erica Bauer, n’a pas immédiatement répondu vendredi à un courriel demandant des commentaires sur les nouvelles accusations.

Laureano a été condamné en janvier à deux ans de prison, dont un an derrière les barreaux et un an sous surveillance prolongée, pour avoir participé à des violences graves. Son avocate, Maura McMahon, a décrit Laureano comme un jeune homme drôle et réfléchi, qui était un artiste talentueux. Elle n’a pas immédiatement répondu à un courriel envoyé vendredi demandant des commentaires de sa part et de la famille de Laureano.

La plainte pénale contre Vogel comprend des détails sinistres sur ce qui s’est passé dans la cellule où Laureano avait été placé avec Vogel quelques jours plus tôt.

Le soir du 27 août, un gardien faisait sa ronde lorsqu’il a remarqué qu’un morceau de papier couvrait la fenêtre de leur cellule. Vogel a retiré le papier sur ordre du gardien, révélant le corps de Laureano pendu au lit du haut, les mains et les chevilles attachées avec un tissu orange.

Vogel, qui est blanc, a déclaré au gardien qu’il avait tué Laureano parce qu’il était noir et gay, selon la plainte. Vogel a déclaré à un autre gardien qu’il avait assommé Laureano, lui avait attaché les mains et les pieds, puis l’avait étranglé à mort, selon la plainte.

Il a déclaré à un adjoint du shérif qu’il n’aimait pas Laureano depuis le jour où il l’avait rencontré, et qu’il l’avait tué parce qu’il s’ennuyait et que Laureano « remplissait toutes les conditions », y compris le fait d’être noir et gay, selon la plainte. Il a dit qu’il pensait toujours à tuer des gens et à étrangler quelqu’un sous « ecstasy ».

Les enquêteurs ont découvert de nombreuses bandes de tissu orange coupées autour de la cellule ainsi qu’une note manuscrite sur laquelle était écrit « Tuez tous les humains ! » suivie de blasphèmes dirigés contre les Noirs et les homosexuels, selon la plainte.

Laureano est le sixième détenu à mourir dans une prison à sécurité maximale du Wisconsin depuis juin 2023. Cinq personnes sont mortes à l’établissement correctionnel de Waupun. Deux d’entre eux se sont suicidés, l’un est décédé d’une overdose de fentanyl, un autre est décédé d’un accident vasculaire cérébral et un autre est décédé de malnutrition et de déshydratation.

L’ancien directeur de Waupun, Randall Hepp, et d’autres membres du personnel de Waupun étaient chargé en juin dernier, pour mauvaise conduite en lien avec les accidents vasculaires cérébraux et les décès dus à la malnutrition.