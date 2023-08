Les enquêteurs affirment que de mauvaises conditions de voie ont provoqué un déraillement d’Amtrak en 2021 dans le Montana qui a tué trois personnes

HÉLÈNE, Mont. (AP) – De mauvaises conditions de voie qui auraient dû être signalées par les inspecteurs d’une compagnie de chemin de fer de fret ont provoqué le déraillement d’un train Amtrak dans le Montana qui a tué trois personnes et en a blessé 49 autres en 2021, ont déclaré jeudi des enquêteurs fédéraux dans un rapport final.

La gravité des blessures a été aggravée par le manque de ceintures de sécurité et de fenêtres du train Amtrak qui n’étaient pas assez solides pour empêcher les passagers d’être éjectés lorsque le train a déraillé, a constaté le National Transportation Safety Board.

L’Empire Builder d’Amtrak a déraillé le 25 septembre 2021 dans le nord du Montana alors qu’il était en route de Chicago vers Seattle et Portland, Oregon, avec 165 personnes à bord, y compris son équipage. Il voyageait sur des voies appartenant à BNSF Railway.

Six personnes ont été éjectées de la voiture d’observation du train, qui a de plus grandes fenêtres et était l’une des trois voitures qui se sont retrouvées sur le côté. Une personne qui se trouvait dans la voiture d’observation est décédée, tout comme deux personnes qui se trouvaient dans le vestibule entre la voiture d’observation et la voiture derrière elle, a déclaré le NTSB.

Si la combinaison de l’usure et des dommages à la voie ferrée avait été remarquée par les inspecteurs du chemin de fer BNSF, le chemin de fer aurait été en mesure de résoudre le problème avant que le déraillement ne se produise, selon le rapport. Les enquêteurs ont également découvert que la charge de travail d’un inspecteur de train l’empêchait probablement d’effectuer une inspection à pied en temps opportun de la zone avant le déraillement.

Cet inspecteur avait travaillé en moyenne 13 heures par jour au cours des quatre semaines précédant l’incident, et la dernière inspection à pied de la zone avait été effectuée deux ans avant le déraillement, selon le rapport.

L’inspecteur avait remarqué des problèmes avec les joints sur les voies lors d’une inspection de conduite deux jours avant le déraillement, mais lui et un gestionnaire ne se sont pas arrêtés pour vérifier les joints. Le BNSF avait également ordonné aux trains de ne pas aller plus vite que 50 mph dans cette zone sept fois au cours des deux mois précédant le déraillement – une période au cours de laquelle il remplaçait les traverses de chemin de fer.

Les mauvaises conditions de la voie comprenaient un rail usé, une déviation verticale de la voie, un désalignement et une instabilité dans l’assiette du rail, selon le rapport. Le NTSB a déclaré que l’inaction du BNSF indiquait « une lacune dans sa culture de sécurité ».

« Cette tragédie est un puissant rappel que rien ne remplace des pratiques d’inspection de la voie solides, qui peuvent prévenir les déraillements en identifiant les conditions de la voie susceptibles de se détériorer avec le temps », a déclaré la présidente du NTSB, Jennifer Homendy.

La porte-parole du chemin de fer BNSF, Lena Kent, a défendu le dossier d’inspection de l’entreprise et a vanté son utilisation d’une technologie de pointe qui alerte le personnel des conditions de voie dangereuses.

« Nous nous engageons à assurer la maintenance, la réparation et le remplacement en temps opportun chaque fois que des problèmes ou des problèmes potentiels sont détectés », a déclaré Kent dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Marc Magliari, un porte-parole d’Amtrak, a déclaré dans un communiqué que «Amtrak apprécie l’opportunité de participer à l’enquête et nous examinerons les recommandations. Amtrak continuera de travailler avec toutes les parties prenantes pour améliorer la sécurité ferroviaire du public voyageur. »

L’avocat Kristofer Riddle et le cabinet d’avocats Clifford représentent un certain nombre de passagers qui étaient dans le train. Jedusor a déclaré qu’il n’était pas surpris par les conclusions du rapport, car les voies endommagées sont des problèmes de sécurité bien connus.

Ce qui continue de l’indigner, a-t-il dit, c’est que les mêmes problèmes de sécurité surviennent après des accidents de train de voyageurs sans aucun changement. L’un de ses clients, Justin Ruddell, se trouvait dans les toilettes d’un wagon de train lorsqu’il a déraillé près de la petite ville de Joplin, ouvrant la porte et versant de la terre et du gravier sur lui alors qu’il s’accrochait à la vie.

« Ce qui est particulièrement flagrant ici, c’est l’histoire que vous entendez après des déraillements à maintes reprises », a déclaré Riddle.

L’expert en sécurité ferroviaire Dave Clarke, ancien directeur du Center for Transportation Research de l’Université du Tennessee, a déclaré qu’il n’était probablement pas pratique pour l’inspecteur de marcher régulièrement sur la voie car il avait une si grande zone à couvrir chaque jour, mais que les inspections à pied ne sont généralement pas effectuées très souvent.

De plus, il aurait été difficile pour l’inspecteur d’identifier que cette combinaison de problèmes pouvait provoquer un déraillement, car aucun de ces problèmes n’était suffisamment grave pour être considéré comme un défaut par la Federal Railroad Administration, qui réglemente la sécurité ferroviaire. Il a dit que l’inspecteur aurait dû faire preuve de jugement pour dire que cette combinaison de facteurs était dangereuse.

« Si vous avez 50 ou 60 miles à couvrir en une journée, vous n’allez pas parcourir la piste autrement que dans des endroits spécifiques où vous devez couvrir quelque chose », a déclaré Clarke.

Les enquêteurs ont également découvert que si une locomotive équipée d’un système automatisé de surveillance de l’interaction véhicule-voie avait parcouru la zone, elle aurait peut-être détecté la détérioration de l’état de la voie et le BNSF aurait eu l’occasion d’effectuer des réparations, ou au moins d’émettre un avertissement pour former les équipages se déplacent lentement dans la zone. Le NTSB recommande que tous les trains soient équipés de cette technologie.

La conclusion de jeudi fait suite à ce qui a été révélé plus tôt cette année dans les documents d’enquête de l’agence. Les enquêteurs ont identifié une voie détériorée sur la base de séquences vidéo de trois trains en direction est, dont un autre train Amtrak, qui ont traversé la région dans les heures précédant le déraillement du train Amtrak en direction ouest.

Le problème s’est aggravé au fur et à mesure que les trains circulaient dans la région avant l’accident, selon le rapport.

Une image de la vidéo capturée par le train déraillé a montré un désalignement de près de 3 pouces (23 centimètres) dans les rails, selon le rapport.

Margie et Don Varnadoe, un couple géorgien en voyage à travers le pays pour marquer leur 50e anniversaire de mariage, et Zachariah Schneider, 28 ans, un développeur de logiciels de l’Illinois, ont été tués dans l’accident.

Les familles de ceux qui ont été tués et des passagers blessés ont intenté des poursuites contre BSNF et contre Amtrak.

BNSF appartient au conglomérat Berkshire Hathaway de Warren Buffett, basé à Omaha, dans le Nebraska.

Les syndicats des chemins de fer se sont dits préoccupés par le fait que le modèle d’exploitation allégé adopté par tous les principaux chemins de fer de fret a rendu les chemins de fer plus risqués, car les employés sont si dispersés et certains travailleurs doivent s’occuper de territoires si vastes qu’il est difficile de suivre l’entretien préventif.

Les chemins de fer ont défendu leurs pratiques et ne croient pas avoir sacrifié la sécurité lorsqu’ils ont rationalisé leurs opérations.

La sécurité ferroviaire est devenue un sujet brûlant cette année à la suite d’un violent déraillement dans l’Ohio en février et de plusieurs autres accidents qui ont incité les régulateurs et les membres du Congrès à proposer une série de réformes.

Cette histoire a été mise à jour pour corriger l’orthographe de Margie et Don Varnadoe, pas Varnado.

Cette histoire a été corrigée pour dire que l’avocat Kristofer Riddle et son cabinet, Clifford Law Office, représentent un certain nombre de passagers qui étaient à bord du train Amtrak.

Metz a rapporté de Salt Lake City. L’écrivain d’Associated Press Josh Funk a contribué à ce rapport depuis Omaha, Nebraska.

Amy Beth Hanson et Sam Metz, Associated Press