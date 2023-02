Les enquêteurs accusent un groupe israélien de s’immiscer dans les élections dans le monde

La “Team Jorge” aurait déployé des milliers de bots pour changer l’opinion publique

Un groupe israélien secret aurait manipulé plus de 30 élections dans le monde en utilisant des techniques de piratage et de désinformation de pointe, selon une enquête menée par un consortium international de journalistes.

Plusieurs médias, dont The Guardian, Le Monde, ZDF, Der Spiegel et El Pais, se sont penchés sur une équipe de sous-traitants connue sous le nom de “Team Jorge”, dirigée par Tal Hanan, un ancien agent des services secrets israéliens âgé de 50 ans. Ce dernier a nié tout acte répréhensible.

Pour exposer les opérations clandestines présumées du groupe, les journalistes se sont fait passer pour des clients potentiels tout en enregistrant secrètement plusieurs heures d’images à l’intérieur des réunions avec les membres de l’unité. Hanan aurait déclaré aux journalistes que ses services pourraient être utilisés à la fois par des entreprises privées et des agences de renseignement, avec des opérations se déroulant en Europe et en Afrique, ainsi qu’en Amérique du Nord, centrale et du Sud.

Dans un clip vidéo publié par The Guardian mercredi, Hanan lui-même semble se vanter que son groupe a terminé “33 campagnes au niveau présidentiel… dont 27 ont été couronnées de succès.” Il aurait également déclaré avoir participé à deux “projets majeurs” aux États-Unis, ajoutant qu’il ne s’engageait pas directement dans la politique nationale.

Selon l’enquête, «Team Jorge» facturerait à ses clients entre 6 et 15 millions d’euros (6,4 à 16 millions de dollars) pour s’immiscer dans les élections.

Au cours des réunions, l’équipe aurait démontré ses méthodes pour influencer les élections, notamment le piratage informatique et les opérations spéciales.

L’outil clé de l’arsenal du groupe semble cependant être un progiciel appelé Advanced Impact Media Solutions, ou Aims. Avec son aide, le groupe contrôlerait quelque 30 000 robots sophistiqués sur diverses plateformes de médias sociaux.

L’équipe aurait également affirmé qu’elle avait planté les informations requises dans de nouveaux points de vente légitimes. Dans ce contexte, la chaîne de télévision française BFM a suspendu l’un de ses présentateurs, Rachid M’Barki, après que des journalistes infiltrés auraient été informés par l’un des membres de “Team Jorge” que le groupe était à l’origine d’un reportage diffusé par le média.

M’Barki lui-même a déclaré à Politico qu’il « utilisé des informations qui [he] reçu de sources » et cela “ils n’ont pas nécessairement suivi le processus éditorial habituel.”