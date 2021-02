Alors que l’Europe et le reste du monde continuent de déployer des programmes de vaccination, Organisation mondiale de la santé est revenu de Wuhan en Chine sans parvenir à des conclusions définitives sur les origines du COVID-19.

L’OMS a déclaré qu’elle continuera d’étudier toutes les voies pour savoir comment et où la pandémie a commencé et comment elle s’est propagée si rapidement dans le monde avec des résultats dévastateurs.

« Certaines questions ont été soulevées quant à savoir si certaines hypothèses ont été écartées », a expliqué le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. « Ayant discuté avec certains membres de l’équipe, je souhaite confirmer que toutes les hypothèses restent ouvertes et nécessitent une analyse et des études plus poussées. »

Pendant ce temps, de nombreux pays européens ne prennent toujours aucun risque. En Autriche, toute personne quittant la région du Tyrol doit maintenant avoir subi un test COVID négatif – une mesure mise en place après la découverte d’un cas de la variante sud-africaine.

Des contrôles pour les tests sont également effectués par la police, avec le soutien de l’armée.

L’Allemagne reconnaît un démarrage lent

En Allemagne voisine, la chancelière Angela Merkel a rejeté vendredi les critiques concernant la lenteur du déploiement du vaccin dans le pays; cependant, a admis au radiodiffuseur public allemand ZDF qu’il y avait eu une certaine déception sur la chronologie.

Pendant ce temps, le président français Emmanuel Macron s’inquiète des nouvelles variantes du virus, soulignant que les vaccins doivent être déployés rapidement dans les pays à faible revenu pour éviter encore plus de mutations.

Il a fait ces commentaires en participant à une réunion virtuelle du projet Accélérateur d’accès aux outils COVID-19, un collectif mondial mis en place pour lutter contre la maladie.

En Italie, les responsables de la santé affirment que la soi-disant variante britannique, une mutation plus contagieuse, représente désormais près de 18% de tous les cas dans le pays.

Il a jusqu’à présent été détecté en Toscane, en Ombrie et dans les Abruzzes, où des zones rouges ont été mises en place dans le but d’isoler les cas.

Parce que la variante évolue si rapidement, elle pourrait devenir la souche dominante de coronavirus en Italie d’ici cinq à six semaines.