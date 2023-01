Les enquêtes du GOP sur Biden pour tester le pouvoir du président Comer

WASHINGTON (AP) – Début 2017, le représentant de première année James Comer s’est retrouvé à bord d’Air Force One avec les deux républicains les plus puissants du pays, le président Donald Trump et le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell. À leur retour à Washington après un rassemblement dans le Kentucky, la conversation s’est tournée vers la première poussée législative du président, McConnell encourageant Trump à conclure un accord sur les infrastructures.

Mais les dirigeants de Trump et du House GOP ont plutôt choisi de mener un combat futile pour abroger la loi sur les soins abordables. C’était une erreur qui, selon Comer, a coûté à son parti pendant des années – et qui lui sert de leçon alors qu’il prend maintenant en charge le puissant comité de surveillance et de responsabilité de la Chambre.

“Engageons-nous sur des choses réalisables, pas seulement sur des points de discussion de viande rouge qui vous mettront sur Fox News pendant 4 minutes et demie”, a déclaré Comer à l’Associated Press dans une interview en mars alors que les républicains faisaient campagne pour reprendre le contrôle de la Chambre.

Ces paroles nobles seront bientôt mises à l’épreuve.

Comer, le petit-fils de dirigeants politiques ruraux du Kentucky, dirigera un comité dont les membres sont parmi les conservateurs les plus purs et durs du Congrès. Certains ont introduit des articles de destitution contre le président Joe Biden et promis des enquêtes approfondies sur son administration et sa famille, en particulier son fils Hunter.

Comer a également appelé à des enquêtes vigoureuses et, pendant le parcours exténuant du représentant Kevin McCarthy pour être élu président de la Chambre, a fait valoir que le processus interminable – 15 scrutins sur plusieurs jours – ne faisait que retarder le début de ce travail indispensable.

Et oui, Comer débarque régulièrement sur Fox News.

L’homme de 50 ans, qui passe souvent par Jamie et parle d’une voix traînante épaisse des Appalaches, est peu connu à l’échelle nationale. Comer est décrit par les membres des deux partis comme équilibré et accessible, et son ascension au pouvoir se déroule dans un environnement ouvertement partisan alors que les républicains détiennent une faible majorité à la Chambre et font face au contrôle démocrate au Sénat.

Comer, élu pour la première fois à des fonctions publiques à 27 ans, s’est engagé à lutter contre le gaspillage, la fraude et les abus au sein du gouvernement. Mais il est confronté à des membres du comité totalement dévoués à Trump et à son retour à la Maison Blanche. Certains s’accrochent à l’allégation sans fondement selon laquelle Trump a battu Biden en 2020 et semblent plus déterminés à attirer l’attention qu’à obtenir un résultat législatif.

“Je pense que nous avons un travail important et je pense qu’il est important d’être factuel”, a déclaré Comer dans une interview avec l’AP la semaine dernière. “Je pense que c’est important pour l’avenir des enquêtes du Congrès car, en ce moment, les enquêtes du Congrès n’ont pas beaucoup de crédibilité parce qu’elles ont été si partisanes.”

L’ancien législateur de l’État est arrivé au Congrès après avoir perdu la nomination républicaine au poste de gouverneur en 2015, à seulement 83 voix derrière Matt Bevin, un rival soutenu par le Tea Party.

Quelques jours avant cette élection primaire, une ancienne petite amie d’université a décrit plusieurs allégations d’abus contre Comer dans un article du Louisville Courier-Journal. Comer, qui a reconnu sortir avec la femme, a nié l’avoir abusée, affirmant à l’époque que le crime de violence domestique “me rend malade”.

Il est venu à Washington avec pour mission de gravir les échelons depuis l’arrière-ban du comité qu’il dirige maintenant. Lors du dernier Congrès, il est devenu le meilleur républicain du comité, qui était dirigé par le représentant de l’époque. Carolyn Maloney, DN.Y.

Maloney, qui a perdu une primaire démocrate face au représentant Jerry Nadler l’année dernière, a déclaré qu’elle entretenait de bonnes relations de travail avec Comer. “C’était un combattant partisan, mais c’était aussi raisonnable”, a-t-elle déclaré dans une interview. “Et nous avons travaillé ensemble sur plusieurs projets de loi qui ont aidé le pays.”

Lorsqu’on lui a demandé si elle pensait que Comer serait en mesure de diriger le comité dans un Washington divisé, Maloney a répondu : « Je pense que vous le découvrirez bientôt. Il était un législateur sérieux avec moi.

La semaine dernière, des brandons ultra-conservateurs et des fidèles alliés de Trump ont été nommés au comité de Comer, les représentants Marjorie Taylor Greene de Géorgie, Lauren Boebert du Colorado et Paul Gosar de l’Arizona. On s’attend à ce que leurs ajouts compliquent davantage la capacité du président à ne pas égarer le comité dans la marge.

“Je pense que Kevin McCarthy l’a mis dans une sorte de jeu serré en cédant à toutes les demandes d’extrême droite afin de rassembler sa faible majorité, puis en plaçant autant de membres extrémistes au sein du comité de surveillance”, a déclaré Le représentant Jamie Raskin du Maryland, le meilleur démocrate du comité.

“Et je sais qu’il lui faudra toutes les compétences politiques dont il dispose pour à la fois effectuer une surveillance sérieuse et répondre aux demandes d’un groupe de membres qui peuvent souvent être fanatiques et déraisonnables.”

Greene a introduit des articles d’impeachment contre Biden lors de son premier jour de mandat et a promis de poursuivre l’effort une fois assis au sein du comité.

“Joe Biden, sois prêt. Nous allons découvrir chaque transaction commerciale corrompue, chaque enchevêtrement étranger, chaque abus de pouvoir et chaque chèque coupé pour The Big Guy », a déclaré Greene dans un communiqué la semaine dernière.

La Maison Blanche a répondu cette semaine en disant que Comer “prépare le terrain pour des cascades politiques éloignées de la réalité”.

Ian Sams, porte-parole du bureau de l’avocat de la Maison Blanche, a déclaré dans un communiqué que le président “avait dit un jour que son objectif était de s’assurer que le travail du comité était” crédible “, mais les républicains remettent les clés de la surveillance aux membres les plus extrêmes de MAGA. le caucus républicain qui promeut une rhétorique violente et des théories du complot dangereuses.

C’est l’acronyme du slogan de la campagne de Trump en 2016, “Make America Great Again”, qui en est venu depuis à décrire ses politiques et ses partisans.

Comer a déclaré qu’il avait clairement indiqué à ces membres que leur mandat était la vérité : “J’ai dit : ‘Nous examinerons n’importe quoi, mais cela ne sera pas sur le papier à lettres Oversight à moins que nous ne puissions l’étayer par des faits.’

Le représentant Byron Donalds, R-Fla., qui revient au comité cette session, a déclaré qu’il avait confiance dans la capacité de Comer à diriger le navire. “Il est intéressé par les faits et les détails”, a déclaré Donalds. « Il ne cherche pas des caméras d’information et des trucs comme ça. Il veut juste faire le travail.

Un nouveau membre du comité, la représentante Lisa McClain, R-Mich., A déclaré que Comer allait apporter un niveau de “délibération” à “un comité très incendiaire”.

L’une des principales cibles du GOP sera la famille Biden, en particulier les relations commerciales de Hunter Biden et James Biden, le frère du président.

Les républicains détiennent désormais le pouvoir d’assignation à comparaître à la Chambre, ce qui leur donne le pouvoir d’exiger des témoignages et de mener une enquête beaucoup plus agressive. Le personnel du GOP a passé l’année dernière à analyser les messages et les transactions financières trouvés sur un ordinateur portable ayant appartenu à Hunter Biden. Comer a déclaré que les preuves qu’ils ont compilées sont « accablantes, mais n’ont pas donné de détails.

Les impôts et le travail des entreprises étrangères de Hunter Biden font déjà l’objet d’une enquête fédérale par un grand jury fédéral du Delaware. Le jeune Biden n’a jamais occupé de poste dans la campagne présidentielle ou à la Maison Blanche. Mais son appartenance au conseil d’administration d’une société ukrainienne d’énergie et ses efforts pour conclure des accords en Chine ont longtemps soulevé des questions quant à savoir s’il a négocié sur le service public de son père.

Joe Biden a déclaré qu’il n’avait jamais parlé à son fils d’affaires étrangères. Rien n’indique que l’enquête fédérale implique le président.

Et Comer a promis qu’il n’y aurait pas d’audiences concernant la famille Biden tant que le comité n’aurait pas les preuves pour étayer toute allégation d’actes répréhensibles. Il a également reconnu que les enjeux sont élevés chaque fois qu’une enquête est centrée sur le chef d’un parti politique.

“J’ai juste l’impression que, pour le meilleur ou pour le pire, nous allons être jugés différemment d’Adam Schiff”, a déclaré Comer, faisant référence au membre du Congrès démocrate de Californie qui a dirigé la première destitution de Trump et qui est devenu un boogeyman de la droite. . “Je ne pense pas qu’il ait souffert de la colère des médias comme les républicains en souffriraient si nous produisions des trucs qui ne sont pas vrais.”

___

L’écrivain de l’Associated Press Bruce Schreiner à Frankfort, Kentucky, a contribué à ce rapport.

Farnoush Amiri, Associated Press