Les enquêtes criminelles de Trump se poursuivront – même s’il est candidat

WASHINGTON (AP) – L’annonce anticipée par Donald Trump de sa troisième candidature à la Maison Blanche ne protégera pas l’ancien président des enquêtes criminelles auxquelles il est déjà confronté en tant que citoyen ordinaire, le laissant légalement et politiquement exposé alors qu’il cherche l’investiture républicaine de 2024.

Le ministère de la Justice poursuit ses enquêtes. Et avec les élections de mi-mandat maintenant presque terminées et la campagne présidentielle de 2024 à quelques mois de commencer sérieusement, les procureurs fédéraux ont tout le temps de poursuivre leur travail alors même que Trump entame la campagne électorale.

“Je ne pense pas que le département va hésiter à la suite de la nomination de Trump et de sa nomination comme premier candidat aux élections de 2024”, a déclaré l’ancien procureur du ministère de la Justice, Michael Weinstein. “Je pense juste qu’ils verront cela alors qu’il essaie de déjouer le système comme il l’a fait avec beaucoup de succès devant les tribunaux”, et ils sont prêts pour son “retour de bâton”.

Trump entre dans la course face à des enquêtes fédérales liées à ses efforts pour annuler les résultats des élections de 2020 et à la thésaurisation de documents gouvernementaux top secrets dans son domaine de Floride – plus une enquête d’état distincte en Géorgie. L’enquête Mar-a-Lago a progressé particulièrement rapidement, les procureurs ayant accordé ce mois-ci à un proche allié de Trump l’immunité pour obtenir son témoignage devant un grand jury fédéral. Les avocats du ministère de la Justice impliqués dans cette enquête ont déclaré avoir amassé des preuves de crimes potentiels impliquant non seulement une obstruction, mais également la rétention délibérée d’informations sur la défense nationale.

On ne sait toujours pas si quelqu’un sera inculpé, tout comme le calendrier d’une décision. Mais d’anciens responsables affirment que la meilleure façon de s’assurer que le résultat est considéré comme irréprochable est de mener une enquête conforme au livre ne montrant aucune faveur particulière ni aucun mauvais traitement en raison de l’ancienne haute fonction de Trump.

“Le public aura le plus confiance en ce que vous faites, et vous obtiendrez les meilleurs résultats, si vous traitez Donald Trump comme n’importe quel autre Américain”, a déclaré Matthew Miller, qui a été porte-parole du ministère de la Justice sous l’ancien procureur général Eric. Titulaire.

L’actuel procureur général Merrick Garland l’a suggéré, déclarant l’été dernier en réponse à des questions sur Trump et l’enquête du 6 janvier que “personne n’est au-dessus de la loi”. Interrogé dans une interview télévisée en juillet sur la manière dont une candidature potentielle de Trump pourrait affecter le département, Garland a répondu: «Nous tiendrons pour responsables quiconque est pénalement responsable d’avoir tenté d’interférer avec le transfert – transfert légitime et légal – du pouvoir d’une administration à l’autre .”

Enquêter sur un élu ou un candidat à un poste invite presque toujours à la spéculation politique. Le protocole du ministère de la Justice met en garde les procureurs contre toute action ouverte dans la perspective directe d’une élection, mais il s’agit plus d’une convention standard que d’une règle absolue. Et le concours présidentiel de 2024 est dans deux ans.

Pourtant, il n’est pas facile d’enquêter sur un ancien président ou un candidat actuel. C’est particulièrement vrai dans le cas de Trump, qui a passé sa présidence à attaquer son propre ministère de la Justice et à haranguer les procureurs généraux qu’il avait lui-même nommés. Il a déjà fustigé le FBI pour avoir fouillé Mar-a-Lago en août, utilisant l’épisode pour collecter des fonds auprès de supporters.

Désormais, avec sa candidature officielle, lui et ses partisans vont tenter de recadrer le récit de l’enquête en persécution politique par une administration démocrate qui le craint pour 2024.

En fait, l’un des risques pour les démocrates est que Trump – qui lors de son annonce mardi s’est déclaré «victime» – pourrait galvaniser à nouveau ses partisans avec cet argument. D’un autre côté, les résultats des élections de mi-mandat de la semaine dernière suggèrent qu’il pourrait être politiquement plus vulnérable que beaucoup ne le pensaient, y compris au sein de son Parti républicain.

Qu’en est-il des enquêtes passées sur un candidat à la présidentielle ? Il existe un précédent récent, quoique dans des circonstances différentes.

En 2016, le ministère de la Justice de l’administration Obama a enquêté sur la candidate démocrate Hillary Clinton pour son utilisation d’un serveur de messagerie privé en tant que secrétaire d’État. Malgré les efforts des responsables de l’application des lois qui ont travaillé sur l’enquête pour rester au-dessus de la mêlée, l’enquête s’est embourbée à plusieurs reprises dans la politique présidentielle – d’une manière qui n’aurait peut-être pas été prévue au début.

La procureure générale de l’époque, Loretta Lynch, a exprimé ses regrets pour une rencontre fortuite qu’elle a eue avec Bill Clinton dans les derniers jours de l’enquête. L’ancien directeur du FBI, James Comey, a été accusé d’avoir nui à la candidature de Clinton en expliquant publiquement et en détail pourquoi le bureau ne recommandait pas d’accusations, puis d’avoir rouvert l’enquête 11 jours avant les élections.

David Laufman, qui a supervisé cette enquête pour le ministère de la Justice en tant que chef de la même section qui dirige actuellement l’enquête Mar-a-Lago, a déclaré qu’il y avait une “déconnexion surréaliste” entre le maelström politique qui accompagne les enquêtes politiquement chargées et la mentalité tête baissée de un procureur déterminé à faire le travail.

“Nous étions là, menant une enquête criminelle avec des nuances de sécurité nationale d’une manière qui était pratiquement éclaboussée sur la première page de tous les journaux chaque putain de jour”, a déclaré Laufman. “Et tout ce que nous pouvions faire était de continuer à faire ce que nous savions qu’il fallait faire – pour obtenir tous les faits pertinents nécessaires pour juger s’il était approprié de recommander des accusations criminelles.”

Il a dit qu’il pensait que les enquêteurs travaillant à Mar-a-Lago avaient été de la même manière, louant leur professionnalisme au milieu de la pression du public et même des inquiétudes quant à leur sécurité personnelle.

Dans l’affaire Clinton, Comey a déclaré qu’il envisageait de recommander un avocat spécial distinct pour diriger l’enquête, bien qu’il ne l’ait finalement pas fait. L’option d’un procureur spécialement nommé qui relèverait de Garland existe également ici, tout comme le ministère de la Justice de l’ère Trump a nommé l’ancien directeur du FBI, Robert Mueller, pour mener l’enquête sur une éventuelle coordination entre la campagne Trump de 2016 et la Russie.

On ne sait pas à quel point Garland considérerait cela sérieusement. Un porte-parole du département s’est refusé à tout commentaire.

La politique mise à part, la décision de porter ou non un acte d’accusation dépendra en grande partie de la force du dossier du ministère de la Justice.

“Si le cas du gouvernement est exceptionnellement solide, je pense que la primauté du droit aura un poids prédominant dans le calcul du procureur général”, a déclaré Laufman.

