Les énormes véhicules électriques sont loin d’être parfaits, mais ils pourraient quand même aider à lutter contre le changement climatique.

Mais l’ampleur de la différence entre les scénarios est assez révélatrice. Prenez la différence entre le pire des cas et ce que l’étude considère comme le « statu quo », par exemple. En ce qui concerne le lithium, dans un scénario de statu quo où les gens conduisent autant qu’ils le font actuellement, nous aurons besoin de 306 000 tonnes en 2050. Si les batteries grossissent, ce nombre pourrait atteindre 483 000 tonnes, soit 50 % de plus.

Nous n’allons pas manquer de matériaux dont nous avons besoin pour fabriquer des batteries, mais chaque mine que nous devons construire a des conséquences à la fois pour les personnes et pour l’environnement. L’exploitation minière produit souvent de la pollution, en particulier des voies navigables, et l’industrie a été liée à des violations des droits de l’homme dans le monde entier. Donc, des batteries plus grosses signifient des conséquences plus importantes à gérer.

Les voitures plus grosses auront également un impact climatique plus important. Dans l’exemple le plus dramatique, comparez un EV Hummer avec une berline à essence.

Les véhicules électriques ne sont pas totalement à zéro émission, même s’ils ne brûlent pas de combustibles fossiles à bord. Leur construction, en particulier leurs batteries, nécessite de l’énergie. Et l’électricité qui alimente la plupart des véhicules électriques aujourd’hui provient du réseau, qui est alimenté au moins en partie par des combustibles fossiles presque partout.

Si vous considérez les émissions à vie résultant de la construction d’une batterie et de la charge d’un véhicule électrique, un modèle électrique de la même voiture sera meilleur que la version à essence dans presque tous les scénarios. Mais comparer différents modèles peut être une autre histoire. Une Toyota Corolla à essence est en fait responsable de moins de gaz à effet de serre par mile qu’un EV Hummer, selon les estimations de Quartz Research. Donc en ce moment, ce Hummer est pire pour le climat.

Pour être clair, je ne dis pas que nous devrions tous aller acheter de vieilles Corolla à essence. Les véhicules électriques, même les plus gigantesques, deviennent de plus en plus propres. Un EV Hummer chargé sur le réseau 2040, qui devrait avoir plus d’énergies renouvelables dans le mix énergétique, aura moins d’émissions que celui qui roule sur les routes aujourd’hui. Et j’espère que d’ici là, nous aurons également réduit les impacts climatiques de l’industrie minière et de l’industrie lourde.

Et maintenant ?

Ce serait formidable si nous pouvions conduire moins en général. Je vis dans une ville piétonne en ce moment, donc je n’ai pas de voiture du tout, et j’adore ça. Si je n’avais plus jamais à conduire, ce serait trop tôt. Des mesures politiques pourraient aider davantage de villes à ressembler davantage à la mienne, ou au moins soutenir les infrastructures de transport en commun et de marche et de vélo pour réduire les déplacements en voiture.