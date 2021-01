Le président élu Joe Biden salue la foule lors d’un rassemblement des candidats démocrates de Géorgie au Sénat américain, le révérend Raphael Warnock et Jon Ossoff, le 15 décembre 2020 à Atlanta. | Joshua Lott / Le Washington Post / Getty Images

Gagner la Géorgie ne donnera pas aux démocrates un contrôle illimité à Washington.

Le sort du programme législatif du président élu Joe Biden dépend du résultat de deux courses au Sénat américain en Géorgie le 5 janvier.

Les courses en Géorgie sont essentielles car elles détermineront si les démocrates prendront le contrôle du Sénat – et donc du pouvoir politique à Washington, DC. Alors que Biden se rendra à la Maison Blanche et que la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, contrôlera toujours la Chambre des États-Unis, les démocrates contrôleront le pouvoir exécutif et au moins la moitié du pouvoir législatif une fois que Biden prendra ses fonctions plus tard ce mois-ci.

Gagner les deux sièges de Géorgie donnerait aux démocrates contrôle unifié des pouvoirs exécutif et législatif, mais avec des majorités très minces. Mais même si les démocrates dépassent les attentes et parviennent à remporter deux victoires lors du second tour du Sénat de mardi, leur capacité à adopter une législation au Congrès sera gravement entravée dès le départ. Les deux sièges de la Géorgie ne leur accorderaient que 50 sièges au Sénat, plus le vice-président élu Kamala Harris servant de bris d’égalité crucial pour les votes à la majorité simple.

Peu importe qui gagne mardi, les démocrates devront affronter les républicains du Sénat, notamment le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell (R-KY), une épine éternelle du côté de la politique démocrate. La plupart des projets de loi doivent dégager une supermajorité de 60 voix au Sénat. Par conséquent, même si les démocrates contrôlent le Sénat, ils ont encore besoin d’environ 10 voix républicaines pour faire beaucoup.

Adopter des projets de loi démocrates sera extrêmement difficile dans un Sénat 50-50. Il sera même difficile d’adopter des projets de loi bipartites. Mais gagner les sièges de la Géorgie est la seule chose qui garantit que les démocrates – plutôt que McConnell – auront leur mot à dire sur les projets de loi soumis au Sénat pour débattre. Cela leur donnerait également la possibilité de confirmer plus facilement les choix du Cabinet de Biden ou ses candidats à la magistrature fédérale et à la Cour suprême des États-Unis.

«C’est fondamentalement une situation différente de celle de 2009 où nous avions 59 sénateurs démocrates», a déclaré Phil Schiliro, qui était directeur législatif du président Barack Obama, à Vox. Schiliro s’est souvenu que la Maison Blanche d’Obama avait eu suffisamment de mal à essayer de décoller quelques sénateurs républicains ici et là pour traverser la majorité de 60 voix à l’épreuve de l’obstruction systématique.

« Si les républicains ont le contrôle, il ne s’agit pas de trouver un, deux, trois, quatre sénateurs », aux côtés des démocrates, a déclaré Schiliro. Il s’agit davantage de savoir si McConnell laisse voir les factures souhaitées par Biden voir le jour.

Sans le Sénat, les chances de Biden d’adopter des projets de loi diminuent

Tout comme Obama après son élection de 2008, Biden entre en fonction pendant une période de crise qui exigera une réponse rapide et continue de son administration et du Congrès.

Même avec les premiers vaccins administrés aux États-Unis, la pandémie de Covid-19 atteint toujours régulièrement de nouveaux pics mortels de plus de 200 000 cas par jour. De hauts responsables de la santé publique, y compris le Dr Anthony Fauci, ont mis en garde contre une «vague après Noël» de cas supplémentaires de Covid attendus.

L’entrée en fonction des priorités immédiates de Biden est de freiner la pandémie et de redynamiser une économie stagnante, probablement grâce à un paquet d’infrastructures vertes. Il a besoin de l’adhésion du Congrès pour faire les deux. Biden peut faire certaines choses par lui-même, comme signer des décrets ou demander à ses agences fédérales de rétablir les réglementations de l’ère Obama sur des questions allant des droits civils à la protection de l’environnement.

Travailler avec un Congrès divisé pourrait s’avérer beaucoup plus difficile. Après des mois d’impasse prolongée entre le Sénat contrôlé par les républicains et la Chambre contrôlée par les démocrates, le Congrès a récemment adopté un projet de loi bipartisan de 900 milliards de dollars contenant des chèques de relance supplémentaires, des allocations de chômage et une aide alimentaire et locative pour les familles dans le besoin. Biden et les dirigeants démocrates ont clairement indiqué qu’ils voulaient faire plus, mais toute aide supplémentaire pourrait bien reposer sur McConnell.

« Nous ne pouvons pas faire cela seuls », a déclaré Biden dans un communiqué après que le Congrès a adopté le dernier projet de loi de secours. «Immédiatement, à partir de la nouvelle année, le Congrès devra se mettre au travail sur le soutien de notre plan COVID-19, pour le soutien aux familles en difficulté et les investissements dans l’emploi et la reprise économique. Il n’y aura pas de temps à perdre.

Même si McConnell se retrouve chef de la minorité au Sénat pour les deux prochaines années, l’obstruction au Sénat signifie qu’il aura beaucoup de pouvoir pour faire obstruction aux priorités démocrates. Les démocrates modérés comme le sénateur Joe Manchin (D-WV) ont déclaré sans équivoque qu’ils ne voulaient pas faire sauter l’obstruction au Sénat et permettre aux projets de loi de passer par une majorité simple plutôt que par le seuil de 60 voix.

«Cela briserait le Sénat», a récemment déclaré Manchin au New York Times, Luke Broadwater. «Si vous supprimez complètement l’obstruction systématique pour la législation, vous n’aurez pas le Sénat. Vous êtes une maison glorifiée. Et je ne ferai pas ça.

Il y a encore des choses que les démocrates peuvent faire s’ils contrôlent le Sénat avec une simple majorité. Ils pourraient potentiellement utiliser le Congressional Review Act pour aider Biden à abroger certaines des règles de Trump. Ils pourraient confirmer les nominations au Cabinet de Biden et les candidats à la magistrature. Et ils pourront peut-être contourner l’obstruction systématique des projets de loi budgétaires.

Ancien sénateur pendant des décennies avant de devenir vice-président d’Obama, Biden a une longue relation de travail avec McConnell au Sénat. Cela pourrait s’avérer être un atout pour sa présidence.

« Président élu Biden, l’une de ses forces est de tendre la main et de trouver un terrain d’entente », a déclaré Schiliro, ajoutant que Biden et McConnell « ont une expérience et une histoire communes au Sénat; ils ont un respect commun pour le Sénat, et je pense que c’est utile.

Mais à moins que McConnell et les républicains ne changent d’avis et ne décident de travailler avec les démocrates sur les questions les plus bipartites telles que les secours et l’infrastructure de Covid-19, les deux prochaines années pourraient être définies par une impasse plus partisane.

Les résultats des élections en Géorgie pourraient bien déterminer la gravité de cette impasse.