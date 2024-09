Les énormes améliorations apportées à la PS5 Pro dans Final Fantasy 7 Rebirth sont une « énorme amélioration »

Une fois de plus, en lisant l’analyse de plus en plus complexe, il semble que la technologie PlayStation Spectral Super Resolution basée sur l’IA de Sony fasse une grande partie du travail, en prenant une résolution interne comparable à celle de l’original et en la mettant à l’échelle sans effort avec très peu de compromis sur la qualité de l’image. Le rapport de Digital Foundry note que la technologie a un peu de mal avec les zones de faible profondeur de champ, mais dans l’ensemble, nous pouvons constater une augmentation remarquable de la clarté et de la qualité de l’image.

Le rapport note également que les images fantômes ne sont plus un problème sur la PS5 Pro, et même les feuillages lointains semblent plus solides et plus denses sur l’appareil mis à niveau – mais les pop-in restent un problème dans le monde ouvert. Les effets de particules semblent également plus nets et plus clairs en mouvement, alors qu’ils sont flous sur la console PS5 standard. Tout cela se traduit par une différence spectaculaire, et il convient probablement de souligner qu’il est peu probable que le correctif soit finalisé pour le moment.

Néanmoins, sur la base de ces premiers résultats, nous avons ici une mise à niveau significative : la PS5 Pro semble tout simplement plus propre à 60 images par seconde que sur une PS5 de base. Que cela suffise à vous convaincre de passer à la version supérieure est un autre débat, mais il ne fait aucun doute que pour ce jeu en particulier, le nouveau matériel offre une amélioration significative. Vous pouvez en savoir plus, ainsi que parcourir quelques captures d’écran comparatives plutôt astucieuses, sur Eurogamer.net.

[source eurogamer.net]