Les ennuyeux éveillés devraient reculer Olly Murs – il n’y a rien de mal avec I Hate You When You’re Drunk

C’EST l’un des mecs les plus gentils de l’industrie de la musique – avec une légion de fans hommes et femmes aux côtés d’une horde de copains de l’industrie.

J’ai donc été surpris de voir Olly Murs martelé en ligne cette semaine par le nominé suffisant pour le prix Mercury Self Esteem, qui s’est opposé aux paroles de son nouveau single I Hate You When You’re Drunk.

Pennsylvanie

Olly Murs a été martelée en ligne par le nominé suffisant du prix Mercury Self Esteem[/caption]

Le contrecoup ridicule était même suffisant pour avoir un effet d’entraînement sur ses plans promotionnels, alors que la sortie de son prochain album Marry Me arrive vendredi.

Olly est entré dans Bizarre et m’a joué l’album il y a quelque temps, alors j’ai été particulièrement surpris par les cris stridents de “misogynie” alors que d’autres s’entassaient – ​​y compris DJ Shaun Keaveny – parce que le morceau ne mentionne jamais du tout le genre.

Les paroles incluent: “Oh, tu as les yeux ivres, devrions-nous l’appeler une nuit? Parce que tu as raconté des histoires quatre à cinq fois. Ouais, je l’ai déjà entendu et mes oreilles saignent.

Comme me l’a dit un initié : « C’est fondamentalement non sexiste, comme la plupart des chansons pop.

“Cela peut s’appliquer aux hommes et aux femmes, de toute sexualité, c’est un thème assez courant que beaucoup de gens auront vécu dans leur vie et c’est un truc inoffensif. C’est dommage qu’un autre artiste ait choisi d’attaquer Olly sans même en discuter avec lui.

“C’est une attaque assez injuste contre la liberté artistique de quelqu’un d’autre.”

Et ce n’est certainement pas autobiographique, avec la fiancée d’Olly, Amelia Tank, parmi ceux qui ont répondu à sa défense en ajoutant : « Merci beaucoup pour votre inquiétude ici, cependant, je peux confirmer qu’en fait j’aime encore plus mon fiancé qui ne contrôle pas quand il chante et ce dernier single est en fait l’un de mes préférés de l’album. Je ne perdrais pas de sommeil à cause de ça bbz.

Le single suivant d’Olly s’appelle Dancing On Cars – il devrait donc se préparer à une réaction violente des passionnés d’automobile du monde entier à la défense d’automobiles innocentes.

Espérons que ces véhicules ont donné leur accord pour être dansés en premier. . .

Tout ce qui brille

ÇA a été une année folle pour Dua Lipa, mais elle n’a pas perdu son éclat en montant sur scène pour le 91e – et dernier – spectacle de sa tournée Future Nostalgia.

Le chanteur de Levitating avait l’air incroyable dans ce body rouge et argenté moulant lors d’un concert sur la place Skanderbeg de Tirana lundi, à l’occasion du 110e anniversaire de l’indépendance de l’Albanie.

Reuter

Dua Lipa avait l’air incroyable dans ce body moulant rouge et argent[/caption]

Bien qu’elle ait passé l’année à flipper à travers le monde pour des spectacles, elle a également travaillé dur en studio.

J’ai appris qu’elle avait eu des séances avec Kevin Parker de Tame Impala, avec qui elle a passé du temps plus tôt ce mois-ci.

C’est un rêve devenu réalité pour Dua, qui a déclaré en 2018 : « J’adorerais faire un album avec Kevin Parker, de Tame Impala. Je pense juste quoi [Tame Impala] faire est vraiment cool.

Et il semble que ce ne sera pas trop long avant que le monde entende sur quoi elle travaille.

En quittant la scène lundi, elle a ajouté: “Je vous verrai bientôt, très bientôt.”

Je l’espère.

Ye obtient la botte

CE doit être mauvais si même Kanye West cache le logo Balenciaga sur ses bottes.

Le rappeur est généralement heureux de courtiser la controverse, mais il a pris position contre la marque de mode après sa campagne choquante mettant en vedette des images d’enfants avec des nounours dans des tenues de bondage.

La Méga Agence

Kanye West a été photographié couvrant le logo Balenciaga sur ses bottes[/caption]

Tout juste après avoir annoncé son intention de se présenter à la présidence des États-Unis en 2024, il était de sortie à Los Angeles dans cette veste confectionnée à partir d’un drapeau américain – et les bottes avec le symbole YE24 pour sa campagne présidentielle collées dessus.

S’il ressentait cela fortement, il aurait pu simplement porter des chaussures différentes.

Là encore, n’importe quoi pour se donner un peu plus de promotion. . .

Solde bancaire de la santé de Rita

RITA ORA a soutenu à elle seule l’industrie hôtelière avec ses pitreries arrosées de fin de soirée pendant une décennie.

Mais pour son 32e anniversaire, la chanteuse de I Will Never Let You Down a choisi de limiter ses habitudes de fête.

La Méga Agence

Rita Ora a choisi de limiter ses manières de faire la fête pour son 32e anniversaire[/caption]

Je peux révéler que la chanteuse nouvellement soucieuse de sa santé a organisé un dîner intime dans sa maison fraîchement rénovée du nord de Londres avant d’aller à un concert de Fontaines DC avec sa sœur.

Rita, qui est devenue beaucoup plus concentrée sur sa santé et sa forme physique, a lancé ses célébrations d’une semaine ce mois-ci en effectuant un voyage de luxe dans les Alpes françaises et en louant un chalet ridiculement cher avec vue sur le Mont Blanc.

Le pad de 16 000 pieds carrés coûte 22 000 £ par nuit et comprend une salle de sport, une piscine et un spa complet avec salle de massage. Il est situé sur des hectares de terrain pittoresque.

Mon initié a déclaré: «Le voyage a été tout simplement magnifique. Son séjour a coûté environ 160 000 £ au total.

“Beaucoup d’amis de Rita sont habitués à son style de vie de célébrité, mais ils disaient tous qu’ils n’avaient jamais connu un tel luxe.

“Son mari Taika Waititi n’a pas pu venir toute la semaine, mais il s’est envolé pendant quelques jours.

« 2022 a été un rêve pour Rita, tant sur le plan personnel que professionnel. Elle est la plus satisfaite qu’elle ait été depuis longtemps.

Heureux de l’entendre.

Sir Cliff diss pour Stormzy

SIR CLIFF RICHARD rattrape Stormzy dans la course au n ° 1 et a parlé à son rival en disant qu’il n’a aucune idée de qui est le rappeur.

J’ai raconté hier comment l’album de Stormzy, This Is What I Mean, était à 3 000 exemplaires avant Christmas With Cliff dans la course au sommet vendredi.

Mais j’ai entendu dire que l’écart se comble rapidement, Stormzy vendant 1 700 exemplaires et Cliff 3 200 dans les 24 heures suivant le début de la bataille.

Le chanteur de Mistletoe And Wine, Sir Cliff, a déclaré hier à propos de la bataille à la télévision This Morning: “Quand on m’a dit que j’avais eu un album parmi les cinq meilleurs en huit décennies consécutives, en fait mes pieds n’ont pas touché le sol depuis, parce que vous ne pouvez pas planifier ce.

“L’année prochaine, c’est mon 65e (dans le showbiz) et me voilà dans les charts avec l’artiste le plus populaire de la décennie et je suis encore capable de concourir.

Donc j’en suis vraiment content. Je ne connais pas du tout Stormzy.

J’allais dire ‘Que le meilleur homme gagne’, mais je ne le dis pas au cas où il gagnerait.”

Grimmy n’aboyait pas

NICK GRAMSHAW s’est retrouvé face à face avec un chien sauvage lors d’un trek en Afrique pour Sport Relief – mais ses copains ont pensé qu’il aboyait.

Il a déclaré au chanteur The Saturdays et ancien partenaire de trekking Frankie Bridge, invité dans le dernier épisode de son podcast The Dish: «J’ai dit que j’avais vu un chien et tout le monde pensait que je trébuchais.

Getty

“(Frankie) était comme, ‘Je ne pense pas que tu l’as fait’, et j’étais comme, ‘Je jure qu’un Alsacien vient d’arriver à la tente’.

“Elle était comme, ‘Tu trébuches. C’est le coup de chaleur’. Et puis il y a eu un foutu coyote.

Grimmy a été contraint de se retirer du trek de 100 miles à travers la Namibie pour Red Nose Day’s Sport Relief en 2020 après avoir souffert d’épuisement par la chaleur extrême.

Je m’en tiendrai à mettre ton argent dans des boîtes de charité à l’avenir, Nick.

En amour, Billie botte le cul

BILLIE EILISH pense qu’elle sort avec le “f *** ing f ***er le plus chaud du monde” du leader du quartier Jesse Rurtherford.

Le couple est devenu public le mois dernier et elle a insisté sur le fait qu’ils étaient amoureux, tout en critiquant leur écart d’âge de 11 ans.

La Méga Agence

Billie Eilish et Jesse Rutherford sont devenus publics le mois dernier[/caption]

Billie, 20 ans, a déclaré : « Je suis juste vraiment inspirée par cette personne et, vous savez, il est inspiré par moi. C’est vraiment cool, et je suis vraiment excité et j’en suis vraiment heureux.

“Dites ce que vous avez à dire, mais, comme, je suis en contrôle en ce moment. J’ai fait ça. J’ai réussi à mener ma vie à un point où non seulement j’étais connu d’une personne que je pensais être le putain de connard le plus sexy du monde, mais je lui ai tiré le cul !

Dans une interview avec le magazine Vanity Fair, elle a également révélé qu’elle avait revu son style de vie.

Elle a expliqué: «J’ai eu une très grande transformation cette année avec mon style de vie de fitness. Ça a été un processus vraiment fou, et je me sens mieux dans ma peau que jamais. J’ai juste l’air complètement différent de, comme jamais auparavant, en quelque sorte, ce qui me rend fier. J’ai travaillé très dur dessus, et je veux juste devenir un putain de buff.

La chanteuse Happier Than Ever a poursuivi en disant qu’elle était de retour en studio avec son frère et partenaire d’écriture Finneas.

Elle a ajouté: “Nous venons de commencer le processus de création d’un album, ce qui est vraiment excitant.”

On dirait qu’elle a un nouveau souffle après avoir appris à faire confiance à son intuition aussi.

Billie a expliqué: “La chose la plus importante pour moi maintenant est d’être en contact avec moi-même et de savoir comment je ressens et écoute vraiment mon instinct – en faisant confiance à mon instinct.

“Pour la toute première fois l’année prochaine, j’aimerais peut-être sauter en parachute, peut-être faire un gros saut à l’élastique d’une falaise ou quelque chose comme ça. J’aime vraiment la peur.