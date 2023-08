Alec Baldwin a été exclu du tribunal aujourd’hui, car un juge a rejeté une requête visant à rejeter le procès civil intenté contre Baldwin et les sociétés de production de « Rust » par trois membres de l’équipe de « Rust ».

Le juge a également rejeté une requête visant à suspendre l’action civile en attendant la résolution de la procédure pénale, mais le juge Bryan Biedscheid a expliqué que cette décision pourrait être réexaminée à mesure que l’affaire se poursuivait.

L’équipe juridique de Baldwin a fait valoir que les poursuites spéciales dans l’affaire pénale liée à la fusillade mortelle envisageaient activement de porter de nouvelles accusations contre l’acteur – le laissant ainsi en danger criminel.

Bien que Biedscheid ait noté l’inquiétude concernant les droits du Cinquième Amendement de Baldwin, il a quand même rejeté la requête et a expliqué que l’équipe juridique de l’acteur pourrait éventuellement déposer des ordonnances de protection à l’avenir ou faire valoir le droit de l’acteur de « 30 Rock » au Cinquième Amendement.

L’avocat de Baldwin, Robert Schwartz, a affirmé que la décision était une « véritable injustice » et « inutile ». Il a souligné que les plaignants ont attendu 16 mois après la fusillade mais souhaitent maintenant faire avancer l’affaire civile jusqu’à l’enquête préalable tandis que Baldwin pourrait faire face à des accusations criminelles.

Ross Addiego, Doran Curtin et Reese Price ont poursuivi Baldwin, Rust Movie Productions, LLC et El Dorado Pictures pour dommages-intérêts compensatoires et punitifs à la suite de blessures qu’ils prétendaient avoir subies sur le plateau, « y compris, mais sans s’y limiter, une perte auditive, une surdité temporaire et des vibrations ». choc », selon la plainte initiale.

Le trio a accusé Baldwin et la société de production de comportement négligent et imprudent sur le plateau qui a conduit à la fusillade mortelle de la directrice de la photographie Halyna Hutchins le 21 octobre 2021.

Hutchins a été tué par balle lorsqu’une arme à feu que Baldwin tenait a tiré. Les deux hommes s’entraînaient à une scène de tirage croisé lorsque l’arme a explosé.

Addiego, Curtin et Price ont affirmé que le western « lourd en armes » n’avait eu droit qu’à « 21 jours de tournage » et avait fait l’objet de « plaintes de sécurité » tout au long de la production. Ils ont allégué que le réalisateur adjoint David Halls avait « coupé les coins ronds » en matière de sécurité et sauté des mouvements critiques du décor. Il n’a pas non plus réussi à « distribuer correctement » les bulletins de sécurité sur la manière dont les acteurs et l’équipe doivent manipuler les armes.

Les trois membres de l’équipage se souviennent que Baldwin avait accepté l’arme sur le plateau le jour de la fusillade mortelle. « Personne n’a examiné le revolver avant que Halls ne le remette à l’accusé Baldwin », indiquent les documents.

« Il n’a demandé à personne de vérifier ou de démontrer la sécurité du revolver avant cet échange. Et il n’a pas demandé de voir si des munitions étaient présentes à l’intérieur de la chambre du revolver – malgré sa connaissance des différences observables entre une balle réelle et factice et une balle chargée ». et chambre déchargée. Au lieu de cela, l’accusé Baldwin a accepté le revolver sans aucune vérification s’il s’agissait d’une « arme froide ».

Baldwin fait également face à une poignée d’autres poursuites civiles, dont une de la part de la famille Hutchins. La mère, la sœur et le père du directeur de la photographie ont intenté une action en justice pour coups et blessures, perte du consortium, détresse émotionnelle et bien plus encore en février.

Baldwin a été initialement accusé d’homicide involontaire en relation avec la fusillade mortelle de Hutchins le 21 octobre 2021. Les procureurs spéciaux ont abandonné les charges retenues contre l’acteur de « 30 Rock » en avril.

Le procureur spécial Kari Morrissey a déclaré à Fox News Digital que de nouvelles accusations contre Baldwin étaient désormais « examinées », mais qu’une « décision finale » n’avait pas encore été prise après que de nouvelles preuves ont fait surface dans l’affaire.

